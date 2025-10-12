16 историй от продавцов, которые на своей работе уже повидали все оттенки неадекватности

Работать с людьми в торговле — отдельное приключение. Никогда не знаешь, кто придет к тебе сегодня: мужчина, которому нужны шорты для настоящих мужчин, или женщина, которая будет жаловаться на отсутствие ограничения скорости для тележек. Читаешь такие истории и понимаешь: торговля — это не просто работа, а целая школа жизни.

  • Работаю в сельском магазине. Зашла к нам мадам, явно городская, в шикарном пальто. Просит последить минутку за тяжелой сумкой, пока она в банкомат сбегает. Сдуру согласилась. Час прошел, два. Слышу — из сумки странный звук. Открыла, а там сонные котятки, пятеро! Глазки слезятся, шерсть грязная, попискивают. Это они полдня в сумке просидели!Проклиная тетку в шубе, нашла им корм, в коробку от товара свою рабочую куртку постелила и отправила малышей спать на заднем дворе магазина. У меня дома собаки, а коты в селе и так у всех есть. Надеюсь на чудо.
  • Работаю в головном офисе крупной сети гипермаркетов. Занимаюсь оборудованием и часто от разных гипермаркетов получаю кляузные письма. Из последнего: одна женщина собралась подавать в суд из-за того, что на нее наехал тележкой другой покупатель. Суть судебного акта — в магазине нет табличек ограничения скорости тележек. Так и живем. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в небольшом книжном магазине. Ко мне часто заглядывала компания ребят. Громкие, веселые, вечно обсуждающие какие-то фильмы, книги, настолки. Вроде случайно, но в их разговорах я потихоньку начала участвовать, а потом как-то так сложилось, что они стали ждать, пока я закончу смену, и звали с собой в кафе или просто гулять. Один из них, самый спокойный, как-то незаметно стал появляться чаще других: то книгу мне посоветует, то принесет что-то перекусить. Когда задерживалась, ждал у входа, провожал до дома. Никаких намеков, никаких прикосновений, даже взглядов двусмысленных не было. Просто забота. А я влюбилась так, что голова пошла кругом. И вот 10 января, после праздников, когда мы вдвоем гуляли по заснеженному городу, он неожиданно остановился, засунул руки в карманы и такой: «Слушай, давай просто поженимся?» Мы поженились. Потом быстро нашли квартиру, сняли ее, обставили всякими уютными штуками. У нас, оказывается, очень совпадают вкусы почти во всем. И завели кота, которого подобрали на улице. Он любит спать на моих ногах и целовать по утрам моего мужа, чтобы тот проснулся и покормил его. Я так счастлива, что иногда боюсь проснуться. © Не все поймут / VK
  • Провизором работаю пятый год. За все это время мне по-особенному запомнилась покупательница, которая спросила: «У вас есть капли, вызывающие слезы? А то я на похороны иду». И улыбается при этом. © Подслушано / Ideer
  • Приходит как-то ко мне мужик и спрашивает, на какой возраст этот слюнявчик с Микки Маусом. Говорю, что для младенцев. Он снова спрашивает, мол, для какого конкретно возраста. Отвечаю снова, что для маленьких детей. Потом он показывает на своего трехлетнего ребенка и спрашивает, можно ли ему его использовать. Отвечаю, что вряд ли, это ведь слюнявчик... Он психует и уходит. © SoaringCrows / Reddit
  • Устроилась в магазин чая и кофе в торговом центре. Работаю третий день, приходит женщина. Спрашивает, где Люда. Я подумала, что это девушка, которая тут до меня на смене работала, и говорю, что она уволилась. У женщины вылезают глаза, и она говорит: «Это же кошка».
  • Работаю на рынке не первый год, многое повидала, но больше всего поражает чувство стадности. Как-то пришла покупательница, мол, я товар ей плохой продала, а я вижу — испортили его после покупки. Завязался спор. Мимо шла женщина, просто шла, подходит, моську всунула: «Да-да, я тоже тут брала, отвратительные цыплята». И пошла дальше. Я даже сказать ничего не успела — торгую-то я сумочками. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в супермаркете. Пристал мужик, мол, где у вас протеиновые коктейли. Ответила, что в разделе «Здоровье». Он отвечает, что первый раз в магазине и понятия не имеет, где тут такой раздел. Я в шоке — огромный баннер висит прямо на самом видном месте. © AquaticTempest / Reddit
  • Устраивалась на работу беременная — помочь мужу, подкопить денег перед декретом. Повадился ко мне каждый день ходить паренек и клинья подбивать. Я офигевала, что пузо мое его вообще не смущает. Как могла, вежливо отшивала. Один раз встаю, он в первый раз видит мой живот и орет: «Да что же вы не сказали?» — и убегает. А я и знать не знала, что меня за стойкой не видно.
