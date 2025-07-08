15 умелых человек, которые дали старым вещам новую жизнь

Иногда старым вещам просто нужно немного любви и фантазии, чтобы засиять заново. Эти умельцы вдохнули жизнь в забытые предметы, которые большинство из нас давно бы выбросили. С помощью подручных материалов герои нашей статьи показали, как можно подарить вторую жизнь даже самым неприметным вещам. Вдохновляйтесь их идеями — возможно, следующий шедевр вы создадите своими руками.

«Сшила себе сумочку из пары кроссовок»

«Платье из пододеяльника»

Да ты прямо как Скарлетт О`Хара с ее платьем из занавесок! © hobbit_lamp / Reddit

«Я сделал это из стекла, подобранного на пляже. Увы, синий — не любимый цвет моей жены»

«Жена сказала, что это красиво, но ей идут теплые тона. Поэтому когда я делаю украшения для нее, я использую золото. Думаю, подарю это другу — для одной из его дочек».

«Котейка разодрал. Уже хотели кресло выбрасывать, но я решила его спасти»

«Нашла это симпатичное платье изо льна, но на нем были трудновыводимые пятна. Поэтому мы с моим пятилеткой разрисовали его»

Ничего себе! Я была уверена, что это дизайнерское платье! © INS_Stop_Angela / Reddit

«Купила покоцанные сапожки за копейки. Год ломала голову, как их облагородить. И наконец придумала!»

«Попросила друзей и родных отдать мне дырявые кофты, чтобы дать им вторую жизнь. Теперь люди на улицах пялятся на меня»

«Нашла это старое окно на распродаже. Покрасила его и теперь использую как рамку для любимых свадебных фото»

«...И джинсы превращаются в элегантный рюкзак»

Мне срочно нужен контакт вашего магазина! © ZeroWasteGaia / Reddit

«Я работаю в комиссионке, нам принесли дырявый свитер. Я не могла его принять, но забрала себе, чтобы расшить ромашками»

«Жена починила мне рубашку с помощью джинсовой заплатки и машинки для вышивания»

«Я не пользовалась швейной машинкой, наверное, лет 15, но мой сын был так рад, что наконец-то снова сможет спать под своим любимым покрывалом»

«Мне отдали заплесневелый шахматный набор с отсутствующими фигурами. Я славно над ним потрудилась и теперь это ключница»

«Одна из моих любимых футболок. Наконец-то я ее починила!»