15 случаев, когда простой поход в магазин обернулся историей для ситкома
В магазинах можно купить что-нибудь вкусное, что-нибудь полезное, и даже что-то теплое и красивое. Эти заведения являются неотъемлемой частью нашей жизни. Даже при развитии маркетплейсов хоть иногда, но прогуляться до ближайшего ТЦ приходится. Мы собрали 15 историй о том, как люди отправились за покупками, а заодно получили массу впечатлений.
- Хотела купить носочки розового или синего цвета, положить в коробочку и вручить мужу: сообщить так пол нашего ребенка. И все это планировалось заснять на память. Идем мы с подругой и мужем в магазин, я рассказываю про самочувствие малыша и в какой-то момент говорю: «Наверное, у нее, как и у меня, будет...». Подруга на меня глаза вылупила, а муж в непонятках поворачивается, на его лице мгновенно появляется улыбка и он кричит: «Девочка!» Это было очень мило и смешно, жалко только, не успели снять на камеру, но все равно этот момент останется в памяти на всю жизнь. © Мамдаринка / VK
- Стою в магазине возле молочной полки, ищу сливки. Раз прошла — не вижу, второй прошла — не вижу, на третий раз замечаю парня, который ходит, как и я. Говорю ему: «Где сливки?» Он мне: «Вот сам ищу, не вижу». В итоге меня осеняет! Хватаю парня и веду его к сливкам. Берем разные. Спрашиваю: «Че готовить будете?» Он отвечает, что бефстроганов. Я говорю, что карбонару. И с улыбкой расходимся, желая друг другу приятного аппетита. © womantransformer
- Вчера наведалась в магазин, решила обновить гардероб. Заглянула в отдел с женским бельем, а там такой курьез: продавец — парень, совсем зеленый, будто в первый раз видит все это. Сразу видно, что он тут временно, наверное, кого-то заменяет. Решаюсь подойти и начинаю объяснять, что мне нужен бюстгальтер, вдаваясь во все тонкости. Парень внимательно меня слушает, точно ученик на уроке, и вдруг спрашивает: «Это на грудь?» Так и остался в мире еще один человек, уверенный, что бюстгальтеры могут быть не только для груди... © СИТУАЦИЯ / VK
- Стояла в очереди в магазине. Впереди был мужчина, обернулся, осмотрел меня с головы до ног и пропустил вперед. Я поблагодарила, а он: «Можно, я вам шоколадку куплю?» Хеппи-энда не случилось, потому что это был обеденный перерыв, я торопилась на работу, по привычке буркнула: «Сама себе могу купить». Потом пила кофе и думала, блин, вот шоколадки как раз и не хватает! © ivannovanatta
- В супермаркете женщине надо было взвесить сливы, для этого нужно ввести трехзначный номер на экране. А у нее такие ногти, что нажимались все время не те цифры. После пятой попытки я уже не мог удержать смех и предложил свою помощь, которая с благодарностью была принята. © Владислав Хоров / Dzen
- Как-то вечером мне стало скучно и я решила позависать на сайте знакомств. На глаза попался парень, у которого в интересах значился винтаж. Написала ему по приколу, в итоге разговаривали часа три. Через пару дней решили вместе пойти в секонд. Я сразу оценила его ретрокуртку. Саша много шутил, приносил мне примерять бабкины платья и уверял, что мне очень идет. Мы ничего не купили, но на память у нас осталась кринж-история: Сашу не выпускали, потому что приняли за вора: «Открывайте рюкзак!» Саша подчинился, и в рюкзаке не нашлось ничего интересного, кроме пачки мармелада и настолки. Последнюю он купил, потому что решил — так мы сможем узнать друг друга поближе. Пока шли до метро, смеялись и жевали мармеладки. Тогда я почувствовала, что эта встреча как кадр из фильма, где героиня осознала, что влюбляется. Совсем недавно случилась наша свадьба. © higirl / Pikabu
- Пришли с женой в магазин выбрать холодильник, а у меня в телефоне зарядка на нуле уже. Попросил девочку-консультанта кинуть мой телефон на зарядку, а сами пошли бродить по магазину. Выбрали холодильник, жена на кассе покупку оформляет, а я к девочке бегу: «Можно телефончик?» А у нее в глазах в это время полное недоумение. Повторяю: «Девушка, телефон дайте». А она испуганно: «Мужчина, я не могу, я занята. И вообще, у меня муж есть». — «С чем я вас и поздравляю, но мой телефон с зарядки отдайте все-таки». Раскрасневшаяся девочка потопала в каптерку за моим телефоном под хохот коллег. © Не все поймут / VK
