15+ совпадений, которые и нарочно не придумаешь, а вот люди с ними столкнулись

Это настолько по дурацки происходит, ма лежала в больнице, мы припёрли с ба, к ней ещё нельзя было там фамилия, имя, отчество у ма Анатольевна, другая Алексеевна или Александровна, факт на А, но эпичнее, число, месяц, год рождения одинаковы! Короче наша передача ушла той женщине, а ма думала, что мы её бросили 🤷дурдом, сейчас смешно, конечно 🤣