16 человек рассказали о самой странной вещи, которую они когда-либо видели в гостях

Заходишь в чужой дом - сразу оглохни и ослепни. И забудь, что там было.

Это не твой дом и люди там живут , как хотят. Не нравится -просто не ходи.

Да, у меня дома - не идеальный порядок, может что-то быть не так. даже грязно немного. НО это мое дело, как я это уберу и когда. Ваше "Да как ты можешь так жить????" наткнется на мое "Ну ты ж как чмо невоспитанное живешь и нормально тебе"