- Пошла я сегодня в Ереване в магазин за фруктами. На стене напротив входа висит плакат с фотографией мужчины и надписью «Изменщик». Девушка решила ославить своего мужчину, который изменял ей 2 года, и развесила эти плакаты с его фото. © psy.existential
- Ситуация. Пошла я в магазин, набрала продуктов, все это пропикала на кассе самообслуживания и ушла. Спустя 3 часа заметила, что на карте денег меньше не стало. Тут я поняла, что забыла оплатить. Думаю, ну не смогу я спать спокойно, если не схожу и не оплачу чек. Прихожу в магазин, ловлю какого-то работника в зале и объясняю ситуацию, он на меня странно смотрит. Пришлось смотреть камеры. Они убедились, что я не вру и дали оплатить покупки. © julia.be_lova
- Я о коньках всю жизнь мечтала. И вот шла по обычному гипермаркету и решила: «Если не сейчас, то никогда». Выбор там не особо большой, но вполне симпатичные были. Зима, я в пуховике, мерить неудобно, поэтому правый надела, вроде все норм. Пошла на кассу. Дома выяснилось, что я заграбастала два правых конька. Ну, посмеялась и пошла обратно в магазин с чеком. Там тоже посмеялись и пошли искать коробку с моим левым коньком. Вот только ее так и не нашли. Через три дня мне позвонили и сказали, что никто не возвращал два левых конька. То есть получается, кто-то их купил и решил оставить себе?
- Подхожу к кассе, очередь из 4 человек. Вдруг сзади тетушка толкает меня прямо тележкой и говорит: «Вы за мной!» Я уточнил, с какого это перепуга, ее же не стояло. А она отвечает, что кричала мне вон оттуда, что я за буду за ней... Она бы тогда кричала мужику в начале очереди что ли... © Константин Пятков / Dzen
- Дочка, 7 лет, пошла в магазин и купила себе мороженое. Сдачу ей дали купюрой, заклеенной скотчем. Она их вернула и сказала: «Поменяйте, пожалуйста». Когда домой пришла, рассказала это все и заявила: «Больше я в этот магазин не пойду». © asel_telmankyzy
- Стою на кассу, за мной — бабушка, и у нее в пакете одна картофелина. Я спросила, может, ей помочь, вдруг не хватает на больше, а она говорит: «Нет, спасибо, я взяла одну на пробу. Сварю, если понравится, приду еще куплю». © alien / Dzen
- В магазине стояла в очереди к мясному прилавку. Работник обслуживал всех медленно, и тут какая-то мадам передо мной нарисовалась. Я говорю, мол, тут же очередь, но силы были неравны — уступила. Дома разбираю пакет и достаю из него еще одну маленькую упаковку фарша, которую точно не брала. Удивилась, мол, вдруг я чужое на кассе в пакет положила на нервах. Вернулась в магазин. Оказалось, добрый дядя работник из мясного отдела решил меня приободрить после того, как та дама со мной поступила.
- Давным-давно не пользуюсь наличкой. Не помню где, но раздобыла монетку 10 рублей, чтобы брать тележки в магазинах. Берегу ее как зеницу ока. Сделала очередную покупку, готовлюсь поставить тележку на место. Мне навстречу идут трое парней а-ля уличные хулиганы и спрашивают: «Нужна?» А я отвечаю: «10 рублей». Цокнули языками и пошли дальше. Да, 10 рублей — это не деньги в наше время. Но необходимость, которая упрощает поход в магазин. © Подслушано / Ideer
Бонус: продавцам тоже есть что рассказать
- Работаю в одном уютном магазине товаров для дома. Пробиваю покупательнице чек, выходит кругленькая сумма. Спрашиваю вежливо:
— Как будете оплачивать? Карта, наличные, QR?
Она и глазом не моргнув выдает:
— Мужем. Котенок, иди сюда.
И муж подходит, спокойный, даже не спрашивает, сколько вышло. Просто прикладывает карту и улыбается. А я стою, наблюдаю за этим и думаю: «Вот бы каждому такого надежного «котенка». © laura.kalau
- Hаботаю в книжном магазине. И думаю, что пора вводить рубрику «типичные_клиенты».
К: Помогите выбрать какую-нибудь книгу?
Я: Жанр?
К: Не важно.
Я: Что любите читать?
К: Все.
Я: А какую эмоцию хотите получить от книги?
К: Вау-эмоцию.
Я: Какая из прочитанных вами книг вам эту эмоцию давала?
К: Никакая. © alex.lini.9
Одним словом, иногда вот так пойдешь за молоком, а получишь историю для ситкома. А у вас были смешные, неожиданные или романтические истории в магазинах? Пишите, нам же интересно.
