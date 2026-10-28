15+ историй о людях, чей путь к желаемому пропитан усердием и капелькой чудес
Иногда кажется, что у одних звезды складываются в созвездия сами собой, а другим приходится зажигать их постепенно. Но за каждой красивой историей успеха скрываются сотни маленьких шагов, вера в мечту, упрямство, которое не дает свернуть с пути, и, конечно, капелька чуда. Куда же без него!
- Проходила собеседование в крупную компанию, в которую мечтала попасть. На втором этапе у меня неожиданно спросили: «Занимаетесь спортом?» Я настолько разволновалась, что просто показала бицуху. Меня приняли.
- Лет 10 назад очень хотела познакомиться с парнем азиатской внешности и что-то не везло. Решила взять все в свои руки и как-то села в соцсети, набрала фамилию Ли, примерный возраст, оценила пару парней, поставив лайк на фото, один из них мне написал и позвал гулять. В сентябре этого года отметили 7-летнюю годовщину свадьбы вместе с нашими двумя детьми. Вижу цель — не вижу препятствий!
- Дорогая, мне так нравится твоя подтянутая фигура, шелковистые волосы, аристократичные черты лица, напористость в характере. А чем я тебя привлекаю?
- Ты - азиат.
- Сегодня пришла девушка, забронировала Мальдивы на одного! Сказала, что мечтала об этом всю жизнь, а бывший муж только кормил обещаниями. Она развелась и копила три года! И сегодня купила тур в четырехзвездочный отель и ушла счастливой! Оказывается, никто не нужен, чтобы улететь на Мальдивы!
Знакомая так много где была одна, и без подруг, и без мужа. Один раз съездила куда-то в экзотику с подругой и ее парнем, зареклась. Потом исключительно одна!
«Мечтала когда-то о таком виде из окна, теперь это моя жизнь»
- Была у нас в универе девушка, училась на 3 курса старше меня. Поехала после окончания в Англию. Английский хороший, специальность инженер. Когда устраивалась на работу в ж/д компанию, они не хотели ее брать и с ухмылкой дали 2 задачи, мол, решишь, приходи. Она решила прямо там, не выходя из кабинета. Позже рассказала, что задачи были наипростейшие, мы на 2 курсе такие решаем. Взяли. Оказывается, из местных никто не мог решить. Сейчас она начальник инженерного отдела компании.
- Мечтала попасть в крутой офис. На собеседовании строгий директор час гонял меня по вопросам. Я справлялась. Но тут он наконец берет резюме, доходит до графы «Достижения», резко меняется в лице и рычит: «Это шутка?! Какой еще человек года по версии Time?!» Меня пот прошиб. Я вписала это ради прикола. Мямлю, глядя в пол: «Ну... в 2006 году Time признал человеком года всех пользователей интернета. А я как раз модем купила». Тишина, я вжалась в стул. И вдруг этот каменный мужик искренне рассмеялся! Тут-то он и поведал, что в 2006-м работал сисадмином и обожал эту шутку. Меня взяли! Теперь он подтрунивает надо мной, и всякий раз, когда в команде появляется новый сотрудник, обязательно выдаст: «А это наша звезда, гордость журнала Time».
- Я всю жизнь мечтала попасть на Гавайи. Работаю онлайн, турвизу было получить трудно, 99% отказов. Подумала, и подалась на свою первую научную конференцию, была не была. Прошла! Окей, подамся на визу. Получила на 10 лет! В итоге попала на Гавайи, выступила на конференции, обалдела от своих сил. Хочу теперь в космос слетать.
- Один из бывших начальников прямо на собеседовании мне сделал оффер. Он занимался боксом, а я раньше немного занималась айкидо. Айкидо его впечатлило больше, чем мои 3 вышки.
«Наконец-то сбылась моя маленькая мечта — теперь у меня есть шабака, моя Майя!»
А мне кажется это настоящее фото 😊 Шабака Майя очень милая, маленькие собаки частот очень фотогеничны
- У меня не было своей комнаты в детстве, а плакаты из журналов со звездами были. И так хотелось ими обклеить все стены! Я их аккуратно в папочку складывала, а папочку в сундучок, а сундучок в шкаф убирала. Не разрешали мне ничего обклеивать, потихоньку собирала, все ждала того самого момента. Когда в лет 19 появилась своя комната в 9 квадратных метров, обклеила все, что могла и до чего руки дотянулись.
