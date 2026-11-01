А еще во вкладыши играли. Били ладонью по вкладышу - и если он переворачивался - забираешь себе)
10 заграничных подарков, которых раньше ждали как праздника и берегли годами
В современном мире из заграничных поездок привозят специи, магнитики и разные веселые мелочи в качестве сувениров. Вот только раньше все было иначе. Подарки из путешествий ждали не меньше, чем увлекательные истории о самой поездке. Они становились частью семейных рассказов и несли в себе добрые воспоминания.
Жвачка и вкладыши
Заграничная жвачка была целым событием: яркая обертка, необычные вкусы и главное — коллекционный вкладыш внутри. Особенно любили Turbo и Donald с гоночными машинками и мультяшными героями. Вкладыши собирали, обменивались ими с друзьями, а у многих эти коллекции хранятся до сих пор.
Шоколад и другие сувениры из Швейцарии
Сладости и канцелярские товары всегда были в топе сувениров из заграничных поездок. В качестве наглядного примера эпизод из фильма «Служебный роман». Там Юрий Самохвалов дарит секретарше плитку шоколада. А вот его начальница получает более деловой подарок — необычную ручку.
«Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке восемь цветов. Она весьма удобна для резолюций: черный цвет — «отказать», красный — в бухгалтерию «оплатить», зеленый — цвет надежды, синий — «товарищу такому-то, рассмотреть».
Парфюм
Наверное, самыми известными и желанными духами для женщин того времени был известный флакончик Climat от французского бренда Lancome. Это один из самых узнаваемых ароматов эпохи. Кстати, именно поэтому этот подарок показал, насколько ценил Ипполит Наденьку в «Иронии судьбы». Ведь он подарил ей тот самый парфюм.
Помимо этой марки, в качестве подарка часто выбирали польские духи Pani Walewska или ароматы рижского производства: «Тайна рижанки», «Рижская сирень», «Кокетка», «Соло».
Эти ароматы были такими стойкими, что хватало пары капель. Опустевшие флаконы обычно не выкидывали: их ставили для красоты на видное место — на полку или в сервант за стекло, по соседству с хрустальной посудой.
Хрусталь из Чехословакии
До сих пор гордость многих бабушек — сервант с тем самым хрусталем из ГДР или Чехословакии. Чешский и немецкий хрусталь славился тонкой огранкой: вазы и бокалы на свету играли, как драгоценности. Вазы, фруктовницы, конфетницы и красивые бокалы — этими предметами любовно украшался праздничный стол того времени. Да что уж говорить, многие наборы ценятся еще сильнее сейчас. Ведь теперь это винтаж! Я сама, например, выпросила у мамы в подарок набор бокалов с резными лепестками.
а еще были бусы из чехословацких камушков. У бабушки была длинная-предлинная нить из них, я обожала доставать шкатулку с этими бусами и играла в поиск сокровищ. Они так сверкали!!!
Японские часы
Японские Casio покоряли с первого взгляда: электронный циферблат, будильник, подсветка, а у некоторых моделей даже калькулятор прямо на запястье. И служили они на совесть. Помню, мой дядя, папин старший брат, приехал из какой-то очередной командировки прямо к папиному юбилею. Так вот, на праздник он подарил ему Casio. Папочка носил их лет 25 точно! Они и сейчас ассоциируются у меня только с ним. А на 20 лет я купила себе женскую версию этих часов.
Кукла
Куклы жуткие, а мишка хорошенький. Наверное страшно ему с такими дамами.
Этот заграничный сувенир ждали все девочки, причем неважно, сколько им был — 3 года или 15 лет. Кукла в фирменной коробке, с шелковистыми волосами, нежным личиком и глазками с пушистыми ресницами была великолепна. Новоиспеченные владелицы ухаживали за ней, как за живой. Ее причесывали, шили одежду и везде брали с собой.
