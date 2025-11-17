Логично же, что пока всю сумму не принесла, сережки не отдаются?)
А так это еще на торг есть такие умники, мол, а у меня с собой только столько-то, ну вот найдите оставшуюся часть и возвращайтесь)
18 человек, которые просто хотели продать или отдать что-то в интернете, а попали в цирк
Кажется, что может быть проще: сфотографировал старый диван, написал «самовывоз» — и жди нормального покупателя. Но в реальности ты сразу превращаешься в мишень для самых экстравагантных и наглых людей планеты. Они требуют доставить диван на 7-й этаж бесплатно, приезжают с фонариком осматривать б/у коляску или требуют вернуть деньги за сломавшееся такси. Мы собрали 20 самых безумных историй от людей, которые просто хотели продать свои вещи, а вместо этого стали участниками цирка. Ну что, скидку сделаете?
- Отдавала даром самовывозом диван-книжку — б/у, но прочный, не загаженный, без клопов — просто по медицинским показаниям мне нужно лежать на ровной поверхности. Предложения были своеобразные от «Сделайте скидочку» до «Так и быть — заберу. Привозите». Пришлось продавать — т.е. ставить цену чуть ниже средней для похожей мебели и условия (самовывоз, деньги наличными, до 24 числа) — продала за 2 дня. © Догы Догы / Dzen
- Продавала зимний костюм на ребенка. Не ношеный вообще. С биркой. Цену вообще смешную поставила. Пишет одна дама, что вот прям сегодня заберу. Не приехала. Пишет, что завтра точно заберу. Не приехала. Продала на третий день другой женщине, еще и платьев в довесок отдала. Пишу первой даме, что костюм продан. Так стала возмущаться, что мы же договаривались! Я бы завтра приехала! И написала гневный отзыв о том, что я обманываю покупателей. Договариваюсь о продаже, а потом другим продаю. © Вика ))))) / Dzen
- Продавала за копейки туфли роскошные, брала их только для корпората. Примчалась девица. Глаза горят, а денег с порога дает меньше. Ну, думаю, ладно. Мерить она не стала, схватила и улетела. А через два дня пришел отзыв, я ржала до слез: Значит, я продала ей негодные туфли. Типа, она их надела, прошла пару шагов, и отлетел каблук. А она, бедолага, чуть ли не босиком по снегу шла.
- Я недавно продавал саженцы малины. Дал объявление. Нашлось несколько покупателей. А одна женщина запомнилась особенными требованиями. Я написал ей, что когда откопаю саженцы на даче — позвоню — не каждый день бываю на участке, да и дожди пошли. Она тут же написала отзыв, что продавец не обязателен. Поехал специально на дачу. Откопал. Звоню ей, а она говорит: «Вы должны были меня предупредить, когда будете откапывать, чтобы я согласовала время». Дело в было в субботу. Сказала, что заберет в понедельник 5 саженцев. Накопал ей 6. На всякий случай. В понедельник написал, что жду ее. Она: «Я заболела, когда поднимусь — не знаю. Вы мои саженцы не отдавайте никому». Поставил их на балкон. Выздоровела она в среду, встретились, отдал ей малину. До своей дачи она доехала только в четверг. И начала написывать, что 2 саженца совсем сухие, ну правильно. Я же рассчитывал, что их на следующий день после выкопки посадят. Попросила заменить, в конце всех переговоров я ей на карту вернул деньги за не прижившийся саженец (с учетом того, что один был лишний) и зарекся с такими связываться. © abdrenat@list.ru / Dzen
- У меня так мужчина хотел купить куртку мужскую, которую я поставила за очень низкую цену, просил:
1) замеры всего, длина от горла до плеча, длина рукава и т.д.
2) с какой стороны замок — с мужской или женской? (я вообще первый раз такое услышала)
3) все бирки с составом и брендом, страной происхождения
По итогу оформил заказ и потом молча отменил, просто занавес! © jud_shashkova
- Буквально недавно решил продать монеты разные, 2 кг. В итоге рано утром мужик приехал, забрал, еще тогда странным показался, ну да ладно. Приехал в этот же день и чуть ли не с кулаками кидаться начал. Мол, перебрал их и не нашел ценных и требовал просто деньги вернуть, даже без возврата самих монет. На развод непохоже, мужик реально неадекват просто. Был конечно послан, после чего пообещал прислать сына разобраться со мной. © Юрий Сергеевич / Dzen
- Продавала через интернет 4 старых телефона. На фото показала, где какие потертости. Телефоны неплохие — звонить можно и котиков лайкать. Посмотрела, почем эти модели выставляют и указала цену в два раза ниже. Что тут началось — меня пару раз в день беспокоили любопытные, прося скинуть цену еще больше. Говорили, что такие старые модели никто не купит. В общем, через пять дней телефоны были отправлены почтой тому, кто покупает все разом. © VareSilvana / ADME
- Оформила доставку детского комбинезона, было указано, что он в идеальном состоянии. Пришла на пункт забрать заказ, а комбинезон весь потертый, в зацепках, такой только даром отдавать, и то не каждому надо. Не стала выкупать, так продавец накатала отзыв с ведром помоев в мой адрес, какая я не порядочная, что не купила вещь. © Анна Иванова / Dzen
- Свекровь продавала золотые серьги за 90 тысяч. Пришла девушка, примерила, ей все подошло, да только с собой было только 80 тысяч, а остальное на карте. Ну, она вышла в серьгах к банкомату, села в машину и умчала! И все бы ей сошло с рук, если бы эта фифа не забыла на тумбочке в прихожей свой дорогущий телефон! Было смешно, когда она вернулась.
