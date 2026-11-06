20+ сюрпризов от близких, чья фантазия пошла по своему сценарию

Кто-то дарит подарки строго по заказу, а кто-то обожает спонтанные сюрпризы — к празднику или вовсе без повода. Но решиться на импровизацию — смелый шаг, ведь грань между «Ах, какая прелесть» и «Что это было?» очень тонка. Один неожиданный подарок трогает до мурашек, а другой заставляет удивленно поднять бровь. Перед вами истории о дарителях, чья фантазия переиграла ожидания их близких.

Муж на годовщину с утра вручил мне маленький ключик: «Вечером пригодится». Я целый день мечтала об украшении. И вот после ужина он приносит старинную шкатулку. Поворачиваю ключ — внутри потрепанная тетрадь. Разочарованно открываю ее, а там его личный дневник. Оказывается, он вел его, когда мы только начали встречаться. Первое свидание, первый поцелуй, первая ссора — все записывал. А на последней странице нашла фразу: «Кажется, на этой девушке я женюсь». Написано за два года до нашей свадьбы. ADME Elena Dubaa только что Очень романтично, конечно... Но шкатулку я бы всё равно ещё разок потрясла — вдруг под этим приступом графомании хотя бы колцо завалялось? Ответить

Мне один парень подарил на день рождения пиццу с сыром (не люблю ее) и потрепанную и абсолютно ненужную мне книгу. Он обернул ее в салфетку, которую ему сшила и подарила бывшая, а поздравление на обложке сплошняком состояло из фраз вроде «Даже у такого изумительного человека, как я, бывают тяжелые времена, да-да, и это не опечатка...» Внутрь книги он вклеил скотчем два криво вырезанных куска бумаги, подписанных словом «VIP». Заявил, что когда станет супер-крутым рок-музыкантом, с этими билетами я смогу попасть в VIP-сектор, даже если мы уже не будем общаться, а сам концерт будет на крупнейшей арене. gulya_s_suleymenova Кура Мура только что Парень просто вынес из дома накопившийся хлам и назвал это инвестицией в будущее рок-звезды. Ответить

Те самые билеты

gulya_s_suleymenova Кура Мура только что Если бы мне такое подарили, я бы никогда не выкинула, оставила данный шедевр на память... 😂 Ответить

Познакомилась с парнем через приложение. Общались, пару свиданий, и он уехал в свой город. Продолжили в переписке и решили, что я к нему прилечу. И вот он мне говорит загадочно: «Я тебе приготовил подарок, это сюрприз, прямо в аэропорту подарю». Я в предвкушении. Прилетела, а он предстает передо мной в городской пижаме, которую купил себе за 25 тысяч, и говорит: «Вот, это тебе подарок, смотри на меня и любуйся!» © Подслушано / VK Medved только что Ленточкой не забыл себя перевязать? Ответить

Жена попросила купить что-нибудь вкусное к чаю. Я принес огромный торт. Она открывает коробку, а там написано: «С днем рождения, Сергей!» Объясняю, что на него была скидка 70%. Теперь второй вечер подряд пьем чай за здоровье Сергея. Кто он такой, никто не знает. Но благодаря мне у мужика отличный день рождения. maksim_surkov_rrr Кошачья прислуга только что Вот тут не поняла. Чувак купил невостребованный торт, и поэтому у какого-то Сергея, которому торт предназначался, но не дошел, был хороший ДР?

Мне лично в случае невыкупленного торта приходит в голову одна только мысль - в реанимации после аварии торт уже не нужен.

Вот вам и "отличный день рождения"... Ответить

«Сказала своему шестилетке, что уже вряд ли мне придет письмо из Хогвартса. Он через 5 минут: „Мам, там нам на балкон что-то принесли, иди скорее“»

julyschi Котёнок по имени Кусь только что Была тут примерно неделю назад статейка о том, сколько стоит учащегося в Хогвартс собрать. Так что, точно ли стоит радоваться? 🤔 Ответить

