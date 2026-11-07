Какая связь между макияжем, жигулями, Комбинацией (достойная группа, кстати) и одиночеством? Можно подумать, это все нельзя делать и имея семью.
15 историй о тетях и дядях, которые умеют добавить изюминку в любую ситуацию
В каждой семье есть тети и дяди, которые умеют удивить своих родственников. Кто-то из них решает научиться кататься на самокате, кто-то выдает замуж всех своих сестер, а кто-то удивляет кулинарными талантами. И благодаря такой родне рождаются истории, которые так и хочется рассказывать детям и внукам.
- Пришла тетя с пакетом: «Смотри, что отхватила в секонде!» Перебираем кофточки, и я достаю длинное красное платье с разрезом до бедра. Записка приколота булавкой: «Для вашей мечты». И номер телефона. Тетя ахнула: «Продавец!» Я прыснула, а она вдруг как начнет плясать. Говорит, давно с ним мило беседовали, он ей про привоз рассказывал всегда, лучшее откладывал. Она ему недавно рассказывала, что хочет пойти учиться танго танцевать. В общем, позвонила она ему, теперь вместе учатся танчить.
- Ведь у всех есть кто-то из родственников, кто выделяется на фоне семьи? У нас это — тетя Юля: она живет одна, красится в стиле 80-х, ездит на своих «жигулях» и слушает на всю громкость группу «Комбинация». Она много читает, вышивает бисером, легко меняет место работы. На семейных застольях ее донимают вопросами, когда же она остепенится. Так вот. Теть Юль, чем взрослее я становлюсь, тем большим кумиром вы становитесь для меня. Сейчас собираюсь к любимой тетушке в гости учиться быть счастливой.
- Моя тетушка уже 30 лет замужем за шведом. И вот 3 года назад она решила познакомить своих сестер, в том числе и мою маму, с друзьями мужа. Так моя маман в 60 лет сыграла свадьбу и переехала в Швецию, как и обе ее родственницы. Живут теперь соседушки и радуются жизни.
«Моя тетя на днях впервые попробовала снорклинг, да еще на Красном море! Как я рада за нее, честное слово»
- Вы знаете историю своей семьи? Моя тетя рассказала все, что знает, о нескольких поколениях предков, напечатала небольшим тиражом и подарила родственникам. Это очень интересно и трогательно.
Нам тоже папа написал и подарил всем книгу "Мое деревенское детство". Мне нужно перевести ее на греческий, чтобы и муж почитал.
- История из 70-х, мне было 8-9 лет. Дядя Гоги, брат моего папы, предложил прогуляться по нашему городу. Я с удовольствием откликнулся на предложение и надеялся блеснуть перед ним знанием города и жизнерадостными историями. Но как только мы с дядей вышли, он тут же предложил зайти в спортивный магазин «Динамо». Я знал там каждый товар. Но зачем туда дяде Гоги? Оказалось, он хотел купить мне, своему племяннику, самый навороченный велосипед! Стоил он аж 101 руб. 00 коп., шикарный, спортивный, мечта всех окрестных детей. Я сразу вспомнил слова тети Ани, что у дядюшки Гоги непростая жизнь и его надо жалеть. Потерять авторитет тетки я не мог. Да и бабуля тоже всегда сочувственно относилась к дяде. Я начал его убеждать, что велик мне не нужен. Но без подарка мы оттуда выйти не смогли. Дядя Гоги купил мне то, что я попросил, — мяч. Почему я выбрал мяч? Не знаю, ведь у меня уже один был. Я навсегда запомнил, каким великодушным человеком был брат моего отца.
- Нашим с сестрой лучшим другом и наставником все детство был брат нашей мамы. Дядя на 6 лет старше матери, но холост. Мы с сестрой любили его, а он — нас. Мы вместе ходили в походы, поднимались в горы, ездили в аквапарк и на аттракционы, много говорили и еще больше смеялись. Я мог обсуждать с ним что угодно: сначала мультики, потом школьных друзей, а потом и девушек. Ни разу не слышал от него фразу, которую так любили мои родители: «Вырастешь — поймешь». Он объяснял все сразу и доступно, без пафоса.