  • Приятельница работала в магазине. Подходит как-то покупательница с весьма необычным вопросом, и шепчет на ухо: «Скажите, пожалуйста, у вас бывают запоры?» Моя знакомая ей также невозмутимо шепотом: «Да, бывают». А потом оказалось, что ей нужна была молния-застежка. Люди иногда сами все слишком усложняют... © Не все поймут / VK
  • Лет 10 назад пришла работать в супермаркет кассиром. За недостачу в кассе не ругали — просто положи свои деньги и гуляй. А вот за излишки писали объяснительные, начислялись штрафы — вроде как, если излишек, значит, пускаешь товар мимо кассы, а деньги просто не успела спрятать, и тут тебя поймали почти с поличным. Логика есть, но все равно было противно и унизительно, особенно с учетом того, что я всем улыбалась, и мне часто оставляли монетки сдачи (за день пару сотен рублей могло накопиться). В общем, через неделю работы за кассой мне надоело писать объяснительные, и я придумала схему — гениальную в своей дебильности: когда мне оставляли сдачу, я ее мысленно подсчитывала, и когда накапливалась сумма, равная цене дешевой пачки соли, я ее пробивала на кассе. У меня перестали находить излишки, я получала свою премию и вообще была отличным кассиром. Примерно через полгода такой схемы во время ежемесячной ревизии слышу разговор директора с ревизором: «Да не может быть! Опять? Дима, блин, что происходит?? Откуда в вашем магазине опять излишек соли — 250 пачек?» Байка о соли долго гуляла по магазинам сети, и только я знала, откуда излишки. © Не все поймут / VK
  • Работаю в магазине канцелярии под названием «Карандаш». Я знаю, что у нас очень много уникальных людей, но порой встречаются настолько уникальные, что не знаешь, что сказать. Вот буквально на днях заходит женщина лет 55–60 на вид, просит карандаш для бровей и губ. Объясняю ей, что у нас канцелярский магазин, а не косметический. Она с таким гонором на меня: мол, магазин же называется «Карандаш», а значит, должны быть карандаши всех видов и для всего. Весомый аргумент, не правда ли? Так я еще и виновата осталась — ушла эта интересная, послав меня и весь магазин. © Рабочие истории / VK
  • Работаю в компьютерном магазине — я там и продавец, и мастер. В технике разбираюсь, поэтому периодически берусь и за ремонт. Приходит ко мне как-то девушка и говорит, что ее ноутбук стал работать как-то не так: вроде работает, но ей не нравится. Ноутбук был при ней, я его беру, включаю — из него просто начинает валить дым! Честно? За 7 лет работы здесь я видел такое впервые! Я глаза вытаращил, девушка поняла, что я, мягко скажем, в шоке, и такая: «Ну вот видите, я же говорю, как-то не так работает, неправильно». Она еще им и пользовалась в таком состоянии. Я его включить лишний раз боялся, не то что пользоваться им. © Рабочие истории / VK
  • Работаю в оптике. Ушла у нас как-то на 20 минут раньше врач-офтальмолог. И тут за минуту до официального окончания ее рабочего дня зашли мужчина и женщина. Он громко, видимо выделываясь перед своей дамой, стал требовать осмотра. Я вежливо поздоровалась и предложила записать его на определенный день и время, ибо врача уже нет. Господи, что началось. Он орал и бегал вокруг меня, требовал объяснений, почему врач без одной минуты уже не на месте (ага, буду тут перед тобой отчитываться), телефон директора, дабы выяснить, почему оптика до восьми, а врач — нет. Потом требовал менеджера по персоналу. Женщина тихо стояла рядом, боясь поднять на меня глаза. Ух. До сих пор его лицо вспоминаю. Работа с людьми — действительно очень сложная. © annamorana / Pikabu
  • Торговала когда-то газетами. Приходит к нам бабуля, просит какую-то газету, пусть будет «Мир новостей», а они закончились. Как назло, она и за сердце хваталась, и в обморок чуть не падала, но то все фигня. Она нам говорит: «Ну вы же наверняка для себя откладывали, ну поищите, ну продайте мне!» Это, блин, как вообще? Если бы я себе откладывала, то за какие заслуги я должна ей продать уже свою газету? Ушла обиженная и огорченная... © Unknown author / Pikabu
  • Работала в бутике мужской одежды. Был случай. «Мне нужны шорты для настоящих мужчин! Нет, не надо ничего показывать. Просто скажите, есть такие? Я не знаю, какие именно, сказал же — для настоящих мужчин». Как это выглядело в его сознании — загадка... © Lisenok21 / Pikabu

