16 примеров того, как фантазия превращает старые вещи в настоящую красоту

1 час назад
У многих найдется пара-тройка вещей, которые давно пора отправить на покой — но рука почему-то не поднимается. Они кочуют с места на место, занимают место и тихо ждут своего часа, потому что «вдруг пригодится». Однако некоторые люди умеют посмотреть на старую вещь иначе — увидеть в ней не бесполезную вещицу, а начало новой истории. В их руках даже потертая кожаная сумка или платье с упрямым пятном вдруг получают второй шанс и превращаются во что-то по-настоящему классное.

«Собака основательно погрызла ботинок, но мне удалось все исправить»

Евга
1 час назад

Тю, тоже мне основательно. Основательно это когда у тебя вместо ботинок ажурные сандалии

«Я был полон желания дать этой винтажной сумке вторую жизнь»

«Нашла в комиссионке видавшее виды платье 1970-х годов. Теперь оно как новое. Но мне некуда его надеть»

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Мне непонятен алгоритм действий.
Зайти в комиссионку, купить зачем-то грязное поношенное платье, видавшее виды.
Отстирать, зашить, еще что-то сделать... и понять что его некуда носить?
К чему все это было?

«Представляете, кому-то хватило ума закрасить эти дверные накладки, которым уже 150 лет»

«Только взгляните на работу моего дяди»

«Изначально эта ваза 1920-х годов была в виде осколков. Несмотря на это, нам удалось вернуть ее к жизни, а не выбросить»

«Это бытовые весы 1920-х годов. Нашел их в антикварном магазине. Мне пришлось их полностью разбирать и восстанавливать каждую деталь»

«Взгляните на стул, который я нашел и отреставрировал. Ему около 120 лет»

«Моя работа до и после»

«Я просто без ума от своей работы! Делаю карпов из консервных банок»

«Сомневаюсь, что когда-либо увижу более креативный подход к вторичной переработке»

«Нахожу старые столовые приборы и серебряную посуду на распродажах и превращаю в кольца»

«Закончил делать рамку для зеркала из детских фигурок»

Olga Dubrowski
1 день назад

Очень здорово, но, по-моему, было бы лучше, если бы рама была не синего цвета, а в теплом цвете дерева

«Сшил объемную куртку из джинсовой ткани»

«Сшила топ из старых ненужных подушек»

«Всего за один день из пододеяльника я сделала халат»

Зачастую вместо покупки чего-то нового можно посмотреть в сторону тех вещей, на которые уже махнули рукой. Иногда достаточно капли фантазии и смелости попробовать — и вместо пылящегося хлама появится вещь с характером и историей. Наверняка и у вас есть нечто подобное. С удовольствием обсудим в комментариях.

Фото на превью s3d88 / Reddit

