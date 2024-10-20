Никель вызывает очень сильную аллергию, в белом золоте запретили его использовать. Друг-ювелир оказался так себе другом.
14 человек, которые не ожидали такой подставы от близких, зато теперь уже опытные
Близким людям принято доверять. Но иногда родственники и друзья творят такую дичь, что начинаешь сомневаться, действительно ли они дорожат вашими отношениями. Порой по итогам подобных ситуаций приходится исключать людей из категории «близкие», ведь их поведение говорит само за себя.
- Убиралась дома и нашла какую-то тетрадку. Открыв ее, я обомлела. Муж туда записывает все деньги, которые тратит на меня и ребенка, вплоть до кофе с мороженым! Еще и чеки прикрепляет. Я устроила скандал, а он заявил, что это его подушка безопасности на случай развода. Я решила отомстить и сделала прейскурант: уборка стоит столько-то, готовка — столько и так далее по списку (плюс деньги на продукты). Дала этот прайс мужу изучить, он начал возмущаться. Сказал, что подаст на развод и взыщет с меня расходы — деньги, которые он потратил на меня и ребенка. Просто слов нет. © КМП / VK
- У меня был хороший друг, который работает ювелирным мастером. Он делает по-настоящему шикарные украшения. Его работы в нашем городе востребованы и популярны, поэтому вопрос о том, где брать обручальные кольца мне на свадьбу, даже не стоял. Проработали с ним эскизы и, чтобы сэкономить, я отдала ему на переплавку золотой браслет, пару цепочек и колец (на все золото были сертификаты, в подлинности не сомневаюсь). Через месяц после свадьбы под обручальным кольцом на пальце кожа начала дико чесаться, появились прыщики. Отнесла кольца на экспертизу — из золота там только напыление, остальное никель. Муж был в бешенстве, сказал, что поговорит с другом, потребует вернуть деньги. Но разговор не задался.
Я написала гневные отзывы на его работы везде, где могла, и теперь в общей компании я — главный враг. Подумаешь, сэкономил немного на нас, дружба важнее. Эти люди были на моей свадьбе, много лет дружили — и вот такое. Обидно. © КМП / VK
- Свекровь напросилась погулять с нашей трехлетней дочкой. У нас с мамой мужа хорошие отношения, дочь примерно раз в месяц гуляет с бабушкой, и всегда все было в порядке. А сегодня во время прогулки свекровь разрешила незнакомой девочке на детской площадке забрать любимого плюшевого кролика нашей малышки. Мол, девочка упала, разбила коленку, надо ее порадовать. Я все понимаю, правда. Но ведь можно было предложить девочке любую другую игрушку или леденец (они всегда есть в рюкзаке у дочери), а не самую любимую игрушку внучки. Дочь очень сильно плакала, а вместе с ней и я. Ведь этого плюшевого зайку шила моя мамочка, которой нет с нами уже 2 года, и свекровь об этом знала. Очень злюсь на маму мужа и не думаю, что когда-нибудь ее прощу. Хотя свекровь даже не считает себя виноватой и ни разу не попросила прощения. © Мамдаринка / VK
- Жены не стало, я остался один с сыном и дочкой. Было очень тяжело, когда супруга болела, а потом стало еще тяжелее. Я работал с утра до ночи, чтобы хватило денег на детей, на няню, на врачей, на кружки, чтобы дети росли, ни в чем себе не отказывая. Все свободное время проводил с ними, успокаивал, учил, решал проблемы, жизнь положил на то, чтобы у них все хорошо было. На женщин даже не смотрел — сил не было.
Сейчас сын работает, дочка на последнем курсе. На ее день рождения ко мне приехала их тетя, сестра моей жены, и рассказала, что супруга мне изменяла, дети не от меня, поэтому они и не похожи на меня совсем. Мы с женой оба сероглазые, у сына глаза зеленые, а у дочки — черные. А раньше сестра жены мне правду не говорила, потому что не хотела детей сиротами оставить. Теперь-то они выросли, не страшно. Сделал тест на отцовство — действительно, не мои. © *** / Pikabu
- Сегодня решила приготовить курицу по-пекински. Сразу мужу сказала, что это эксперимент и что может получиться не очень. Ну, пока я готовила, он позвал все свое драгоценное семейство, мол, будет пир на весь мир. И в итоге получилось совсем не вкусно — прям такое, что в глотку не лезет. Но гости-то уже пришли. Я стояла, как оплеванная, под неприятными взглядами родни мужа. Это надолго отбило у меня желание готовить. © Ggetobylo / Pikabu
Ну вот пусть муж теперь и готовит сам пир для своих родственничков. Прием гостей нужно согласовывать заранее.
