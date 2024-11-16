18 историй о свекровях и невестках, отношения между которыми полны эмоций

Истории
4 часа назад

Отношения со свекровью могут развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию, где практически никто не сможет изначально предугадать: поладите ли вы с этой женщиной или нет. Пожалуй, у каждой невестки найдется пара-тройка историй, связанных со своеобразным поведением мамы мужа, и читать их порой увлекательнее любых романов.

  • Моя свекровь — очень капризная женщина: живет в 4-комнатной квартире, жалуется, что устает убираться, но на предложение разменять квартиру и купить ту, в которой она сможет наводить порядок, начинает истерить (квартира ей досталась от свекра, она в жизни ни дня не работала). Клининг тоже не хочет — «это же чужие люди!» А хочет она, — внимание! — чтобы я у нее убиралась, потому что «не чужой же человек». Муж тоже начал давить на меня, мол, ты же на удаленке, времени много свободного, могла бы и мамочке помочь. Предложила мужу самому у нее порядок наводить — обиделся, а свекровь начала визжать: «Как ты смеешь такое моему сыну предлагать!» Вот жили же нормально, убиралась она как-то, роботы-пылесосы помогали, а тут прислугу захотела, еще и в лице меня. © Подслушано у девушек / VK
  • У свекрови день рождения на день раньше моего. В первый год замужества муж подарил мне на день рождения крутой ноутбук, а матери — двухнедельную путевку на Мальдивы, мы обе были в восторге. На второй год произошел несчастный случай — муж неудачно упал, и ему пришлось потратить львиную часть накоплений на стоматолога. В тот раз свекровь опять получила путевку на Мальдивы, а я — только букет. Он обещал подарить нормальный подарок в течение пары месяцев, так что я была довольна. Но через месяц муж припер мне беговую дорожку. Я ему сказала, что мне совершенно не подходят кардио-нагрузки, в особенности, бег. Муж пожал плечами и стал пользоваться дорожкой сам. Конечно же, мы поссорились. Муженек нажаловался на меня свекрови — сказал, что я не умею быть благодарной. Но мама вытащила из него все детали ссоры и сделала правильные выводы. Она приехала к нам и высказала сыну, что он должен был изначально поменять подарки местами. Прочитав лекцию, она уехала, а мы с мужем остались ошарашенно смотреть друг на друга. Потом он признал, что был неправ, и конфликт был исчерпан. А я до сих пор в приятном шоке от позиции свекрови. © Подслушано у девушек / VK
  • На седьмом месяце беременности я узнала, что у мужа есть другая. Так распереживалась, что загремела в больницу, а муженек собрал вещи и укатил к любовнице. Лежу я, значит, под капельницей, плачу. И тут в палату заходит свекровь. Села на край кровати и такая: «Лена, ты мне никогда не нравилась, так что отношения у нас не сложились с тобой. Но я считаю, что мой сын поступил отвратительно. Прости, что я плохо его воспитала. Мы, может, и не станем подружками, но ты носишь под сердцем моего внука, и я всегда готова тебе помочь». Никаких телячьих нежностей не было: она привезла мне ночнушку, тапки, чашку, домашнюю еду, потом встретила, когда меня выписали. Это свекровь забирала нас с дочкой из роддома (моих родителей уже нет в живых). Мы с малышкой живем у нее — снимать, как раньше, квартиру, я не могу себе пока позволить. Свекровь очень помогает мне с дочкой, и я искренне за все ей благодарна.
  • Свекровь сказала моей дочери, что я — злая колдунья, которая околдовала ее папу. И она даст папе денег, чтобы они уехали от меня в другой город. Благо, дочурка сразу рассказала об этом мне. Деньги муж у мамы взял, а потом мы уехали втроем подальше от этой волшебной женщины. Уже месяц живем в другом городе. © Подслушано у девушек / VK
  • Муж купил участок земли, сдуру мы разрешили там свекрам сажать грядки, и сами сажали. В итоге три года подряд под разными предлогами они портили мои грядки. Я отказалась от этого огорода, пусть занимаются. Они искренне не понимают, почему я так поступила, хотя я неоднократно объясняла. © МУМИ мама / Dzen
  • Свекровь приезжала рано утром в субботу. Я раза 2-3 вставала, готовила завтрак и развлекала ее. Но в очередной раз я просто разбудила ее сына и заставила его развлекать с утречка свою маму. Он сразу же запретил ей приходить по выходным. Встречи стала оговаривать заранее. В остальном нормальная была свекровь. © Людмила Денисова / Dzen
  • В общем, последние пару недель свекровь говорила, что собирается подстричь моего сына. Я говорила, что сыну три и нам с мужем и ему нравится его нынешняя прическа. Но вот, сын вернулся в воскресенье вечером от бабушки с ежиком на голове. Моему негодованию нет предела. © Sweet_Radio_4361 / Reddit
  • Уже месяц живем у родителей мужа. И каждый день как пытка. Мама его постоянно сует нос в нашу жизнь: «А почему так поздно встаете? А что это вы на ужин готовите?» Каждый день что-то новое! Пытаюсь объяснить мужу, что так жить нельзя, а он в ответ: «Это временно, потерпи!» Да сколько можно терпеть? Она считает, что все, что мы делаем — неправильно. Чуть что не так, сразу: «Я же говорила!» © Карамель / VK
