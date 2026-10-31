22 истории о простых поступках, которые оказались важнее любых красивых слов

Очень часто на помощь приходят друзья и коллеги, даже те, от кого не ждешь поддержки. Помню, как однажды мне дали отпуск всего на неделю и с завтрашнего дня, а на море очень хотелось. Я купила билеты с вылетом из столицы на следующее утро, но билетов на автобус до Москвы уже не было, а ехать туда 3 часа. И тогда мой коллега, с которым мы общались не больше, чем со всеми, просто сказал, что отвезет меня на своей машине. Еще двое коллег поехали «за компанию». В общем, это была очень веселая поездка — мне даже улетать уже не хотелось. И я до сих пор благодарна ему за эту помощь! Бензин, конечно, я оплатила.