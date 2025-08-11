В истории про неправильное использование ключей ключевую фразу убрали про "квартиру, которая принадлежала родителям мужа". смысл сразу чутка смещается.
20 историй из жизни свекрови и невестки, по которым ситком снимать надо
Истории
4 часа назад
Многие знают не понаслышке, как непросто молодой невестке ужиться со свекровью. В арсенале последней — неожиданные советы, проверки на прочность и врожденная способность вмешиваться «из лучших побуждений». Мы собрали 20 абсурдных, комичных и жизненных историй, которые без прикрас покажут все, что происходит в этих непростых, но до боли знакомых отношениях свекрови и невестки.
- Моя свекровь — мастер внеплановых приездов. Обычно, когда она приезжает в гости, я всегда приготовлю что-то вкусненькое, приберусь дома — не хочется упасть лицом в грязь. А тут, в субботу, она решила приехать ко мне похвастаться новой прической. Выходной. Муж — на суточном дежурстве. Обычно в субботу я мало что делаю: в воскресенье у меня день уборки, готовки, а в субботу я отдыхаю. Тут она звонит и говорит, что через полчаса будет. Я быстренько пропылесосила, а угостить-то нечем. Я нашла выход из ситуации: открыла пачку пельменей, переложила в обычный пакет, а по ее приезде сказала, что сама налепила с утра. Поели, а она все приговаривала, какие же они вкусные, сразу чувствуется, что домашние, а не магазинная химия. © Рабочие истории / VK
- Недавно был мой день рождения. С мужем в разводе год, но пока живем вместе — в моей квартире доделывают ремонт. Приходят на праздник свекор и свекровь. Дарят постельное белье. И тут моя несравненная Татьяна Юрьевна выдает: «Олюшка, в новую жизнь — с новым бельем. А этого не пускай. Сам все проворонил». И кивает в сторону бывшего мужа моего, сына ее. Низкий поклон, Татьяна Юрьевна. Живи долго и счастливо. © Platosha.one / Pikabu
- Свекровь заявила мне: «Зачем тебе делать татуировку? Ерунда какая-то!» Я дружелюбно ответила: «Потому что мне это нравится». Она возмутилась: «Это не ответ взрослого человека! Ты говоришь глупости!» Ну я и не смолчала: «Хотите взрослого ответа? Ок, я взрослый человек, и мне не нужно ничего ни с кем согласовывать, и с вами тоже. Теперь вы довольны?» Свекор захихикал себе под нос, а она не разговаривала со мной несколько дней. © nathanaz / Reddit
- Свекровь пожаловалась своему сыну (моему мужу), что я не ответила на ее поздравление с днем рождения, которое она мне прислала в соцсетях. Муж был полон негодования. Я молча открыла сообщения и показала ему мой ответ с благодарностями за поздравления. Когда он спросил у нее при мне, мол, зачем обманула, возразила, что отвечать нужно было в комментариях, чтобы все видели, иначе это неуважение к ней. © GooGoosha89 / Pikabu
- Как-то собрались мы на шашлыки, свекровь звонит: «Вы собрались уже?» Отвечаю: «Да, выходим». Муж с дочкой ушли, а я замешкалась. Вдруг слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, я стою в коридоре, немая сцена. Надо было видеть ее лицо! Я молча вышла из квартиры. Муж потом сменил замки, а когда родители потребовали запасной комплект себе, сказал: «Нет, вы ими неправильно пользуетесь». © Mia.sk / Pikabu
- Купили свекрови смартфон. Еду домой, она звонит по видеосвязи. Отвечаю, мол, еду в такси, перезвоню. Она ни в какую, рассказывает про свой день, параллельно исследуя задний фон. Мы с ней спокойно договорили. Выхожу из такси, и тут звонит мне из другого города муж, смеется и говорит: «Ну и что за любовника ты там себе нашла, пока я тут в командировке?» После нашего с ней разговора, недолго думая, она решила, что, раз я не хочу с ней разговаривать, сидя в машине, и я не расплатилась с водителем (она следила!), вдобавок муж в командировке — получается идеальный коктейль под названием «Если ты не в курсе, твоя жена тебе изменяет». С мужем посмеялись — ситуация стандартная. Вот так вот можно вынести мозг, находясь за три тысячи километров от невестки. © 44lon6 / Pikabu
