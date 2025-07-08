15 умелых человек, которые дали старым вещам новую жизнь

Фотоподборки
47 минут назад

Иногда старым вещам просто нужно немного любви и фантазии, чтобы засиять заново. Эти умельцы вдохнули жизнь в забытые предметы, которые большинство из нас давно бы выбросили. С помощью подручных материалов герои нашей статьи показали, как можно подарить вторую жизнь даже самым неприметным вещам. Вдохновляйтесь их идеями — возможно, следующий шедевр вы создадите своими руками.

«Сшила себе сумочку из пары кроссовок»

«Платье из пододеяльника»

Анастасия
17 минут назад

Ну кстати говоря неплохо получилось. Фасон мне нравится и платье на ней хорошо сидит. И расцветка такая лёгкая, ненавязчивая.

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  • Да ты прямо как Скарлетт О`Хара с ее платьем из занавесок! © hobbit_lamp / Reddit

«Я сделал это из стекла, подобранного на пляже. Увы, синий — не любимый цвет моей жены»

Gregory Miaskovski
11 минут назад

Ювелир- золотые руки. Других слов просто нет. Учитывая, из чего это сделано, это шедевр.

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«Жена сказала, что это красиво, но ей идут теплые тона. Поэтому когда я делаю украшения для нее, я использую золото. Думаю, подарю это другу — для одной из его дочек».

«Котейка разодрал. Уже хотели кресло выбрасывать, но я решила его спасти»

«Нашла это симпатичное платье изо льна, но на нем были трудновыводимые пятна. Поэтому мы с моим пятилеткой разрисовали его»

«Купила покоцанные сапожки за копейки. Год ломала голову, как их облагородить. И наконец придумала!»

«Попросила друзей и родных отдать мне дырявые кофты, чтобы дать им вторую жизнь. Теперь люди на улицах пялятся на меня»

«Нашла это старое окно на распродаже. Покрасила его и теперь использую как рамку для любимых свадебных фото»

«...И джинсы превращаются в элегантный рюкзак»

«Я работаю в комиссионке, нам принесли дырявый свитер. Я не могла его принять, но забрала себе, чтобы расшить ромашками»

«Жена починила мне рубашку с помощью джинсовой заплатки и машинки для вышивания»

Руконожка Ай-Ай
26 минут назад

Но можно было хотя бы цвета в тон рубашки подобрать, а не ядрено красные цветочки лепить, как для детского платьица...

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«Я не пользовалась швейной машинкой, наверное, лет 15, но мой сын был так рад, что наконец-то снова сможет спать под своим любимым покрывалом»

«Мне отдали заплесневелый шахматный набор с отсутствующими фигурами. Я славно над ним потрудилась и теперь это ключница»

«Одна из моих любимых футболок. Наконец-то я ее починила!»

«Плюшевый кальмар из рукавов толстовок. Почти полностью использовала оба красных рукава для тела и два черных рукава для внутреннего кармана»

Фото на превью Swimming_Zombie9686 / Reddit

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