Логично же, что пока всю сумму не принесла, сережки не отдаются?)
- Как-то продавала подшивки журналов фантастики. Цену просила вполне божескую, журналы в отличном состоянии. Несколько раз звонил один товарищ, долго торговался, все скидку просил, да побольше. Но так и не купил. Надоел своим нытьем дальше некуда. Ну, я и стала поднимать цену каждый день процентов на 10. Сдался после третьего раза увеличения цены, забрал все. © Ирина Александровна / ADME
- Девушка хотела купить у меня сумку, прям срочно, сказала, что скоро подъедет. После того как узнала точный адрес, говорит, что подъедет ее водитель и заберет (хотя изначально говорила, что она сама уже выехала). Я понимаю, что что-то не так, и пишу ей, что муж вынесет сумку до ворот ЖК. После прочтения сообщения человек перестал отвечать и пропал. © che_chu77
- Продавали коляску детскую, мужик приходил с фонариком, осматривал минут 15, по итогу запросил скинуть цену, за то, что коляска не новая. Это и так понятно, но и цена была далеко не та за, которую брали. Хорошо муж был, он стоял, смотрел на это все и по итогу сказал мужику:
— Вали отсюда!
Тот такой:
— Пф, не покупаю!
А муж сказал: «Тебе и не продадим!» © jud_shashkova
- Отдавали с мужем стулья, так как купили новые. Написал мужчина. Забрать он мог только днем, вечерами он работал. А мы днем на работе. Предложила, что составим стулья возле входа под навесом с утра. Он стулья днем забрал, но написал, что мы бессовестные, не уважаем его, так как не передали их ему лично. Занавес. © 7konfet
- Продавали как-то диван в очень хорошем состоянии, просто он не вписывался в новый ремонт. А так как нужно было продать быстрее, чтобы успеть сделать полы, до того как доставят новый диван, цену выставили довольно низкую. Так мужу целый день названивала дамочка с требованием доставить ей диван за наш счет (цена доставки составляла больше половины от цены дивана). Причем аргументом, почему мы должны это делать, было «клиент всегда прав». В итоге вечером пришел мужчина, посмотрел, оставил 100% предоплату, лишь бы другим не продали и через несколько дней вернулся с сыном и сами его вынесли с 7 этажа по лестнице, т.к. лифт у нас был только пассажирский, а в него диван не помещался. А дамочка еще недели 2 названивала, после закрытия объявления. © Елена Прилуцкая / ADME
- Ой, продавала комод. Приехал мужчина, вынес комод на улицу и начались звонки: вызовите такси, у меня приложения нет, вынесите веревку, чтобы привязать комод к машине. Ок, думаю, вызову такси, вызвала и легла спать с детьми. Так таксист сломался, проехав метров 300, этот давай долбить по двери, чтобы я вернула деньги ему за такси, и чтобы вызвала другое. У меня беззвучный был, я не слышала. Пришел муж с работы, и видит картину, как 4 мужика долбятся к нам дверь, и с него еще требуют денег за такси. По итогу таксист, который сломался, вызвал другого, и те все вместе ждали, пока я деньги ему отдам. Цена вопроса смехотворная. Я бы перевела ему утром. Я в шоке была от людей! Так что, сейчас выношу и вещи детские и игрушки и мебель старую на мусорную стоянку. © ruzilya_browbeauty
- Нашла диван в интернете, а доставку отдельно заказала, попросила у знакомой ее знакомого на грузовой машине привезти диван. Итог: он в моей квартире ведет себя как дома, а в конце выдает: для приличия кофе бы предложила бы. Я сделала и он полчаса сидел на кухне. Рассказывал, какая у него жизнь несчастная, так я за это еще денег отдала немало. © olechka_samson
- Я так ноты продавала — 5 учебников по фортепиано за смешные деньги, для меня слишком легкие по уровню оказались, поэтому книжки решила продать. Один товарищ очень долго ныл, что это очень дорого, и не могла бы я скидку сделать (при том, что учебники в идеальном состоянии). По итогу приехал дядечка на крутом джипе, в дубленке и норковой шапке, укоризненно посмотрел на меня и начал возмущаться, что жадная я, скидочку не даю, а потом долго выспрашивал, будет ли от учебников толк, ведь дорого же! © Екатерина Иванова / ADME
- Я отдавала даром огромный многолетний розовый фикус. Выставила и сразу вал сообщений: «Измерьте длину цветка, ширину горшка» и прочее. Думаю ладно, отдам первому, кто напишет сейчас. Пишет деваха, приезжает, забирает. А на следующее утро вижу у нее на страничке этот фикус продается, а под фоткой: «Растила много лет, растение в идеальном состоянии, но мы переезжаем, места нет».
Вот и сказке конец, а кто слушал — тот теперь точно знает: онлайн-барахолка — это не просто место для обмена товарами. Это школа жизни, где выживает самый терпеливый. Каждое объявление — это лотерея, где на кону не только ваша старая куртка или диван, но и нервные клетки.
