18 подарков, которые попали в самое сердце

Подарки не обязательно должны быть очень дорогими и роскошными, чтобы оставить теплую память на всю жизнь. Важна не цена, а то, сколько души вложил в подарок человек. Даже простой букет цветов можно долго вспоминать. И пока про одни презенты мы забываем уже под вечер праздника, воспоминания о других мы храним вечно.