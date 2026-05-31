16 случаев у кассы, которые запомнились и продавцам, и покупателям

Магазин — это маленький мир, где за один день легко встретить и брутального мужчину, выбирающего уютные коврики с котятами, и застенчивого мальчишку, пересчитывающего мелочь на шоколадку для первой любви. Для работников за прилавком из таких моментов складываются самые душевные истории. Ведь покупатели бывают разными: смешными, странными, трогательными, но почти всегда оставляют после себя теплые эмоции, которые делают будни чуть более светлыми.