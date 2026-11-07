15 историй о тетях и дядях, которые умеют добавить изюминку в любую ситуацию

Не поздно. Моя бабушка в этом возрасте первый раз встала на скейт. Гостила у нас в Питере, на Московском проспекте около площади Победы очень широкие тротуары. Были. Мы идем с ней из магазина с пакетами. Вдруг нас обгоняют парни на скейтах. Бабушка им крикнула - Подождите! Я тоже хочу. Они остановились, поставили бабушку на скейт и покатили, поддерживая с двух сторон. Я стояла с сумками и офигевала...