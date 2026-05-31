Истории
31.05.2026
16 случаев у кассы, которые запомнились и продавцам, и покупателям

Магазин — это маленький мир, где за один день легко встретить и брутального мужчину, выбирающего уютные коврики с котятами, и застенчивого мальчишку, пересчитывающего мелочь на шоколадку для первой любви. Для работников за прилавком из таких моментов складываются самые душевные истории. Ведь покупатели бывают разными: смешными, странными, трогательными, но почти всегда оставляют после себя теплые эмоции, которые делают будни чуть более светлыми.

  • Друг стоял в очереди в дачном магазине. Впереди две девушки. Одна рассказывает, что съездила в Сочи с дружком, тот ей подарил кулон красивый. Но как теперь кулон носить при муже? И тут к ним оборачивается мужчина лет 50 и выдает: «А вы скажите, что нашли кулон. Такое бывает! Моя жена из Геленджика так кольцо привезла. Она его на пляже нашла».
l_tothez
  • Подрабатываю в отделе принадлежностей для ванных комнат. Пришел мужик сегодня, суровый такой, накачанный, видно — спортсмен. Подходит, просит помочь выбрать аксессуары для душевой бойцовского клуба. Выбрали все, остались коврики для ванной. Вот тут-то и началось самое интересное — все ему не так. Спустя 40 минут краем глаза замечаю, что он посматривает на огромный коврик с котятами. Просто максимально милый ковер весь в кошачьих носиках. Проходит еще полчаса, ничего не можем подобрать. Ради смеха предлагаю ему этих котяток.
    — Ой, девушка, ну вы что, мужики не поймут же!
    Напоминаю — мужик 210 см ростом не меньше. Бородатый такой. Спустя еще 20 минут он с грустной мордахой уходит без ковра.
    Я ухожу в другой ряд к клиентам. Тут замечаю краем глаза, что кто-то крадется и явно прячется от меня. Выворачиваю за угол, а там эта гора мышц со счастливой улыбкой и охапкой ковриков с котятами убегает в сторону касс. Долго я пыталась объяснить начальству, почему у меня слезы от смеха.
  • Я работал в высококлассном бутике. И вот однажды мы обслуживали миллиардера с супругой. Я обратился к женщине: «Могу я предложить вам чай или воду?» Ноль реакции. Может, не услышала? Я повторил вопрос громче. Полный игнор. Я стоял в замешательстве. И тут ее супруг выдает: «Не утруждайтесь, она не разговаривает с прислугой». Надо добавить, что некоторое время спустя я стал управляющим этого бутика, и у нас с этой женщиной состоялся далеко не один прекрасный диалог.

