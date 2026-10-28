15 историй от тех, кто вырос среди бесконечной родни — и ни дня не скучал

В детстве каждое 8 Марта вся семья и друзья семьи собирались у прабабушки на обед, который, конечно, плавно переходил в ужин. Не знаю, почему был выбран именно этот праздник. Может быть, потому что начало весны всегда хочется отпраздновать? В гостиной соединялись 2 больших стола, бабушка расстилала скатерть, каждая хозяйка приносила к столу свое коронное блюдо, все дарили друг другу подарки, вспоминали разные истории, пели, делились новостями. В общем, это было очень радостно и душевно, воспоминания на всю жизнь!



Прошло много лет, все внуки разъехались по разным концам мира, видимся нечасто. И вот несколько лет назад я подумала: традиция-то хорошая. Неужели я не могу дать ей вторую жизнь? Так вот, в ту весну я разослала приглашение всем близким, предложила им принести что-то к столу, сама зажарила курочку по маминому рецепту. Кстати, посмотрите, она тогда впервые получилась с той самой корочкой. Мы вкусно ели, смеялись, радовались жизни, а в конце даже спели песню «Ранеток», представляете? Это было забавно, но одновременно очень здорово. Традицию я продолжаю уже три года.