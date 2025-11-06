К другим тоже переехала? Меня бы не порадовало, если бы свекровь переехала к нам, какой бы чудесной она не была)
Когда свекровь действительно стала второй мамой: 15 женских историй
В мире, где истории о свекровях обычно похожи на сценарии для хоррор фильмов, нашим героиням невероятно повезло. Они ждали критики, нравоучений и холодного приема, а получили не просто хорошую свекровь, а вторую маму.
- Пока идет ремонт, ездим мыться к свекрам. Заходим вчера к ним, а свекровь говорит, что положила мое полотенце на радиатор, чтобы оно было тепленьким. Муж спрашивает, а где его полотенце, она в ответ: «Там, где ты его оставил вчера». © olyavashchenko
- В первый год брака муж мне на день рождения подарил ноутбук, а своей маме — путевку на Мальдивы. Во второй год маме опять подарил путевку, а мне — букет. Поссорились, он свекрови на меня еще и нажаловался. А дальше я офигела — она приехала к нам, наехала на сына и извинилась передо мной за его плохое воспитание. Сказала ему, что он должен был изначально поменять подарки местами. Прочитав лекцию, уехала. Муж подумал и сказал, что был неправ. Я до сих пор в приятном шоке от позиции свекрови. © Подслушано у девушек / VK
- Моя свекровь сразу после рождения нашего сына приезжала через день (по согласованию с нами) утром в 8 и уезжала вечером тоже в 8. В это время я спала, ела, готовила еду, ходила в спортзал — в общем, делала вид, что сына я не знаю (шутка). © alfiel_
- Муж ушел потусить к соседям, прямо через дорогу, до дома 5 минут пешком идти. Звонит ему мама, которая живет в другой стране, и отчитывает его, что оставил дома беременную жену одну. Люблю свою свекровь очень сильно. © drudbod / Reddit
- С будущей свекровью я познакомилась еще до замужества. Она меня приняла сразу. Буквально светилась от счастья при первой встрече. Дети у нас очень долго не получались. А потом родился сын. Я как-то заикнулась, что хотела бы ходить в спортзал, чтобы восстановить форму. Свекровь тут же вызвалась сидеть с ребенком. Она стабильно рано утром на автобусе ездила дважды в неделю к нам, чтобы отпустить меня заниматься. Сама она работала посменно.
И тут новость — у нас будет двойня. Свекровь тут же сказала: «Все, к твоим родам я увольняюсь и переезжаю к вам помогать». Свое слово сдержала, уволилась и переехала к нам за месяц до родов. Ее помощь оказалась неоценимой. Она реально отличная бабушка. Причем наши дети — не единственные ее внуки, и с другими такая же картина. © EmilyaM / Pikabu
- Мой уже нынешний муж после второго нашего свидания повел меня знакомиться с мамой. Я боялась, но рискнула. Мама его была не особо рада нашей встрече. Фыркнула, xмыкнула и была очень замкнутой. До тех пор, пока я не обратила внимание на их сад. «У меня дома целый огород, я малину выращиваю», — сказала я. У мамы мужа моментально загорeлись глаза, и мы полчаса обсуждали огород, смотрели на ее цветы у забора и говорили о кротах. Так у меня и появилась новая лучшая подруга в виде свекрови. © Карамель / VK
- Однажды сильно поругались с мужем. В сердцах сказала, что уйду, и позвала свекровь. А муж такой: «Развод так развод». Меня это сильно обидело. Тут свекровь влезла: «Она молодая, красивая. Найдет себе кого-нибудь, и будет твоя дочка с отчимом расти». На следующий день мужа будто подменили — внимательный, заботливый, спокойный. © aigerim_khassein
- В самом начале моего замужества я гладила одежду мужа. Свекровь спросила: «А тебе оно надо?» И я такая с гордостью вещаю, что за своим мужем надо ухаживать и то, как он выглядит и насколько опрятен, — это заслуга жены. Моя свекровь все это выслушала и фыркнула в ответ: «С какой стати жены должны быть ответственны за то, как выглядят их мужья? Вот вздор». Тогда я подумала: «Вот дикарство какое». А через пару лет как поняла! © lenaguidenormandy
- На Рождество поехали к родителям мужа. Там же был и его брат со своей дамой (они ожидают ребенка скоро). Настало время вручения подарков. Деверь с девушкой получили, конечно, очень много детских вещей. Настала наша очередь. Оказывается, свекровь купила нам колесо для кошек (у нас две)! Говорит такая, мол, я знаю, что вы их любите, поэтому тоже их люблю. Я чуть не расплакалась от умиления. © Unknown author / Reddit
- Семья мужа так мечтала о дочке, что я иногда забываю, что я невестка. Внимания мне достается столько, что даже непривычно! В своей семье я была средним ребенком, а теперь жизнь сделала мне такой сюрприз. Вот сегодня свекровь привезла вкусняшки только для меня. А я стояла и решала: делиться с мальчиками или нет? © odina.myan
- Приехала к родителям мужа в гости и обнаружила, что свекровь закупила рукколу, авокадо и голубику, потому что эти продукты почти всегда есть у меня в холодильнике. А ведь такие мелочи говорят о многом. © gulnurandaqul
- На днях поднялась температура. Муж целый день помогал с ребенком и ухаживал за мной. Я очень хотела спать и попросила меня не трогать. К вечеру свекровь прибежала с работы пораньше и, увидев эту картину, постелила мне чистое постельное, проветрила комнату, сделала уборку, приготовила поесть. Накормила, напоила, обняла и поцеловала со словами: «Ты моя зайка, только не болей, пожалуйста». И ушла, закрыв дверь, чтобы я дальше спала. © ata_mozhet_krg
- Это мой второй брак и уже вторая свекровь (такая же замечательная, как и первая). Первая, кстати, считает себя моей матерью и как будто забыла, что я развелась с ее сыном. Она знакома с моим нынешним мужем, и он ей даже нравится. © Strong-Landscape7492 / Reddit
- Сегодня я была злая, не выспалась. Леплю манты на ужин, и тут приезжает свекровь. Молча взяла внука и пошла с ним гулять на улицу. Потом говорит нам с мужем: «Сходите в кино, я посижу с ребенком». Мы ушли. Вернулись в 12 ночи. Захожу на кухню, а там все убрано, вымыто. Это не свекровь — это просто золото! © sevgil1n
- Муж в командировке. Свекровь сегодня с утра скинула денежку. Говорит: «Купите с внуком вкусняшки, сходите в кофейню. Только сыну не говори, чтоб не расслаблялся». И она постоянно так: то денег скинет, то подарит что-нибудь. © dinaflient
Меня несколько удивляет позиция рассказчиц: норму поведения матери мужа воспринимают, как чудо чудное. Конечно, есть разные свекрови (а невестки разве все ангелы?), но "посидеть с внуками, помочь в приготовлении обеда-ужина, поухаживать за больной женой своего сына" - это повод удивиться, быть, извиняюсь, в ступоре?