  • Приходит мальчик лет 5-6 с мелочью, которую он собирал долгое время. Он: «Извините, я хочу купить эти шоколадки, могу я расплатиться так?» Не раздумывая, я соглашаюсь. Пока я считаю, спрашиваю у него:
    — Откуда столько мелочи? Кажется, ты давно собираешь ее. Так сильно хотел этот шоколад?
    — Нет, это не мне, я просто хочу подарить это одному человеку.
    Тут я понимаю, в чем дело, и, закончив считать, вижу, что ему немного не хватает. Но не подаю вида, так как понимала, что это важно для него. Он поблагодарил меня, идет к девочке, и через окно я вижу эту прекрасную картину. Они стали вместе кушать этот шоколад, и пошли в другую сторону. И в этот момент я поняла, что если мужчина действительно хочет, то он это сделает. Даже если этот мужчина в возрасте 5-6 лет.
sima_d110
  • На днях видел как женщина на кассе самообслуживания в «Магнуме» стоит злится, потому что не может найти чечевицу в списке. Продавщица советует воспользоваться поиском, мол так быстрее. В итоге мы просто стоим с кассиршей и смотрим как она вводит в поиск «шешевиса».
Zhassulan Kenessov
  • Работаю в сети магазинов стройматериалов. Мужчина в дорогом костюме выбирает ковер. Ковре на пятидесятом выдает:
    — Все не то. А мне нужен именно тот, понимаете?
    — Не понимаю, хоть и пытаюсь.
    Вздыхает, продолжаем перелистывать стопку, доходим до красного, аляповатого с дичайшим узором:
    — Вот он!
    — Точно? Как-то он с вами не вяжется.
    — Как вам объяснить. Я вот его на стену повешу, кровать к нему подвину и буду перед сном пальцем по узору водить, как в детстве у бабушки.
  • Отправил 7-летнего сына одного за хлебом, а сам пошел следом. И вдруг вижу, как на кассе какая-то женщина разговаривает с ним и покупает ему шоколадку. Я тут же вылетаю и начинаю отчитывать сына: мол, сколько раз говорили — ничего не брать у незнакомцев! А женщина так возмущенно говорит: «Вообще-то я за Сашенькой 4 года в детском саду приглядывала». Мне так стыдно стало, что я воспитательницу в глаза не знаю.
ADME
  • Работаю в магазине детской одежды. Одна постоянная клиентка долгое время покупала юбки-пачки на девочку. Одного и того же размера. Мне стало интересно — почему? В голове была масса идей. Нашла ее в соцсети и офигела. Оказалось, она покупала детские вещи для собаки! Ну теперь я хотя бы могу спать спокойно.
mommdarinka
  • После работы стою на кассе, маленький сок с трубочкой и шоколадка. Передо мной мужчина с небольшой продуктовой корзиной. Беру палку разделить и ставлю между своими товарами и его. Посмотрел, убрал, подвинул мое к своему. Я немного в шоке. Говорит кассиру: «Это тоже посчитайте». Начала возражать, немного даже поспорили. Но кассир (мой знакомый) молча считает все вместе и рассчитывает мужчину. Поблагодарила, он кивнул и ушел. И неловко, и приятно.
sadcat648
  • Работаю продавцом-консультантом в отделе детских деревянных игрушек и конструкторов. Подходит папа с малышом в сидячей коляске, долго выбирает, что показать под мои комментарии о продукции. Малыш, что бы ему отец ни показал, смотрит не на игрушки, а на меня внимательно, не мигая. Папа, после долгих рассказов и презентации игрушек мальчику не выдерживает и выдает: «Прости, Макс, но тетю я тебе купить не смогу». Печально вздыхает и уходит.
  • Раньше работала в небольшом розничном магазине. К кассе подошел покупатель с товаром, достал свой телефон и показал мне скриншот, на котором была указана старая акционная цена этого товара. Он настаивал, что именно столько товар и должен стоить. Проблема заключалась в том, что скриншот явно был устаревшим: другой макет, другие цены. Я объяснила, что цены обновляются и мы можем ориентироваться только на данные в системе. После непродолжительного препирательства покупатель в итоге просто ушел. Уверенность этого человека восхищает.
  • У нас в «Магните» очень милые девушки работают. Как-то купила того-сего, в том числе книжку почитать, типа мистических историй. Кассир пробила мне покупки и предложила печенье по акции. Я отказалась, а она так проникновенно : «Вот вы сейчас придете домой, сядете читать, захотите что-нибудь погрызть, а ничего и нет». Я расхохоталась и, конечно, купила печенье.
Марина Пестова / Dzen
  • Работаю в магазине. Как обычно, зашла в примерочные и нашла сережку на полу. Решила отнести на кассу и в этот момент расплачивается женщина с одной сережкой в ухе. Говорю: «Кажется, это ваше». Возвращаю сережку и ухожу. Через пару минут она нашла меня, сказала, что сережки для нее очень дороги, много раз благодарила и протянула пятисотку. Неожиданно, но приятно, конечно.
askarkyzy_23
  • Смешно, до чего люди доходят ради скидки. Парень покупал оленьи рога со скидкой 90% — около 16 центов. Но ему и этого было мало. Устроил скандал, требуя еще дешевле. Ушел, бурча, что цены «нелепые».
  • Одна покупательница была с семьей и покупала огромную корзину с одеждой, среди которой была пара туфель без штрих-кода. В таких случаях на них обычно напечатан запасной номер на всякий случай. Пока я искала его, она сказала: «О, мы должны получить их бесплатно, потому что тратим у вас так много!» Мой ответ (такой же, как и всегда) был прост: «Боюсь, что нет, хотя я всегда могу удвоить цену!» Это всегда вызывает удивленный взгляд, пока клиенты не понимают, что я шучу.
  • Работаю в ювелирном. Вечером нашла под витриной мужское кольцо. Уже хотела оформить потеряшку, как в магазин влетает женщина на каблуках и с порога: «Муж здесь ничего не оставлял?» Я показала кольцо, она посмотрела на него, потом вдруг расхохоталась и такая: «Я так и думала! Скажу ему, чтобы зашел к вам». Оказалось, это был ее ухажер, который успешно скрывал, что женат. А сегодня пришел выбирать ей подарок на годовщину и так нервничал, что снял свое обручальное и забыл его. А женщина уже давно подозревала что-то неладное, доверилась интуиции, проследила за ним, потом заглянула к нам. На следующий день зашел владелец кольца, и судя по раздраженному виду, от ворот поворот ему был дан накануне отменный.
ADME