Племянник нарисовал своему дяде в подарок белку. А дядя не стушевался и заказал по этому рисунку себе брелок. Ну красота же!
- Моя тетя сегодня впервые встала на самокат, а ей уже 75. Окружающие восхищались и говорили, как жаль, что дети их не учат пользоваться самокатами... А вы как считаете, не поздно начинать движ?
Не поздно. Моя бабушка в этом возрасте первый раз встала на скейт. Гостила у нас в Питере, на Московском проспекте около площади Победы очень широкие тротуары. Были. Мы идем с ней из магазина с пакетами. Вдруг нас обгоняют парни на скейтах. Бабушка им крикнула - Подождите! Я тоже хочу. Они остановились, поставили бабушку на скейт и покатили, поддерживая с двух сторон. Я стояла с сумками и офигевала...
- Моя двоюродная сестра была не в восторге от своего имени. Не нравилось ей быть Татьяной. В 21 взяла и поменяла на более редкое — Розалия. Прошло 2 года. Семейное застолье, мой 5-летний сын обращается к сестре: «Тетя Розаля». Она поправляет: «Розалия». Сын: «Розаляля». Сестра снова поправила: «Ро-за-ли-я». И тут сын мой со вздохом выдал: «Короче, теть Тань, хотел что-то спросить у вас, но уже не важно».
Это ужасно, а не смешно. Человеку не нравится имя, он его меняет официально - так же советуют поступать в подобных случаях? - а семья вместо поддержки издевается. Имя, кстати, звучит обычно, не сложнее Татьяны. Почему бы матери не поддержать сестру и самой не поправить ребенка?
- Дядя мой совсем не умел готовить, этим всегда занималась тетя. Когда он остался один, мы с родственниками старались о нем позаботиться, привозили еду. Он отказывался, говорил: «Не надо, справляюсь». Однажды я заехала без предупреждения и застала его за плитой. Он вслух зачитывал с бумажки: «Обжарить лук до золотистого цвета». На холодильнике висели листочки с рецептами — штук двадцать, написаны тетушкиной рукой. Специально для него подготовила. Он учился по ним каждый день. Борщ у него получается теперь почти как у тети.
Женщина даже перед смертью больше всего беспокоилась о том, что же тогда будет кушать муж. И остальная семья туда же, "старалась позаботиться"... О тете при жизни бы так заботились.
Вот такой портрет получила тетя в подарок ко дню рождения. Очевидно, что племянник ее ценит
- Моей тетке достался дом от дедушки. Года три она все не решалась его продать. Потихоньку перебирала вещи, забирала что-то себе, что-то нам предлагала. И вот кое-как уговорили ее разместить объявление. Тут же покупатели появились: от дома в восторге, готовы подписывать бумаги. А моя тетка подрывается, хватает швабру и начинает мыть потолок. Мы в недоумении, а она: «Сейчас-сейчас, вы еще потолок не посмотрели». В общем, я не знаю, откуда в этой женщине столько энергии, но она до передачи ключей еще два раза вымыла весь дом.
- Мой дядя — большой оригинал. Довелось нам с сестрой лет 10 назад у него жить пару недель. Будильник нам был не нужен. Каждое утро нас, да и соседей, будил дядин звонкий голос: «Я люблю свою работу! Мне нравится моя работа!» И так минут 5-10 с небольшими перерывами. Судя по тому, что он до сих пор работает на том же месте, его слова работают.
Я покоряю города
Истошным воплем идиота -
Мне нравится моя работа,
Гори, гори, моя звезда.
(Марш
Аквариум. Альбом Треугольник)
«Этот снимок сделала мама 20 лет назад. Мы всей семьей с дядей и тетей поехали за ягодами. Помню эти широченные и мягкие диваны в „Волге“ дяди. Какая она была комфортная на тех ухабистых дорогах»
Меня папа на волге учил водить в деревне. Я пока разворачивался оторвал брызговик, а потом ещё один 😁
Да, тети и дяди действительно играют важную роль в наших жизнях. И здорово, что они у нас есть. А еще круто, когда в семьях есть традиции. Например, собирать небольшие семейные реликвии. Именно о таких вещах у нас есть несколько интересных статей: