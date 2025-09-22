"Сколько будет стоить, если румяна выковырять и купить отдельно?"
Столько же. Футляр от румян, зеркало и кисточка при покупке румян идут в подарок.
15 человек, которые просто хотели что-то продать или купить в интернете, а вляпались в ту еще историю
За каждым объявлением о продаже старых вещей скрывается целая история: отчаянный поиск, забавный диалог или неожиданное предложение. В этой статье мы собрали смешные и иногда абсурдные ситуации, связанные с продажей и покупкой б/у вещей. Иногда они приносят не только удовольствие от удачных сделок, но и массу неожиданных сюрпризов.
- Я в прошлом году решила продать детские шапку и шарф. Поставила цену 400 рублей. На следующий день позвонила женщина, спросила, где забрать и отдам ли я за 350 рублей. Честно, я просто заржала в трубку и сказала, что если ей так важно, то отдам. Думала, она обиделась, но нет, через час приехал ее муж на дорогущей машине, дал деньги без сдачи, заметив, что специально заехал в магазин разменять. Я была просто в шоке. © _svetlana_dragun
- Продавала кресла в отличном состоянии, но огромные для моей маленькой комнаты. Хотела я за них совсем немного, но только деньгами. Какой-то странный чувак уговаривал обменять на огромные мягкие игрушки! На креслах хотя бы сидеть можно. Что делать с медведями таких же размеров? Долго звонил, уговаривал, даже после того, как продала и сняла объявление. © arachnaarachna
- Я пыталась продать новую косметику, которой у меня накопилось много. Брендовые румяна и пудры в два раза дешевле, чем в магазине покупала. Сообщение от одной девушки мне надолго запомнилось. Она написала: «Мне не нужен сам футляр от румян с зеркалом и кисточкой. Сколько будет стоить, если румяна выковырять и купить отдельно?» © anyutinyglazki85
- Сыну подарили комбинезон, размер был впритык. Поскольку у него был еще один, я решила продать этот. Цену поставила невысокую, лишь бы забрали. И вдруг мне позвонила женщина и обвинила в том, что я нечестно торгую. Оказалось, что она продает такой же комбинезон, но дороже. © julia_niewierkowicz
- Я выставила три пакета детских вещей бесплатно. Собирала их постепенно, там есть слипики, бодики, сарафаны, джинсы, майки, курточки легкие, но всего, что там накопилось, не помню. По моей прикидке, там вещей сорок. Так вот, мне написала мадам и попросила сделать полную опись вещей и сфоткать каждую спереди и сзади. © prosto2696vitebsk
- Года 2 назад захотела найти подстилку для собаки, наткнулась на объявку, мол, продают поврежденное кресло папасан из ротанга с пуфиком за копейки. Плохое фото, но пуф вроде ничего. Поехала смотреть. Выносят огромную махину. Я говорю: «Простите. А где пуфик?» И тут женщина заходит с совершенно новым пуфиком, который, как она сказала, заказала совсем недавно. Теперь у нас обалденное кресло на даче, а собака отжала у нас диван. © volha_alex
- Делаю ремонт и остался старый унитаз, который мне было лень вытаскивать. Посмотрел, что такой же продают за 2500 рублей, и выложил свой за 500. Через 5 минут написал человек и тут же приехал. Схватил унитаз, кинул деньги и бегом умчался восвояси. Через два часа пишет, что на нем какой-то скол и просит вернуть половину. Я ему пишу: «Вези назад». Не привез. © vladkul.star
- Отдавал бесплатно старый матрас. Приехал мужик лет сорока. Я спросил, надо ли ему помочь загрузить, а он отказался. Думаю: «Ну, ладно». Через часа 3 выхожу из квартиры и просто офигеваю. Мужик додумался прямо в подъезде разрезать обивку, чтобы достать поролон. Все остальное просто оставил. Пришлось убирать за ним. © chernya2013
- Я продавала новый фен дешевле, чем покупала. Сразу указала, что без торга, но одна мадам начала просить скинуть цену. Каждый день ее сумма становилась меньше предыдущей, а когда приблизилась к нулю, она эмоционально выдала: «Вы вообще собираетесь мне его продавать? Иначе он совсем обесценится!» До сих пор смешно от этого цирка. © dubrysik.margo
- Я продавала куртку, привезла дочке из Италии, а у нее свое видение одежды. Выставила буквально за 400 рублей, чтоб дома не лежало без толку. Пишет одна дама: «Отложите до 20 числа». Я отвечаю, что не собираюсь держать ее еще две недели. Она пишет: «Заберем за 500 рублей, только оставьте». Оставила, потом отправила почтой как договаривались. Она забрала и пишет: «У вас же цена была 400, почему стало 500?» © annaann07
- Мне нужны были папки. Нашла объявление: девушка отдает бесплатно 3 штуки. Сначала полдня не могла определиться, когда можно их забрать. Потом оказалось, что отдает не бесплатно, а за фрукты для деток. Спросила: «Какие фрукты купить?» В ответ: «Не надо покупать, лучше отдайте деньгами». Тут я уже не выдержала, пошла и на эти деньги купила в другом месте 11 штук. А она мне потом еще неделю наяривала, мол, возьмите дешевле. © BlakHarmony / Pikabu
- Купили дочке новый самокат, старый решили отдать даром — сделать добро. Приехала женщина, прилично одетая, и завалила меня миллионом вопросов. Вынесла мне мозг и так тщательно смотрела, потому что «поломанный она не возьмет». После покупки она в интернете нашла, что к нему еще чехол прилагается, позвонила мне и спросила: «Все ли вы мне отдали?» © leravel
- Продавали машинку для стрижки животных. Написали, что перед продажей пришлем видео, что она рабочая: включим в розетку, если горит и жужжит, значит, работает. Так вот, одна женщина попросила найти собаку с шерстью длиной 7 см и постричь ее на видео. © kainovapechat
- Я лет 15 назад продавала мебель для спальни, звонили многие, но доехал один мужчина и в квартире начал торговаться, чтобы за полцены отдала. Я растерялась, думаю, ладно, пусть забирает. Он пошел в машину за инструментом. Звонок в дверь, я думала, он, но зашли две женщины, говорят: «Мы согласны забрать за цену, которая в объявлении». Я подумала минуту и согласилась. Оставили мне сразу деньги, сказали, что заберут завтра. Когда вернулся мужик, мне стыдно было чуть-чуть. Говорю: «А что бы вы сделали?» И он меня понял. © nonnajurk
- Решил я продать детскую коляску. Сфотографировал и выложил, позвонила девушка и попросила продать ей только одно колесо от коляски. Я спросил: «Что я буду делать с коляской, у которой нет одного колеса?» Мне предложили что-нибудь придумать. © OldCarb / Pikabu
