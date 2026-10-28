15+ историй о людях, чей путь к желаемому пропитан усердием и капелькой чудес

- Продай мне два костюма.

- Дед, зачем тебе два? Тебе уже восемьдесят лет. Возьми один, до конца жизни хватит.

- Один себе беру, другой для папы.

- Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, лет 100-105?!

- Да, ты прав, просто на дедушкиной свадьбе хотим нарядными быть.

- Если отцу 105, то деду, наверное, лет 130?! Он что, жениться хочет?

- Он-то не хочет, родители заставляют...



Анекдот навеян подсчетом возраста деда.