10 заграничных подарков, которых раньше ждали как праздника и берегли годами

Да может быть чего-то и не было после80 годов но до них было все и много, мне есть с чем сравнивать ТК я каждый год 2 раза в год ездила из тюменской области в краснодарский край у нас в городе только сливочное масло было 7 разновидностей на развес не считая в упаковках, всякие жжиры и маргарины, бакалейный отдел ломился от разных вкусностей мы после школы прямиком шли за конфетами, мясо тоже окорок лежал, и разные колбасы, сырое мясо от оленины и до свинины, куры , гуси , утки, но уже в 82 году все куда-то исчезло, а потом с84 все по талонам, что произошло никто не понял не возмутился, а что сейчас пишут про те времена то что запомнили только плохое в жилии то очень не плохо, многие и перемен не заметили кто был в руководстве, для них все едино осталось что тогда что сейчас, из всего что случалось за последние годы точно знаю без образования нет нормальных отношений, работы и денег миром правит образованность. Учитесь и будете работать и жить достойно.