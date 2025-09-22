15 человек, которые просто хотели что-то продать или купить в интернете, а вляпались в ту еще историю

О,вспомнила свою историю,но получилось,что чукча не продавец))хотела что-то ненужное компьютерное продать,уже не помню что. Шарилась на Авито, искала похожее,чтобы с ценой определиться и нашла куртку..как она была хороша! Ни разу шмотки с рук не брала,но не в тот раз. Написала продавцу,на следующий день встретились и я стала счастливым обладателем совершенно новой дизайнерской кожаной куртки. До сих пор помню,какое изумительное качество кожи было,она служила мне долгие 7 лет. С тех пор не могу найти подходящую вещь,все они-не она))

А приблуду я так и не продала,при очередном переезде потеряла)