- На каждый день рождения свекровь дарит моей дочке (своей внучке) полмешка картошки со своего огорода, благо родила я в конце лета. В первый год муж знатно обиделся на такой подарок. Он сначала подумал, что это прикол, а потом даже поругался с ней, но она так и не поняла, что не так. «Картошка — это хороший подарок», — сказала она и осталась верна этой идее. На 8-й дочкин день рождения мы со смехом подметили, что уже имеем планы на этот мешок. © oxe4ka / Pikabu
- Болтали со свекровью по телефону. Пожаловалась, что муж вчера с друзьями засиделся, пришел не голодный. А я его с ужином ждала. Мог бы предупредить, я бы не готовила и отдохнула. Через 5 минут слышу телефон у него пиликнул. Глянула, а там сообщение от свекрови: «Будешь Таньку обижать — я отцу расскажу, он у тебя машину заберет». Обожаю их. © Мамдаринка / VK
- Во время первого брака, старалась удивлять вкусностями. Но вот вкусовые предпочтения мужчины вводили в ступор. Говорил, что супы не умею варить, ну не как у мамы. И один раз нам пришлось на три дня остаться жить у его родителей. Вот тогда-то я опробовала ее гениальный, совершенный суп. А секрет был прост: она не умела варить. И праздничный стол ей помогали готовить родственницы. Ее суп — это картофель, вермишель и кубик бульона. Все. Менялся только ингредиент «вермишель» на любую другую крупу.
Тогда я поняла, что если 25 лет кормить человека горохом и говорить, что это фисташки, то он так и будет считать. © *****net / Pikabu
- Моя свекровь потрясающая! Онаа живет одна в маленьком горнолыжном городке, в лесу, и водит крутой мотоцикл. Однажды, катаясь на нем, она врезалась в медведя, который переходил дорогу. Она выжила, медведь выжил, со всеми все в порядке. Ура крутым свекровям! © mrsmkurtzman / Reddit
- За неделю до свадьбы будущая свекровь притащила мне листок с графиком уборки на 3 квартиры: ее собственной, а также бабушки будущего мужа и его сестры. На мой удивленный взгляд ответила, что скоро я стану членом их семьи и должна буду после работы приходить и делать уборку у них дома. А если нужно — и готовить, ведь они уже от этого устали! Отправила свекровь лесом. Муж поддержал, но теперь мое прозвище — «лентяйка». © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь периодически достает своего сына, чтобы он сбрил бороду, потому что ее подругам не нравятся бородатые мужики. Я не выдержала и заступилась за мужа, сказав, что мне нравится мой муж и борода ему идет. На что свекровь выдала, что это я так специально говорю, чтобы ее сыночка никому больше не нравился и не ушел от меня. Мы с мужем 20 лет вместе, доче 13 лет. © drako_target
- Мы были на пляже с семьей, и свекровь в том числе. Мой ребенок проголодался, и я начала кормить его грудью. Подлетает свекровь и накидывает на меня и малыша свою куртку. Я говорю: «Нет, спасибо», и возвращаю ей куртку. На улице жара, еще не хватало, чтобы ребенок получил тепловой удар из-за страха, что кто-нибудь увидит чуть больше, чем скрывает купальник. Свекровь начала жаловаться мужу, что я не хочу «прикрыться». Муж отвечает, мол, ничего страшного. А свекровь выдает: «А это нормально, что все видят твою жену в таком виде?» На что муж говорит: «Это просто грудь, у половины человечества есть такая же». Мне понравился его ответ. © Unknown author / Reddit
- Купили с мужем дом, начали ремонт делать. Свекровь обрадовалась, она любит ремонты. Ее помощи не просили. Приезжаю с работы, а свекровь уже развила кипучую деятельность: раствор замесила, обои старые привезла, стоит руки в боки и говорит: «Вот здесь будет мойка, а тут детскую комнату сделаем, карнизы я договорилась у Маши забрать, она новые купила, старые вам отдаст». Я была неприятно удивлена ее самоуправством. Говорю: «Давайте не сегодня. Я приболела». А после говорю мужу: «Ты маме объясни помягче, что это наш дом, и мы сами решим, где детская будет, где мойка». На следующий день муж грустный: «Я ей сказал: «У себя ремонты делай, какие хочешь, а к нам не лезь, да и жене не нравится, что ты тут командуешь». Свекровь обиделась, дверью хлопнула. «Эх, — говорю, — милый, ты просто прирожденный дипломат». А свекровь уже на следующий привезла нам молоко из деревни, как ни в чем ни бывало. Но с тех пор в наши дела не лезет. Точно муж дипломат! © a11adinnn / Pikabu
