15 умелых человек, которые дали старым вещам новую жизнь
Иногда старым вещам просто нужно немного любви и фантазии, чтобы засиять заново. Эти умельцы вдохнули жизнь в забытые предметы, которые большинство из нас давно бы выбросили. С помощью подручных материалов герои нашей статьи показали, как можно подарить вторую жизнь даже самым неприметным вещам. Вдохновляйтесь их идеями — возможно, следующий шедевр вы создадите своими руками.
«Сшила себе сумочку из пары кроссовок»
- О! Какая круть! © Confident_Post_2457 / Reddit
«Платье из пододеяльника»
Ну кстати говоря неплохо получилось. Фасон мне нравится и платье на ней хорошо сидит. И расцветка такая лёгкая, ненавязчивая.
- Да ты прямо как Скарлетт О`Хара с ее платьем из занавесок! © hobbit_lamp / Reddit
«Я сделал это из стекла, подобранного на пляже. Увы, синий — не любимый цвет моей жены»
Ювелир- золотые руки. Других слов просто нет. Учитывая, из чего это сделано, это шедевр.
«Жена сказала, что это красиво, но ей идут теплые тона. Поэтому когда я делаю украшения для нее, я использую золото. Думаю, подарю это другу — для одной из его дочек».
«Котейка разодрал. Уже хотели кресло выбрасывать, но я решила его спасти»
«Нашла это симпатичное платье изо льна, но на нем были трудновыводимые пятна. Поэтому мы с моим пятилеткой разрисовали его»
Глаз нa интересном месте. 😂 Ну... зато ребёнку было весело. Теперь это смешное платье для дома.
- Ничего себе! Я была уверена, что это дизайнерское платье! © INS_Stop_Angela / Reddit
«Купила покоцанные сапожки за копейки. Год ломала голову, как их облагородить. И наконец придумала!»
«Попросила друзей и родных отдать мне дырявые кофты, чтобы дать им вторую жизнь. Теперь люди на улицах пялятся на меня»
«Нашла это старое окно на распродаже. Покрасила его и теперь использую как рамку для любимых свадебных фото»
«...И джинсы превращаются в элегантный рюкзак»
- Мне срочно нужен контакт вашего магазина! © ZeroWasteGaia / Reddit
«Я работаю в комиссионке, нам принесли дырявый свитер. Я не могла его принять, но забрала себе, чтобы расшить ромашками»
«Жена починила мне рубашку с помощью джинсовой заплатки и машинки для вышивания»
Но можно было хотя бы цвета в тон рубашки подобрать, а не ядрено красные цветочки лепить, как для детского платьица...
«Я не пользовалась швейной машинкой, наверное, лет 15, но мой сын был так рад, что наконец-то снова сможет спать под своим любимым покрывалом»
«Мне отдали заплесневелый шахматный набор с отсутствующими фигурами. Я славно над ним потрудилась и теперь это ключница»
- Это так креативно! Мне нравится! © United-Rough-5575 / Reddit
«Одна из моих любимых футболок. Наконец-то я ее починила!»
«Плюшевый кальмар из рукавов толстовок. Почти полностью использовала оба красных рукава для тела и два черных рукава для внутреннего кармана»
Комментарии
Одна моя рыба треснула и распалась нна куски еще до обжига.
Глину размочили, перебили, размяли и вот: