15+ совпадений, которые и нарочно не придумаешь, а вот люди с ними столкнулись
Иногда жизнь подкидывает такие сюрпризы, что начинаешь верить в магию случайностей: кто-то встречает своих двойников, а кто-то — видит вещие сны. Подобные совпадения настолько удивительны, что кажутся выдумкой. Мы собрали истории, где реальность оказалась изобретательнее любой фантазии.
- Нужно мне было как-то оформить приглашение на визу. И один товарищ вызвался его сделать. Все оформили, его пригласили в кабинет, ничего необычного. А через 5 минут он выходит, глаза квадратные, и выдает мне робко: «Приглашение тебе не сделают, потому что ты уже гражданин этой страны». Долго разбирались и смеялись потом с сотрудниками. Мой тезка оказался, даже с датой рождения. © antiquewonderland
- Решила надеть на собеседование свою «счастливую» рубашку. А на интервьюере была точно такая же! Она сказала мне: «У любого, кто носит такую рубашку, отличный вкус, и его точно возьмут на работу». Лучшее совпадение в жизни. © nattiechambers / Reddit
- Приехала в гости к родственникам за 2000 км. Пошла в открытый бассейн. На мне купальник, купленный в родном городе — я была такая цаца, тщательно выбирала вещи, чтобы не повториться ни с кем. Мне принесли шезлонг, поставили отдельно, но у всех на виду. Загораю. Вижу, сотрудник тащит еще 2 шезлонга ко мне. Рядом 2 девушки, и одна точно в таком же купальнике. Конфуз. Вижу, что и ей некомфортно. Я немного поплавала, потом решила разрядить обстановку, спрашиваю: «Девушка, а вы где купальник покупали? Я здесь таких не видела». Они обе в голос: «А мы не отсюда!» и называют мой родной город. Поржали. © anya7983
«В параллельной вселенной я точно сорвал бы джекпот»
- 15 лет назад пошла на прием к врачу. Меня вызвали в кабинет. Сверили личные данные, спросили, когда у меня были последние месячные, взяли анализы — все как обычно на ежегодном осмотре. Через какое-то время возвращается врач и с печальным лицом говорит, что, к сожалению, я не беременна. Я такая: «А разве я должна была?» Оказывается, в тот день у них было две пациентки с одинаковыми именами и датой рождения. Сотрудники сказали, что никогда не видели подобного за всю свою карьеру. © nycola / Reddit
- Вдруг спустя 3 года написал бывший коллега. Мы совсем недолго работали, но у меня контакт остался. Болтаем в переписке, потом в пробке я перешла на голосовые и тут он начал задавать странные вопросы, мол, когда у тебя дети успели появиться, и муж, и вообще, что происходит? Стали выяснять и оказалось, что он писал мне, но не мне. Какой-то Ане, с которой он тоже работал недолго, и с его слов, моя аватарка — это ее точная копия, еще и имя, и должность. Вот голос его немного смутил. © despite_riason
- У меня на правом запястье татуировка в виде сердечка, и она у меня уже около 8 лет. Угораздило меня провалиться в тяжелую депрессию. Я решила завести кошку. Через несколько дней обратила внимание на ее милые лапки и увидела, что на правой у нее появился небольшой пучок темной шерсти в форме сердечка. Звучит глупо, но кошка меня тогда спасла. © Unknown author / Reddit
«После долгого пребывания на солнце я получила ожог и белое пятно в форме солнца от моего кулона»
- В мою детскую карточку по ошибке вклеили анализ крови моего будущего мужа, мы еще не были знакомы, естественно. Считаю это судьбой. © _peresvet_
- Когда умер мой отец, я планировала свадьбу. Мы собирались танцевать под песню «Tiny Dancer». Он умер, я села в машину, чтобы поехать к сестре. Лил дождь. Помню, как плакала. И тут по радио заиграла песня «Tiny Dancer», дождь прекратился и выглянуло солнце. Хотелось бы думать, что это не просто совпадение. © Happyawayfrompeople / Reddit
- К нам как-то заглянула пожилая соседка, с которой у нас были хорошие отношения. Она жила в недавно купленной квартире сына, который уехал работать в Париж. Рассказала, что недавно ездила к нему, вышла на прогулку в сквер, села на скамейку читать книгу. К ней подсела ровесница и они разговорились. Оказалось, что дети этой подсевшей женщины продали квартиру перед тем, как переехать в Париж, именно сыну этой соседки. До этого женщины никогда не встречались. © royal_katiko
«Зубные щетки и паста идеально дополнили друг друга»
- Сестра рассказывала, как однажды отвела племянницу на прием в больницу. Девочка расплакалась, и сестра зашла с ней в комнату для кормления. Там была другая женщина с ребенком, они разговорились. Оказалось, что их дочки — тезки. Потом та женщина спросила имя моей сестры и выяснилось, что они тоже тезки. А потом женщина сказала: «Только не говорите, что вашего мужа зовут...» — назвала имя — и оказалось, что их мужья тоже тезки! © nariman0va
- Помогала маме с переездом, и прямо в разгар хлопот у нее из кольца выпал камень. Кольцо — подарок от папы, которого с нами нет. Мы на коленях прочесывали ковер, но все зря. Переехали на другой конец страны, разбираем вещи, и тут из ковра выпадает — нет, не пропавший камешек, а чей-то гвоздик с камнем, точь-в-точь похожим на мамин. Откуда он там взялся, чей он — уже никак не выяснить было. Вот так и начинаешь верить во всякое.
- Зашел с другом в букинистический магазин. Мы оба были подростками. Я увидел желтую книжку с комиксами про Гарфилда и сказал: «Эй, у меня была такая». Мой друг схватил книгу и начал листать страницы, как вдруг из нее выпало что-то маленькое и тонкое. Это была моя школьная фотография. © OrchidBest / Reddit
«Я коллекционировала фигурки кроликов, собрала штук 50. Как-то муж увидел в магазине мальчика-зайчика и захватил для меня. Оказалось, он пара к моей крольчихе. У меня мурашки по коже»
- В ночь с пятницы на субботу мне приснилось, что я нашла очень дорогое антикварное кольцо, которое потеряла в сентябре. Это была семейная реликвия 30-х годов. Я нашла его в воскресенье утром. Это было просто потрясающе. © East-Canary-538 / Reddit
Каждое из этих совпадений не только вызывает улыбку, но и заставляет задуматься над тем, насколько тесно переплетены наши судьбы.