- Мне 19. Так уж сложилось, что я замужем за любимым мужчиной. Мы живем в однушке, и с некоторых пор с нами живет свекровь, которой около 50. А теперь самое интересное... Я встаю в 7 утра, отправляю мужа на работу, сама могу еще часик вздремнуть, а потом занимаюсь домашними делами — вроде готовки, уборки, стирки и всего прочего. Готовлю не абы что, а разные супы и вкусненькие вторые блюда. При этом я уже получила права и поступила в колледж. Свекровь же просыпается в 10–11, сидит весь день за компьютером, ест заварную лапшу и иногда выходит ненадолго на улицу. Что-то пошло не так... © Карамель / VK
- Прихожу в четверг с работы и чувствую в квартире запах краски. Не понимаю откуда он. Начинаю ходить по комнатам, но ничего нет. И тут меня ноги привели на кухню, а там жесть. Плитка и потолок зеленого цвета. И печка теперь тоже зеленая. Я чуть под стол не ушла. Мы конечно планировали ремонт с мужем, но не так и явно не в зеленых цветах. Начинаю разбираться, кто и как. Оказывается, это моя заботливая свекровь потрудилась. «Милая, это для вас небольшая обновочка! Зеленый цвет благородный, успокаивает, это я в интернете вычитала, так что наслаждайтесь!» Сижу я, смотрю на эту всю красоту и думаю, радоваться мне или нет. © Рабочие истории / VK
- Когда я была маленькая, мама всегда прятала ужин под одеяло, чтобы ничего не остыло, если я не могла сразу поужинать. Когда только познакомилась с будущей свекровью, опаздывала к ужину. Пришла, смотрю — а у нее моя любимая картошечка под одеялом стоит, потому что, если подогреть — уже не так вкусно. Замужем несколько лет — понимаю, что не ошиблась. © Подслушано у девушек / VK
- Мой уже нынешний муж после второго нашего свидания повел меня знакомиться с мамой. Я боялась этой затеи, но рискнула. Мама его была не особо рада нашей встрече. Фыркнула, xмыкнула, взгляд кинула, очень закрыто себя вела. До тех пор, пока я не обратила внимание на их сад у дома. Говорю: «Я просто обожаю выращивать малину. У меня дома целый огород». У мамы мужа моментально загорeлись глаза, и мы полчаса то и делали, что обсуждали огород, смотрели на ее цветы у забора. Так у меня и появилась новая лучшая подруга в виде свекрови. Огород сближает. © Карамель / VK
Зеленый успокаивает... Теперь понятно почему в школах, больницах и колониях все красили зеленым :)
- Я была беременна, приехали с мужем в город к доктору, у меня жуткий токсикоз. Мне бы скорее домой, но внезапно мужу понадобилось на пару часов уехать по работе. Оставил меня у свекрови, предупредил, что я тихонько полежу в комнате, если она не против. Свекровь радостно согласилась и спросила, люблю ли я стихи. Я бы просто подремала, без стихов, да и не очень я их люблю. А она, мол, ты ничего не понимаешь, ты послушай! Она с упоением читала мне стихи, крутясь на стуле. Я боролась с тошнотой и желанием запустить в свекровь книгой, которую она самозабвенно читала, приобщая меня к высокому. Я просила пощады, а она: «Хорошо, сейчас, вот это послушай... И вот это... И еще это», и так два часа. © L.Hirondelle / Pikabu
- У свекрови день рождения на день раньше моего. В первый год замужества муж подарил мне на день рождения макбук, а матери — двухнедельную путевку на Мальдивы. Мы обе были в восторге. На второй год он припер мне беговую дорожку, а ей опять путевку. Я ему сказала, что мне совершенно не подходят кардио нагрузки, в особенности бег. Он пожал плечами и стал пользоваться ею сам. Конечно же, мы поссорились. Вернувшись, свекровь позвонила мужу, и он ей нажаловался на меня. Но свекровь щипцами вытащила из него все детали и сделала правильные выводы. Тогда она приехала к нам, поговорила с ним и извинилась передо мной за плохое воспитание сына. Прочитав лекцию, она уехала, а мы с мужем остались ошарашенно смотреть друг на друга. Потом он сказал, что был действительно неправ. А я до сих пор в приятном шоке от позиции свекрови... © Подслушано у девушек / VK
