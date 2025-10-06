16 человек рассказали о самой странной вещи, которую они когда-либо видели в гостях
Обычно, когда мы гостим у друзей или снимаем жилье, мы ожидаем увидеть мебель, посуду и, может быть, пару странных сувениров. Но иногда люди могут по-настоящему удивить. Мы собрали коллекцию самых шокирующих, абсурдных и уморительных историй о находках, которые люди обнаруживали в чужих домах.
- В доме моей подруги было очень много вещей с медведями. Сначала я заметила избыток плюшевых мишек, разбросанных повсюду, но потом появились подставки под тарелки, одеяла и другие мелочи. Но дальше стало еще страннее: валентинки, которые ее родители посылали друг другу, были адресованы: «Миссис Медведица», а подписаны: «С любовью, мистер Медведь», а в их ванной висели два коричневых пушистых халата с медвежьими ушками. © ThinkLadder1417 / Reddit
- У моей тети рядом с компьютером висит фотография Мерил Стрип в рамке. Я был очень удивлен такому соседству и спросил об этом свою кузину, на что она небрежно ответила: «О да, я сказала маме, что они с Мерил Стрип похожи, после чего она распечатала ее фотку!» © glutenfreecatloaf / Reddit
«Вот, что я нашла в доме своей двоюродной бабушки»
- Вместо крышки от мусорного ведра мои друзья используют сомбреро. © bellalovexo / Reddit
- Моя свекровь хранит предметы в форме сердца, которые находит. В ее коллекции есть ракушки, осколки стекла, камни, чипсы. И все они выложены на полке в гостиной. © BananaWhan / Reddit
- Подруга купила дом и спросила нас: «Хотите увидеть что-то странное?» Мы согласились, и она провела нас в одну из комнат в подвале, открыла шкаф и подняла ковер. Под ним находилась морозилка, но к ней не было подведено электричество. Непонятно, как в ней можно было хранить продукты. © dhtrofisis / Reddit
«Нашла сережку на кровати моего парня»
Как можно не узнать свою серёжку? Второй не было в другом ухе? Или ответная часть сама подползла и прилипла за ухом?
- Ее вторую часть я нашла у себя за ухом на следующий день, когда принимала душ. © Unknown author / Reddit
- Кажется ему стоит объясниться. © Emgeetoo / Reddit
- Мама моей лучшей подруги просто помешана на безделушках с курицей. У нее дома изображения кур на тарелках, подушках и одеялах, а еще фарфоровые фигурки. Все мои знакомые уже привыкли, но всегда забавно наблюдать, как в гости приходит кто-то новый. © Unknown author / Reddit
- У моего деда над камином висели два средневековых щита. На одном из них были изображены цеп и меч, а на другом — два топора. Они были просто декоративными, но с ними дом выглядел как замок. © Dozus84 / Reddit
«Дом построен в 1947 году, и в нем есть встроенное сиденье рядом с полкой для телефона»
- Однажды я зашел к другу домой. Весь его дом был вполне обычным. Чистенькая кухня и гостиная, но вот в ванной стояло около ста пустых или почти пустых одноразовых стаканчиков. Они были повсюду: вокруг раковины, вокруг ванны, на подоконнике, на вешалке для полотенец, на полках, на бачке унитаза, на полу. © dangerdee92 / Reddit
- Я поехал с другом к его бабушке. Мы были в дороге весь день, добрались поздно ночью и просто вырубились на диване в гостиной, даже не включая свет. Я проснулся от того, что испуганный друг толкает меня в бок. Я огляделся и обалдел — вся гостиная была заполнена куклами-клоунами. Оказалось, что его бабушка любит клоунов и коллекционировала их годами. Мой друг понятия не имел, так как он не был у них дома с тех пор, как был ребенком, а кукол там была добрая сотня. © iamnota**** / Reddit
«Мы нашли часы, которые идут против часовой стрелки»
- Мой друг в детстве жил в доме, который раньше был пожарной станцией. Поэтому посередине гостиной стоял пожарный столб. Мне очень нравилось спускаться вниз в этом доме. © Morfowl / Reddit
- В одном доме увидела настоящую карусельную лошадку. Это было красиво и необычно, и я решила, что когда у меня будет свой дом, тоже установлю себе такую лошадь. © Unknown author / Reddit
- В доме моего богатого знакомого был небольшой ручей. Он начинался у прихожей, стекал каскадом по нише в гостиной и там же сливался. Длина, наверное, метров 9, а шум был такой, будто находишься где-то в горах. © Grand_Old_Bird / Reddit
Комментарии
Заходишь в чужой дом - сразу оглохни и ослепни. И забудь, что там было.
Это не твой дом и люди там живут , как хотят. Не нравится -просто не ходи.
Да, у меня дома - не идеальный порядок, может что-то быть не так. даже грязно немного. НО это мое дело, как я это уберу и когда. Ваше "Да как ты можешь так жить????" наткнется на мое "Ну ты ж как чмо невоспитанное живешь и нормально тебе"
Я собираю черепах в любом виде. Но, кажется, плюшевых медведей в нашем доме больше, хотя их никто не собирает.
Одно время собирала всевозможные фигурки животных из киндер сюрпризов, но удалось собрать не всех.