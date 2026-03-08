17 человек вспомнили теплые слова, от которых у них до сих пор крылья за спиной

Добрые слова не стоят ничего, но их «срок годности» в нашей памяти практически бесконечен. Иногда мы даже не догадываемся, что наша случайная похвала может стать для кого-то тем самым «золотым слитком», который он будет беречь всю жизнь. А какой комплимент вы до сих пор вспоминаете с улыбкой? Чьи слова когда-то заставили вас поверить в себя? Расскажите нам в комментариях!