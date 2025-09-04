20 человек, которые купили ерундовину за копейки, а оказалось, что она стоит целое состояние

Чтобы отыскать в комиссионке или секонд-хенде что-то стоящее, нужно перелопатить гору всякого барахла, и за это не каждый возьмется. Но везунчики из этой статьи сделали это и не пожалели, ведь их поджидали настоящие жемчужины. Взгляните.

«Отхватила за гроши, всего $ 2,99. Будет моим наследством! Но объясните, почему эта подушка-недоразумение так дорого стоит? $ 150, серьезно?!»

Да потому что она выглядит, как редкая дизайнерская вещь. Но согласна, такая цена — безумие! © EleanorRigby85 / Reddit



«В антикварном магазине все было очень дорого, кроме этой парочки. Ну, я и купил, а оказалось, это мебель от известного дизайнера и стоит тысячи!»

«Всегда проверяйте бижутерию в комиссионке! Достались мне по дешевке, а ведь это золото и серебро»

«У владельцев поместья было 10 дней, чтобы сделать уборку, поэтому этот 120-сантиметровый латунный жираф достался мне за $ 20»

Я видел такие же фигурки, но меньшего размера и гораздо дороже! Вы заключили очень выгодную сделку! © RollTigers76 / Reddit

«Всегда хотела купить детям эти игрушки, но слишком уж дорогие. А потом нашла чуть ли не бесплатно в местном секонде»

«Купила за копейки эту ажурную брошь, которую нашла среди дешевой бижутерии. Оказалось, это золото 750-й пробы и топазы»

«Сотрудники магазина не удосужились посмотреть на бренд, и я купила эту переноску для торта за копейки. На самом деле она от известного дорогого дизайнера!»

«Купила по дешевке, и только потом разглядела, что они от дорогущего бренда!»

«Ювелир только что подтвердил, что это золото и бриллианты!»

«Тумбочка из орехового дерева и ковер ручной работы достались мне за сущие копейки!»

«Нашла платье от бренда, о котором я раньше никогда не слышала. Марка оказалась дорогой, а само платье — из 100% шелка!»

«Отхватила кулон в виде волка, а оказалось, что он сделан из лабрадорита, а цепочка золотая»

«Этот копеечный браслет весом 12,8 г оказался из золота! Повезло так повезло»

«Кожаная куртка за копейки оказалась от люксового бренда. Цена в сети — несколько тысяч!»

«Эти туфли от Jimmy Choo достались мне задешево в секонд-хенде!»

«Нашла в каком-то случайном секонде крутейший свитер известного и дорогого бренда»

«Не могу поверить! Купила ее в 10 раз дешевле реальной цены!»

«Купил за сотню афганский ковер, который стоит 5 тысяч! Натуральная шерсть, ручная работа. Состояние отличное!»

«Купила просто за гроши, а это ведь редкая сумка из коллекции Alexander McQueen!»

«Купила за копейки, они показались мне милыми. А оказалась, что это туфли от Salvatore Ferragamo 1930-х годов. Сегодня они отправляются в музей в Италии!»