20 человек, которые купили ерундовину за копейки, а оказалось, что она стоит целое состояние
Фотоподборки
1 час назад
Чтобы отыскать в комиссионке или секонд-хенде что-то стоящее, нужно перелопатить гору всякого барахла, и за это не каждый возьмется. Но везунчики из этой статьи сделали это и не пожалели, ведь их поджидали настоящие жемчужины. Взгляните.
«Отхватила за гроши, всего $ 2,99. Будет моим наследством! Но объясните, почему эта подушка-недоразумение так дорого стоит? $ 150, серьезно?!»
- Да потому что она выглядит, как редкая дизайнерская вещь. Но согласна, такая цена — безумие! © EleanorRigby85 / Reddit
«В антикварном магазине все было очень дорого, кроме этой парочки. Ну, я и купил, а оказалось, это мебель от известного дизайнера и стоит тысячи!»
«Всегда проверяйте бижутерию в комиссионке! Достались мне по дешевке, а ведь это золото и серебро»
«У владельцев поместья было 10 дней, чтобы сделать уборку, поэтому этот 120-сантиметровый латунный жираф достался мне за $ 20»
- Я видел такие же фигурки, но меньшего размера и гораздо дороже! Вы заключили очень выгодную сделку! © RollTigers76 / Reddit
«Всегда хотела купить детям эти игрушки, но слишком уж дорогие. А потом нашла чуть ли не бесплатно в местном секонде»
«Купила за копейки эту ажурную брошь, которую нашла среди дешевой бижутерии. Оказалось, это золото 750-й пробы и топазы»
Не поверю что брошь не бижутерия. Просто потому крепления камней как в дешёвой китайской фигне
-
-
Ответить
«Сотрудники магазина не удосужились посмотреть на бренд, и я купила эту переноску для торта за копейки. На самом деле она от известного дорогого дизайнера!»
«Купила по дешевке, и только потом разглядела, что они от дорогущего бренда!»
«Ювелир только что подтвердил, что это золото и бриллианты!»
«Тумбочка из орехового дерева и ковер ручной работы достались мне за сущие копейки!»
«Нашла платье от бренда, о котором я раньше никогда не слышала. Марка оказалась дорогой, а само платье — из 100% шелка!»
«Отхватила кулон в виде волка, а оказалось, что он сделан из лабрадорита, а цепочка золотая»
Экзотика! Наверное, индзаказ, серийными такие вещички из натурального камня и золота вряд-ли изготовят.
-
-
Ответить
«Этот копеечный браслет весом 12,8 г оказался из золота! Повезло так повезло»
«Кожаная куртка за копейки оказалась от люксового бренда. Цена в сети — несколько тысяч!»
«Эти туфли от Jimmy Choo достались мне задешево в секонд-хенде!»
«Нашла в каком-то случайном секонде крутейший свитер известного и дорогого бренда»
Вряд ли кто-то будет заглядывать вам за шиворот, чтобы удостовериться в крутизне этого шедевра абстрактного трикотажа.
-
-
Ответить
«Не могу поверить! Купила ее в 10 раз дешевле реальной цены!»
«Купил за сотню афганский ковер, который стоит 5 тысяч! Натуральная шерсть, ручная работа. Состояние отличное!»
«Купила просто за гроши, а это ведь редкая сумка из коллекции Alexander McQueen!»
«Купила за копейки, они показались мне милыми. А оказалась, что это туфли от Salvatore Ferragamo 1930-х годов. Сегодня они отправляются в музей в Италии!»
- Ни за что не рассталась бы с такой красотой, носила бы сама! © goth__duck / Reddit
А вот и еще несколько статей про удачные находки в секонд-хендах:
Фото на превью p--py / Reddit
