18 рукастых хозяев, которые создают уютный интерьер из простых подручных материалов
Бывает, смотришь на старые автомобильные запчасти или обрезки досок в гараже и видишь просто хлам. А герои нашей статьи видят в этом новенькую вещь или ту самую деталь, которой не хватало для идеального интерьера. В нашей статье вы увидите и кровати, после создания которых жена готова расцеловать мужа, и лампы из старых карт, которые светят теплее любых покупных торшеров.
Вот какую красоту для дома можно сделать из куска дерева
«Часы из автомобильных запчастей»
С такими суровыми часами не договоришься насчёт "ещё 5 минуточек посплю"
Получились неожиданно красивые часы в стиле стимпанк, но вот только пользователи задаются вопросом о практичности такого украшения, ведь весит много и пыль неудобно будет вытирать.
«Решили с девушкой, что нам нужна новая кровать. Ну, я, конечно, заявил, что «все сам»
Мы заметили, что «рукастые» мужчины снова в тренде: этот пост о кровати, которую парень сделал своими руками, активно обсуждается пользователями в сети уже не первую неделю. Кто-то даже заметил: «Брат, не знаю, женат ли ты, но именно так становятся отцами».
«Это 12 слоев заготовок из березы и много клея»
«Год назад спилила дуб и обещала показать, что из него получилось»
Этот стол вызвал бурные споры пользователей: кто-то считает его великолепным, а кто-то расстраивается из-за «испорченной древесины. Но все сходятся в одном: это недешевое удовольствие. Нашелся даже такой комментарий: «Прекрасная вещь! Мне кажется, стоит больше, чем моя машина». А как вам?
«Разобрала стул 60-70х годов, который нашла в купленном доме, и сделала из него новый»
«Закончил небольшой декоративный шкафчик»
А тут видно, что человек подошел к работе со знанием дела, каждая деталь как маленькое произведение искусства.
«Нарисовал проект комода, но опыта изготовления крупных предметов мебели у меня не было, и я попросил совета у людей в сети. Вот, что благодаря этому получилось»
Результат приятно удивил, потому что, как и многие пользователи, мы ожидали, что в итоге будет что-то неказистое, но «зато сам», а тут очень красивый комод, который под заказ, наверно, стоил бы довольно дорого.
«Собрал вот такой шкафчик из обрезков»
Мы заметили, что домашние животные пользователя решили, что это будет их новый домик. Всем бы таких хозяев с золотыми руками.
«Смастерил деревянную когтеточку для своего котика»
Чего только не сделают люди для своих любимых пушистиков! Мы, как и другие пользователи, надеемся, что коту все понравилось.
«Абажур и лампа, которые я собрала из вещей, купленных в комиссионке»
«В этом году я сделала календарь сама, а не покупала. Использовала старые календари, вырезки из журналов, наклейки, скотч и многое другое»
«Настенный декор из войлока для моей подружки»
я конечно понимаю что это так глаза изображены, ноо... больше похоже на унылые титюли 😆
«Сделала это в подарок подруге на день рождения. Она обожает всякие луны, солнышка и звезды, а ее кошек тоже зовут Луна и Сол, поэтому я подумала, что это будет идеальный подарок».
Нора для котика из старого свитера
Фантазии пользователей нет границ — мы в редакции никогда бы не подумали, что из старого свитера можно создать что-то такое уютное для своего котика.
«Решила как-то освежить съемную комнату»
Эти «стенки» всегда вызывают наплыв ностальгии и ассоциируются с детством, поэтому всегда жаль их выбрасывать и менять на что-то новое. А вот такое удачное обновление очень обрадовало пользователей в сети. Одна девушка даже отметила: «Ни за что бы не сказала, что это старые шкафы!. Выглядят очень современно».
«Сделал прикроватный столик из дешевого куска фанеры»
Получилось очень симпатично.
Фанера изгибается достаточно легко. Её поливают горячей водой и медленно сгибают.
Этот столик вызвал настоящую шумиху в сети, пользователи готовы его купить или привезти кусок фанеры, чтобы им «согнули» такой же, а один комментатор заметил: «Я видел такой же в магазине, он стоил раз в 30 дороже»
«Раздражал цвет „венге“, решила покрасить шкаф. Очень довольна результатом»
Я тоже перекрасила все рыжие и коричневые шкафы, но уже лет десять назад, когда у меня был период увлечения декупажем. Сейчас некоторые вещи потерлись: на столе проглядывает кое-где первоначальный цвет, но мне даже больше нравится.. Но в основном, старая мебель уже живёт на даче, там она лучше смотрится