- Встречались с парнем, через 5 месяцев стали вместе снимать квартиру, так как до этого оба жили с родителями. Платили за квартиру пополам. Но это пополамничество парень распространял на все! Даже за продукты в магазине мы платили пополам или покупали их по очереди. Последней каплей стало то, что я большую часть зарплаты отправила родителям на лекарства, а молодой человек отказался покупать за меня еду. Хотя я бы потом также 2 месяца покупала бы. Но он уперся, мол, плати ты, сейчас твоя очередь. В итоге мы поругались в супермаркете и ушли ни с чем. По пути зашли в другой магазин, и он купил несколько «Дошираков», всучил мне и сказал, что я могу пока поесть их, но потом должна буду вернуть деньги за половину этой лапши.
Пришли домой, я собрала вещи и съехала к родителям. Они сказали, что им мой парень сразу не понравился, но мне они об этом не стали говорить, чтобы не расстраивать. А я уже свадьбу с ним рисовала в своей голове. © КМП / VK
- Был у меня друг. У него мама заболела серьезно, мы всей компанией скинулись деньгами. Потом скинулись на похороны (это все безвозмездно, конечно). Помимо этого он еще у всех денег назанимал. Прошло уже порядочно времени, а долги друг не чешется отдавать, потому что он на всех обиделся! Написала узнать, когда он отдаст мне долг, и тут же узнала, что я плохой друг, да и вообще не друг, если прошу деньги назад и рушу этим дружбу. Я просто обалдела! Чтобы вы понимали, мы не малолетки — нам всем за 30 уже. А теперь выяснилось, что деньги, собранные на лечение мамы, он потратил на видюху и свои долги, мама там ни копейки не увидела. А его брат сказал, что и на похороны друг не скидывался, а собранные нами деньги он потратил на свои нужды, чтобы «закрыть стресс». У меня нет слов. © КМП / VK
- Лето прошлого года. Адски холодно. Братья и сестра в летнем лагере, я (как уже переросшая эту счастливую пору) и коты (по понятным причинам) дома. Родители тоже. И вот они собираются за 800 км на соляные озера. Я, понимая, что при +10 градусах отдых там будет не слишком веселым, намереваюсь ближайшую неделю в полном одиночестве проваляться на диване, закутавшись в плед и обложившись котами, и прочитать несколько интересных книжек. Мама, отчим и брат Митяй уезжают. Ровно через сутки звоню им — спросить, как доехали. Далее диалог:
— Алло, мам, привет! Ну, вы доехали?
— Ну, нет.
— Как это «нет»? Должны же уже были. Все нормально?
— Понимаешь, дочь... В общем, поехали мы в ту сторону, а там +8... И что-то мне так перехотелось ехать на соляные озера, а так захотелось на море... Короче, мы развернулись и поехали к теплому морю. Ты не скучай там.
— Мам, а как же я?
— Но ты же сама отказалась с нами на озера ехать! Чао.
Обожаю своих родителей. © Anavjohe / Pikabu
У нас как-то коллега умер. Собрали в общей сложности 200 тыс, передали его жене. Она похоронила его в старом дырявом свитере, никого с работы не пригласила н.а отпевание, а н.а собранные деньги укатила в отпуск, стресс снимать.
- Я скоро выхожу замуж. Мы планируем поехать в Барселону на медовый месяц, о чем, как мне казалось, я уже сто раз рассказала своей лучшей подруге. И вот несколько дней назад она заявляет мне, что на следующий день после моей свадьбы уезжает в Барселону, а о моих планах она якобы не знала. Я была очень удивлена, но не могу же я помешать ей отправиться в какую-либо часть света. Зная подругу, я сразу поняла, что в Барселоне она захочет провести время вместе с нами, а если мы откажемся — обидится, поэтому предложила ей лететь разными рейсами. После нашего разговора мне позвонила другая подруга и стала расспрашивать, зачем я обидела первую, мол, та вся в расстроенных чувствах от того, что я не хочу лететь с ней на одном самолете. В общем, теперь моя лучшая подруга не хочет со мной разговаривать, а моя вторая подруга, похоже, на стороне моей лучшей подруги и считает, что я должна извиниться. Я в раздрае. Мне кажется, что я имею полное право лететь отдельными рейсами. © ExplanationMajor8303 / Reddit
- Несколько лет назад отвозил бабушку к ее дочери, моей тете. Бабуля приготовила для тети котлеты и суп. Тетя взяла котлеты, но от супа отказалась. По дороге домой бабушка начала уговаривать меня забрать суп себе. Я отказался и забыл об этом. Но бабушку этот ответ не устроил, и она оставила суп у меня в машине, ничего мне не сказав. Я не заметил этого, припарковался возле дома и пошел домой. Дело было как раз жарким летом перед выходными, которые я провел дома.