  • Живем с мужем за границей. Сегодня свекровь по видеосвязи сказала якобы в шутку: «Забирайте свою квартиру, а то коммунальные дорогие». «Свою» квартиру — которую свекровь решила подарить нам а-ля на свадьбу. Хотя уже тогда знала, что мы собираемся уехать за границу сразу после. «Свою» квартиру — на которую мой муж отдал большую часть своих денег, а они бы очень пригодились бы нам первое время в чужой стране. «Свою» квартиру — которую не продают, а ремонтируют чуть ли не в долг, в том числе и за счет мужа, чтобы теперь там жили свекровь со свекром. Коммунальные им, блин, дорогие. © Подслушано / Ideer
  • А у нас вообще цирк в семье. Его родня без ума от меня, а моя родня твердит, как мне повезло встретить идеального мужчину. Его родители при покупке квартиры 80% денег вложили и оформили квартиру на меня! А моя тетя, я ее единственная любимая племянница, написала дарственную на свою квартиру на моего мужа. А в этом году 35 лет у нас, юбилей свадьбы! © Инга / Dzen
  • Я не волновалась о цветах на моей свадьбе, ведь моя свекровь — бывший флорист. Я предоставила решать этот вопрос ей. А она в свою очередь получила огромное удовольствие, пока им занималась. Она даже заказала и оплатила пионы. Мне все тогда понравилось. © Mokelachild / Reddit
  • Повезло мне с будущей свекровью. С парнем живем у моих родителей, его семья живет в другом городе, и мы иногда приезжаем к ним в гости, но созваниваемся каждый день с его мамой. И тут выяснилось, что она только у нас в гостях полностью убедилась, что ребенок, которого она слышала по телефону, на самом деле моя племянница. До этого она была уверена, что мы ее обманываем, и это мой ребенок. © Подслушано / Ideer
  • Однажды мы устроили групповой день рождения для нескольких человек. Были сладости: лимонный пирог, морковный торт, фрукты. Но для меня праздник без шоколадного торта — не праздник. Я не сказала ни слова и прекрасно провела время. Но потом оказалось, что мой парень это просек и рассказал про мою фишку своей маме. И с тех пор, на протяжении уже 20-ти лет, ни одно семейное мероприятие не обходится без шоколадного десерта. © northerngurl333 / Reddit
  • Заходим в вагон метро с дочкой маленькой и свекровью, мест нет. И тут девушка нам уступает. Но парень ее резко одергивает, мол ничего, могут и постоять. Я уже привыкла к такому, но только не моя свекровь! Парень выскочил на следующей станции красный как рак после того, как она разъярилась. И обратилась к девушке: «Девочка, беги ты от него. Раз он так ведет себя с ребенком и пожилым человеком, я уже не говорю о том, что мама девочки беременна, значит он и в жизни с тобой будет таким же невоспитанным». В общем на парня уставились с осуждением все, кто это слышал, а голос у нее громкий. Мне и дочери тут же уступили место мужчины. © Екатерина Грубина / Dzen
  • Сегодня вечером я наконец-то решилась приготовить свое фирменное блюдо, чтобы удивить всех. А что сделала свекровь? Позвонила и, не успев узнать, что я готовлю, начала давать советы, как правильно жарить мясо. Муж, конечно, тут же поддержал: «Мама лучше знает, она всегда так делала». Отлично, подумала я, может, вообще отдам ей кухню и пусть сама готовит, раз она у нас теперь главный шеф? В итоге стояла, злилась и слушала, как муж по телефону благодарит ее за мудрость. Чувствую себя просто поваренком на задворках семейного ресторана. © Мамдаринка / VK
  • Свекровь сначала такая: «Ну ладно уж, везите своего сфинкса лысого, куда деваться, приютим». Свекровь через неделю: «Мы, кстати, положили ей электрогрелку и носим домик из комнаты в комнату, чтобы она не скучала. © Igorina / Twitter
  • Мы со свекровью не очень ладим. До рождения моей дочери у нас все было хорошо. Но после родов она стала очень сильно придираться к нашему с мужем стилю воспитания. Мы смирились с этим и стараемся просто меньше с ней общаться. Каждый раз, когда мы встречаемся со свекрами, она в какой-то момент просит взять нашу дочь на прогулку и исчезает с ней наедине. Я сказала мужу, что мне это кажется немного странным. А после того, как свекровь сделала то, о чем мы не просили, мы перестали оставлять дочку с ней наедине. © Exciting-Head-5343 / Reddit
  • У меня был нормальный муж. Не доставал, не ворчал. Потом не знаю, что случилось, стал ворчливый. Годы, дети, проблемы, болячки, все дела. Показалось ему, что он делает много, а я мало. Ну а свекровь меня и надоумила: «Делай все дела заранее, а к его приходу дел на полчаса оставляй, чтобы он видел». Теперь муж приходит: я довешиваю белье, выношу мусор, разгружаю посудомойку, дорезаю огурчик в салат, вытаскиваю блюдо из духовки. Чтобы наглядно показать ему, чем я весь день занята была! Работает! © Подслушано / Ideer

Близкие люди нередко оказываются теми еще чудаками. То ли дело домашние питомцы — они если уж и поражают нас, то в основном своим интеллектом, умильными мордочками и прогрессом в росте.

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