Тю, тоже мне основательно. Основательно это когда у тебя вместо ботинок ажурные сандалии
16 примеров того, как фантазия превращает старые вещи в настоящую красоту
У многих найдется пара-тройка вещей, которые давно пора отправить на покой — но рука почему-то не поднимается. Они кочуют с места на место, занимают место и тихо ждут своего часа, потому что «вдруг пригодится». Однако некоторые люди умеют посмотреть на старую вещь иначе — увидеть в ней не бесполезную вещицу, а начало новой истории. В их руках даже потертая кожаная сумка или платье с упрямым пятном вдруг получают второй шанс и превращаются во что-то по-настоящему классное.
«Собака основательно погрызла ботинок, но мне удалось все исправить»
- Да ты просто волшебник! © Keatatonic / Reddit
«Я был полон желания дать этой винтажной сумке вторую жизнь»
«Нашла в комиссионке видавшее виды платье 1970-х годов. Теперь оно как новое. Но мне некуда его надеть»
Мне непонятен алгоритм действий.
Зайти в комиссионку, купить зачем-то грязное поношенное платье, видавшее виды.
Отстирать, зашить, еще что-то сделать... и понять что его некуда носить?
К чему все это было?
- Ваша работа окупилась! © Separate-Principle67 / Reddit
«Представляете, кому-то хватило ума закрасить эти дверные накладки, которым уже 150 лет»
«Только взгляните на работу моего дяди»
- Эээ, ваш дядя волшебник? © uoyevoli31 / Reddit
«Изначально эта ваза 1920-х годов была в виде осколков. Несмотря на это, нам удалось вернуть ее к жизни, а не выбросить»
«Это бытовые весы 1920-х годов. Нашел их в антикварном магазине. Мне пришлось их полностью разбирать и восстанавливать каждую деталь»
«Взгляните на стул, который я нашел и отреставрировал. Ему около 120 лет»
«Моя работа до и после»
«Я просто без ума от своей работы! Делаю карпов из консервных банок»
- Это лучшее, что я видел! © bul***_proof_smile / Reddit
«Сомневаюсь, что когда-либо увижу более креативный подход к вторичной переработке»
- Нет слов, это 10 из 10! © cleanupquest / Reddit
«Нахожу старые столовые приборы и серебряную посуду на распродажах и превращаю в кольца»
«Закончил делать рамку для зеркала из детских фигурок»
Очень здорово, но, по-моему, было бы лучше, если бы рама была не синего цвета, а в теплом цвете дерева
«Сшил объемную куртку из джинсовой ткани»
- Ну ничего себе! Я под впечатлением! © thewinberry713 / Reddit
«Сшила топ из старых ненужных подушек»
«Всего за один день из пододеяльника я сделала халат»
- После такого мне захотелось тоже купить швейную машинку. © rickynotonset / Reddit
Зачастую вместо покупки чего-то нового можно посмотреть в сторону тех вещей, на которые уже махнули рукой. Иногда достаточно капли фантазии и смелости попробовать — и вместо пылящегося хлама появится вещь с характером и историей. Наверняка и у вас есть нечто подобное. С удовольствием обсудим в комментариях.