- Рассказала подруга про своего дядю, проживающего в Германии. Была у него заветная мечта — работать на заводе Фольксваген. После первого резюме ему прислали отказ. И после второго, и третьего. Но на 14 раз его пригласили, чтобы посмотреть как выглядит такой целеустремленный человек, и в итоге приняли на работу!
А сейчас Фольксваген закрывает свои заводы и дяде надо снова начинать рассылать резюме. У нас сейчас вообще не отвечают на резюме. Даже автоматической автоответки нет - мы получили, рассмотрим и т.д. Бесит. Неужели так сложно настроить авторассылку?
«Мы исполнили свою мечту, пожив в Park Hyatt Tokyo, где снимали „Трудности перевода“»
- Моему брату (5 лет) родители разрешают играть в компьютер только по выходным. В понедельник брат попросил поиграть, на что получил отказ. Но его это не остановило. Начал читать родителям стихотворение, его послушали, но все равно не разрешили. Тогда братишка взял стул, встал на него с грозной фразой: «А хотите, я вам с выражением прочитаю?» Читал до тех пор, пока не уломал родителей.
А если бы он ещё начал петь и танцевать, то наверное родители согласились бы сразу.
- Заниматься музыкой была мечта с детства и осуществила я ее в 30. Это был мой следующий шаг после окончания меда, и спустя 2 дня после получения диплома я сразу купила себе гитару. Получаю просто колоссальное удовольствие от процесса, хоть и пока для меня все совсем не легко.
Я знаю, что люди не учившиеся в детстве музыке мечтают играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Им кажется, что это так легко. Но музыка - это упорный труд. Прекрасно когда он в радость. Мечты должны сбываться.
- Тренировки — наше все! Мы с дедом начали ходить с палками. Поначалу проходили 2000 шагов — и на скамеечку, отдыхать. Прошел год. И сейчас даже 38-летняя дочь не может идти с нами по 10 км в том быстром темпе, как мы ходим.
- Продай мне два костюма.
- Дед, зачем тебе два? Тебе уже восемьдесят лет. Возьми один, до конца жизни хватит.
- Один себе беру, другой для папы.
- Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, лет 100-105?!
- Да, ты прав, просто на дедушкиной свадьбе хотим нарядными быть.
- Если отцу 105, то деду, наверное, лет 130?! Он что, жениться хочет?
- Он-то не хочет, родители заставляют...
Анекдот навеян подсчетом возраста деда.
«Вот и осуществилась моя мечта. Подарок от сыновей на мое семидесятилетие. Полет на воздушном шаре»
- 2 года назад придумывала дочке сказки на ночь, а муж такой: «Запиши, книжка выйдет». Ну, я взяла и поверила в это. В итоге 100 тыс. на неслучившегося литагента, 3 тыс. на перевод книги на английский, 2 года и 50 отказов спустя... моя книжка выходит в издательстве детских книг!
- Пришла на собеседование девушка, заполнила анкету. Мне не подходило, что у она не знала английский, и у нее не было опыта работы в похожих проектах. Но она снова пришла в другой день, сидела и ждала, когда с ней кто-то поговорит. И я ее взяла все же, за упорство. И знаете что? Я уже 8 лет как ушла и даже сферу сменила, а она все еще там работает! Выросла на несколько позиций и прекрасно справляется со всем.
Крепкая попа - это здорово. Но как она выучила все, особенно язык чтоб быстро и ловко?
- Свекр прогорел в бизнесе, миллионные долги. И свекровь побежала сама по организациям, просто заходила и спрашивала работу, было лет 10 назад. И нашла в хорошем месте охранником. Впоследствии стала начальником нескольких отделов. Безумно горжусь свекровью.
«Изначально мы планировали никуда не ехать, сэкономить средства после ремонта квартиры. Но буквально за несколько дней до отпуска купили по дешевке билеты до Мурманска. Вот оно, настоящее северное сияние. Огромный детский восторг!»
- Пришла устраиваться на собеседование переводчиком в корейскую компанию. Прошла собеседование, но выбрала другое предложение. В итоге директор (кореец), который проводил собеседование, несколько раз звонил и просил, чтобы я все-таки передумала и устроилась к ним. Уговорил. В итоге через месяц мы начали встречаться, через 2 года поженились, через 3 родился сын.
Первое предложение ну такое безграмотное, что страшно... На за личную жизнь автора рада. Хотя уверена, что в корейских компаниях отношения между сотруднм Ами как минимум не приветствуется
У каждой мечты свой маршрут: кому-то приходится долго идти в гору, кто-то находит короткую тропинку, а кому-то по пути встречаются неожиданные повороты судьбы.