Муж устроил мне сюрприз на годовщину: украсил всю квартиру воздушными шариками. Красиво, романтично, но есть один нюанс. У нас две кошки. И эти гении увидели длинные ленточки от шариков и решили, что сегодня у них скачки и цирковое выступление. Спустя 10 минут я уже стояла посреди квартиры и отрывала все ленточки, обвязывала их в узлы и поднимала шарики под потолок, потому что эти две мымры начали прыгать на них. Романтика в браке после 24: не «Любимая, я подарю тебе звезду», а «Быстро убирай шарик, она его сейчас съест!» Люблю свою семью. peekvl Elena Dubaa только что Надо теперь устроить отдельный праздник для кошек, где никто не будет отбирать у них шарики. Ответить

Ученица три месяца занималась тайно от мужа. Готовила сюрприз. В день годовщины взяла гитару — и муж заплакал раньше, чем она доиграла первый куплет. Это была песня, под которую они познакомились. Она не была готова в профессиональном смысле — местами торопилась, один аккорд звучал неидеально. Но это было неважно. Он услышал не технику, а то, что она три месяца училась ради него. Вот почему люди на самом деле берут гитару в 30-40 лет. Не ради того, чтобы играть чисто. Ради момента, когда ты сможешь сыграть что-то настоящее тому, кто для тебя важен. vsevolod_uchit Elena Dubaa только что Браво, вот на это действительно нужны терпение и упорство. Ответить

«Собрала ему „ссобойку“, назад получила вот такой контейнер»

myr.as Medved только что Что такое "ссобойка?" Это на каком языке? Ответить

Я решил сделать сюрприз на день рождения своей девушке и нарисовать надпись огромными буквами на асфальте. Утром позвонил, поздравил, сказал, чтобы она вышла на балкон. И тут началось: «Леша! Где запятая после обращения? Леш? Соседи скажут, что мой парень неграмотный! А ну, беги, знаки препинания расставляй, пока они не проснулись!» Пришлось ехать. © Короче говоря / VK Elena Dubaa только что Филолога сразу видно. Ей хоть серенаду под окнами пой, она в припеве ударение исправит 😂 Ответить

«Моя девушка вчера неожиданно подарила мне цветы и пирог просто так. Я счастливчик!»

Решил я как-то сделать оригинальный подарок своей девушке. Выбрал золотые серьги и купил шоколадное яйцо. Киндер распечатывал на работе. Сложил серьги обратно, все запечатал и, в предвкушении счастливого личика любимой, пошел домой. Уходя на работу, я оставил ей яйцо-подарок, рядом положил записочку: «Съешь меня!» Днем ждал звонка с восторженными восклицаниями. Однако даже СМС не было. Придя вечером домой, я поздравил ее с днем рождения и невзначай поинтересовался, что было в том киндере, который я ей оставил. Ответ: «Ой, я не знаю, что было внутри. Взяла его с собой на работу, но по дороге увидела маленькую девочку, она плакала... Чтобы поднять ей настроение, я подарила твой киндер! А какой ты мне приготовил подарок? Давай вручай!» Итог: Девушка смеялась до слез... А мне вот что-то совсем не весело! Дарите подарки лично в руки! © darksenator / Pikabu Elena Dubaa только что Она смеялась до слёз? Серьёзно?! Ей оставили сюрприз на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ с запиской, а она его просто сплавила первому встречному, даже не открыв, и пришла требовать “нормальный” подарок. Тут не смеяться, тут бежать надо. Ответить

Моей бабушке как-то преподнесли сюрприз. Был у нее в деревне хороший друг. И он, и она к тому времени уже овдовели и просто дружили. Как-то утром бабушка просыпается, а у нее куст калины весь обвешан маленькими яблочками, дедушка Коля постарался. © Nika88 / ADME Medved только что Теплая история, мне нравится. Ответить

«Моя соседка по комнате не хотела портить надпись на торте-сюрпризе, который я испекла для нее»

Он сделал мне предложение, когда мы отдыхали в Лондоне. Незадолго до полуночи он уговорил меня пойти прогуляться. Мы дошли до Вестминстерского моста, стояли под Биг-Беном, и он сказал: «Как романтично, правда? Жаль, что я не верю в брак, иначе я бы сделал предложение прямо сейчас». Я ответила: «Да-да». Он сказал: «Потому что если бы я верил в брак, я бы, наверное, сделал что-то такое». С этими словами достал кольцо и встал на одно колено. В тот момент, когда я поняла, что он делает предложение, и сказала «да», он встал, и Биг-Бен пробил полночь. © phiaska / Reddit Medved только что Так в итоге он сделал предложение или нет? Ответить