Когда после выходных я сел в машину, чтобы поехать на работу, я обалдел. Вонь была невыносимой! Поискав немного источник запаха, я нашел суп, оставленный бабушкой. Я думал, она его случайно забыла, но бабуля сказала, что оставила его специально, мол, ты увидишь его, когда будешь выходить из авто, и заберешь. Угу. © yarikv1992kkp / Pikabu
- Развожусь с мужем, потому что он в тайне от меня делал ДНК-тест нашему шестимесячному сыну! Мне скрывать нечего, но недоверие мужа задевает. Еще и свекровь подливает масла в огонь, типа, если бояться нечего, то зачем нервничать. Это ведь она подговорила мужа сделать тест тайком. Однако, когда ДНК-тест на ребенка сделал сожитель ее дочери, свекровь костерила несостоявшегося зятя на чем свет стоит, мол, как он вообще посмел усомниться в отцовстве! Я напомнила ей эту историю, на что мама мужа выдала: «Это другое!»
Тест показал, что муж — отец нашего сына. Он пришел и всучил мне документы: «Можешь расслабиться — это мой ребенок!» Я на следующий день собрала вещи, сына и съехала к родителям. Благо, они на моей стороне. © КМП / VK
- Когда нам с сестрой было по 13 и 14 лет, мы попали под влияние отца. Он подговорил нас наврать опеке про то, что мать у нас плохая, чтобы нас отдали ему. Ну, мы поддались на его песни, мол, никаких уроков, будет учить нас бизнесу, школе жизни, и оговорили маму. Когда она провожала нас, сказала, что обратного пути не будет. Мы послали ее лесом и уехали.
У отца было богато, но ему всегда было наплевать на нас. Он часто менял женщин, дома был всегда кагал и бардак. Шло время, и через 4 года мы поняли, что наделали. Написали маме в соцсетях, она прочла и не ответила. Звонки сбрасывает. Она живет одна. Хотим вернуть все, как было, но не знаем, что делать. © КМП / VK
- Я учусь в колледже, денег не хватает. У меня очень старый дешевый ноутбук, который уже на ладан дышит, и вообще с финансами туго. Вчера был мой день рождения, и я решил отпраздновать его в доме моих родителей. Отец подарил мне флакон одеколона и все время твердил: «Ты глянь в интернете, глянь, сколько он стоит!» Я посмотрел и обалдел: $ 460 за флакон! Не поймите меня неправильно, я благодарен за то, что мне вообще что-то подарили, но так обидно, что я не могу потратить эти деньги на то, что мне реально необходимо. Я даже никогда особо не любил парфюм. Родственники заметили, что я не в восторге от подарка, и мама считает меня неблагодарным. Я еще и виноват в том, что она злится. © BurritoSupreme*** / Reddit
- Родители всегда относились к нам с сестрой по-разному: я — старшая, мамина помощница, должна уступать, а она — младшая, ей самый сладкий кусок и лучшие игрушки. И вот мне 35, ей 30. Родители решили переехать на дачу, а свою двушку в городе подарить моей сестре. Когда я спросила: «А как же я?», мама выдала: «Ну, так у тебя же муж есть — пусть он тебя обеспечивает. А она одна, ей некому помочь!» Я была в шоке, конечно.
Но тут в игру вступила бабуля, мамина мама. Узнав, что родители прокатили нас с жильем, она написала на меня дарственную на свою квартиру, а это трешка в хорошем районе. Моя мама и сестра сразу же на нее обиделись, мол, это не честно! Уж им ли говорить о честности, да? Спасибо, бабуля, я всегда знала, что ты меня не бросишь!
Иногда отношения с родителями складываются непросто с самого детства, и некоторые моменты дети проносят в своей памяти через всю жизнь.
Комментарии
Не особо матери нужны дочери, которые по глупости её оговорили. Видимо, отец неплохо знал свою бывшую и что дети ей не нужны. Ему тоже не нужны, но хотябы не бедствуют
Фарш невозможно провернуть назад. Когда предал родного человека, "как было" уже не будет никогда. Вопрос только, что данная история делает в разделе подстав со стороны близких. Подстава-то в данном случае вовсе не от матери была