Пластинки с иностранными записями
Для настоящих ценителей музыки с подарком определялись почти сразу. Из поездки можно было привезти только что вышедший альбом известной группы. Яркая обложка, вкладыш с текстами и фотографиями, совсем другое звучание. Многие такие коллекции и сейчас стоят на полках, а винил снова в моде. Счастливые обладатели всегда бережно хранили свои сокровища.
После эры проигрывателей на смену пластинкам пришли музыкальные кассеты. Их уже можно было легко перезаписывать на двухкассетном магнитофоне и делиться копией с друзьями.
Сервиз Мадонна
Думаю, вы уже не раз видели эту посуду: тончайший фарфор, перламутровая глазурь, которая переливалась на свету, щедрая позолота и изящные сценки с дамами и кавалерами в старинных нарядах. Сервиз ставили в сервант на самое видное место, а доставали к большим праздникам, когда за столом собиралась вся родня. У нас в семье были чайные пары из этой коллекции, я очень любила придумывать историю о персонажах, изображенных на чашке.
Косметика
Какую страну потеряли, помада по баночках, по празниках, какая прелесть, хочу туда!!!
Про парфюм мы с вами уже говорили. Но вот отдельным пунктом для настоящих модниц была заграничная косметика. Польские тени, рижская пудра, а настоящая французская помада — вот уж точно желанный подарок! Помню в конце 80-х тетя привезла маме из командировки импортную помаду. На следующий день к нам одна за другой потянулись соседки. Я заглянула на кухню, а там мама аккуратно раскладывает нарезанные ножом кусочки помады по баночкам из-под крема. «Такое богатство, не одной же мне», — улыбнулась она. На ближайший праздник весь подъезд вышел с одинаковыми губами.
Помнится, во второй половине 80х в Ленинграде в магазин польских товаров "Ванда" завезли перламутровую помаду. Были разные оттенки.
На улице стояла огромная очередь на вход.
Я тоже постояла. Купила несколько тюбиков разных оттенков. В общаге попробовала.... Ни один оттенок мне не подошёл, вообще не моё оказалось. Зато подружки радостно забрали себе мои приобретения 😂
Спортивный костюм Adidas
Первый раз обратила внимание на то, что у Немоляевой не классическая олимпийка, а что-то похожее на современное худи.
Это не совсем сувенир, но, безусловно, долгожданный подарок близким — спортивный костюм Adidas. О нем потом рассказывали всем друзьям и соседям. Торжественно вынимали из пакета (конечно, сохранив упаковку), разворачивали и сразу примеряли, а все домашние собирались посмотреть, как сидит. Такой костюм не был спортивной формой — ни в коем случае! В нем шли в гости, в театр и на семейные праздники, а потом аккуратно вешали на плечики до следующего выхода.
Недавно моя подруга нашла подобный, только ярко-бирюзового цвета, у бабушки на даче. Штаны уже было не спасти, а вот куртку она отнесла в химчистку, аккуратненько подлатала и теперь красуется в своей винтажной олимпийке.
Да может быть чего-то и не было после80 годов но до них было все и много, мне есть с чем сравнивать ТК я каждый год 2 раза в год ездила из тюменской области в краснодарский край у нас в городе только сливочное масло было 7 разновидностей на развес не считая в упаковках, всякие жжиры и маргарины, бакалейный отдел ломился от разных вкусностей мы после школы прямиком шли за конфетами, мясо тоже окорок лежал, и разные колбасы, сырое мясо от оленины и до свинины, куры , гуси , утки, но уже в 82 году все куда-то исчезло, а потом с84 все по талонам, что произошло никто не понял не возмутился, а что сейчас пишут про те времена то что запомнили только плохое в жилии то очень не плохо, многие и перемен не заметили кто был в руководстве, для них все едино осталось что тогда что сейчас, из всего что случалось за последние годы точно знаю без образования нет нормальных отношений, работы и денег миром правит образованность. Учитесь и будете работать и жить достойно.
А вам привозили подобные сокровища? Делитесь своими историями в комментариях.
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