Моя свекровь смотрит какой-то «Магазин на диване» и «выписывает» мне подарки. Просто в какой-то момент приходит рандомная посылка. А там зеленая пижама в красную бабочку. Самое смешное, она себе выписывает такую же. Я говорю, что у меня все есть, а она отвечает: «Но пижамы-то в бабочку у тебя не было?» Муж ржет и говорит: «Сама разбирайся». Повлиять на нее отказывается. irina.heaver Elena Dubaa только что Свекрови заняться нечем. Пусть себе покупает всякий хлам. Ответить

Моей подруге муж дорогие гаджеты, а она на него обижается. Говорит, мол, это проще всего — пойти и купить очередной девайс вместо того, чтобы приготовить настоящий подарок, который запомнится. Уточняю, какой. Она:

— Время, которое мы проведем вместе. Билеты в театр. Прогулка по реке, мастер-класс по кухне... Но это все надо придумать, организовать. А он по накатанной идет и покупает очередной дорогой гаджет.

И вдруг он ее удивил. Повез в торговый центр вроде за продуктами, а привез на фотосессию (и даже взял с собой одежду и косметику — дочка помогла). Она была в восторге! Наконец-то сюрприз, да еще такой классный! А во время фотосессии он вручил ей айфон со словами: «Ну а теперь — настоящий подарок». tigragulya Котёнок по имени Кусь только что Кажется, кто-то слегка зажралась Ответить

«Реакция моей мамы, когда она попала на свой день рождения-сюрприз, бесценна. Она потом сказала мне, что это был ее единственный настоящий день рождения с тех пор, как ей исполнилось 11 лет»

Уезжал в командировку, спросил у подруги, что привезти ей. Ответила: «Цветочек аленький». Ну, думаю, ладно. В итоге пробежал все магазины Южно-Сахалинска. Ничего умнее не придумал, как купить набор для вышивания с красным цветком и закрепитьв нитках кольцо с бриллиантом. Когда привез его и вручил, она посмотрела на меня в недоумении. Хотя рукодельничать любит, умеет. Я промолчал. Позже она сжалилась надо мной, говорит, мол, давай сюда цветочек, хоть посмотрю, что там за нитки. Через год расписались. © UdavKAAlex / Pikabu

Когда мы с моим парнем только начали встречаться, он сказал мне, что не дарит девушкам цветы: «Просто не дарю. Разве что на день рождения или что-то в этом роде». Я была очень разочарована. Примерно через месяц-два у нас произошла первая небольшая ссора. Я даже не помню, из-за чего! Но на следующий день он пришел ко мне на ужин после работы с цветами. Я потеряла дар речи. А самое лучшее в этом то, что он позвонил нескольким моим лучшим подругам (с которыми тогда еще толком не был знаком), чтобы узнать, какие цветы я предпочитаю. Я узнала об этом только через неделю-две, когда подруги мне все рассказали. © gagaoohlala / Reddit Elena Dubaa только что Как удобно: сначала заранее занизить планку до уровня плинтуса ("я цветов не дарю”"), чтобы потом за один обычный букет после ссоры получить статус мужчины года. Грамотная многоходовочка, парень хорош 😂. Ответить

«Моя невеста удивила меня нарисованным от руки планом нашей первой квартиры»

Дело было в самом начале 2000-х. Жена периодически покупала какой-то толстый журнал, упакованный в полиэтиленовую пленку. Перед ее днем рождения я купил последний номер, аккуратно распаковал и к одной из фотографий скотчем прикрепил золотую цепочку, сложенную в несколько раз, получилось целое «колье». Сложнее всего было аккуратно запаять полиэтилен обратно, но эффект превзошел все ожидания. Сначала удивление: «Смотри, в журналах настоящие цепочки раздают!», потом понимание и сияющие от радости глаза. Скоро 25 лет вместе, но иногда вспоминаем с теплом тот чудесный журнал. © allso / Pikabu Ольга Курпякова только что "Космополитен"? Ответить