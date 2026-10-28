15 историй от тех, кто вырос среди бесконечной родни — и ни дня не скучал

Истории
28.10.2026
15 историй от тех, кто вырос среди бесконечной родни — и ни дня не скучал

Частенько случается, что семья — это не только родители и дети, но и множество самых любимых и близких родственников. Так вот, комичные ситуации у них не просто не редкость, а буквально фамильная черта. Шумные семейные застолья, смешные комментарии маленьких детей и даже бабушкины кулинарные изыски — все это легко превращается в семейную байку, которая будет передаваться из поколения в поколение. Кстати, сегодня, в качестве бонуса, я хочу рассказать вам о традиции моей семьи, которую я смогла продолжить во взрослой жизни.

  • Когда жил в селе у бабушки с дедушкой, никогда не просыпался по будильнику, потому что будили или петухи, или собаки, или коты, или корова. Однажды просыпаюсь рано утром и, не открывая глаз, слышу тяжелое дыхание, а потом чувствую что-то огромное и влажное на своем лице. Открываю глаза, а у меня возле кровати стоит наша корова. Оказалось, дед забыл закрыть сарай, корова развернулась, пошла туда, где были открыты двери, и таким образом оказалась у меня в комнате. Погладил ее по голове, пожелал доброго утра и отвел обратно!
  • В семье моего парня очень много Александров, их там аномальное количество. Его мама — Саша, папа — Саша, младший брат — Саша. Дедушка по папиной линии, бабуля по маминой линии, двое дядей, а еще трое племянников, двоюродные братья и еще несколько дальних родственников — все они Александры. Меня всегда поражал этот факт, особенно во время семейных застолий, когда кто-то говорит: «Саша!» — и оборачивается половина сидящих за столом. Семья у него, конечно, приятная, но сто процентов с приветом. Особенно если учесть, что моего парня зовут Олег.

Девушка делится, что в ее семье редко собирались всей семьей на праздники, а вот семья ее мужа — настоящий подарок. Примерно так выглядит стол, когда отмечают покупку робота-пылесоса, или новую посадку на даче, или обычную субботу

_lerchanskii_
  • Моя бабушка-татарка всю жизнь прожила в маленьком казахском ауле. И когда к ним однажды приехали гости, она их угощала и вместо того, чтобы сказать на их языке «кушайте, не стесняйтесь», сказала: «Ешьте, ешьте, если вам не стыдно». Мы в семье до сих пор так говорим.
zaure_makenova
Zhannon
только что

А у нас знакомая бабушка казашка сказала русским гостям: "кушайте бессовестно!"

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  • В моей семье, где я выросла, все имена на букву «Р». Традиция. И как-то так получилось, что даже мой муж, Роберт, вписался в эту тему. Когда-то я мечтала назвать дочку Роксаной, потому что с детства помнила немного грустную историю о том, как мама хотела назвать меня Роксаной, а папа пошел и назвал как есть. Но так как историю эту знала не только я, то мой самый старший брат успел назвать Роксаной уже свою дочь. Поэтому облом.
rraylya
A_n_s_y
только что

Роза, Рита, Регина, Раиса... Вариантов достаточно, на поколение точно хватит.

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Мужчина рассказывает, что детство часто проводил у бабушки на даче. Так вот, как-то дед привез в дом необычный светильник. На вопрос «Зачем он нужен?» бабушка ответила: чтобы он не боялся ночью идти в туалет. Парадокс в том, что после этого он, наоборот, старался не вставать зря среди ночи

© Abraham.Simpson / Pikabu
  • Несколько лет назад у меня была свадьба, гости надарили кучу всего — много полезного и интересного. Мама подарила нам замечательное постельное белье. Оно долго пролежало у нас в шкафу без дела, в упаковке, нетронутое. Примерно год назад родная бабуля позвала меня на день рождения. Я долго ломала голову над подарком, пока не вспомнила про то самое белье. Подарила ей, а она потом вручила его моей маме на день рождения. Недавно мама подходит ко мне с ним, улыбается и говорит: «Ну что, дочь, на второй круг пойдем?»
  • Однажды, когда я была маленькая, моя бабушка узнала, что существуют фруктовые салаты. И решила «удивить» всех на Новый год. Накромсала разных фруктов и смачно залила их майонезом — салат же. Удивить всех ей действительно удалось. С тех пор я не доверяю фруктовым салатам.
anyaavaa
  • До недавнего времени деревня для меня была чем-то из рассказов отца, хотя он постоянно твердил, что где-то там меня ждет какая-то бабушка, правда, не совсем родная. И вот мы наконец собрались и поехали. Стоило выйти из машины, как меня тут же начали обнимать, целовать, вокруг слезы, радость, а я стою и вообще не понимаю, кто все эти люди. Дальше отец включился и начал переводить с семейного на человеческий: это двоюродная тетя, это бабушка его двоюродного брата, а это муж сестры моей троюродной племянницы. Я познакомился с кучей совершенно незнакомых людей, немного обалдел, но потом меня усадили за стол, накормили до отвала и напихали денег в карманы, и в этот момент я отчетливо понял: вот она, моя семья. Кажется, в деревню стоит ездить почаще, очень уж там душевные люди.

Эстетичные снимки обеденных столов многих уже утомили. Вот тут автор поделилась кадром с обычного семейного застолья

uldana.aralbek
  • Моя двоюродная сестра вечно ныла, что ей не нравится ее имя. Мол, слишком обычное — Таня. В 21 взяла и поменяла на более редкое. Прошло 2 года. Семейное застолье, мой сын (5 лет) обращается к сестре: «Тетя Розаля». Она поправляет: «Розалия». Сын: «Розаляля». Сестра снова поправила: «Ро-за-ли-я». Сын, обиженно: «Короче, теть Тань, хотел что-то спросить у вас, но уже неважно».
  • Как и у многих людей, у меня есть «бесцеремонные родственники», которые любят за каким-то семейным застольем вспомнить постыдную историю, которая происходила со мной в детстве. Я помню, как мы с женой только съехались после свадьбы, а ко мне родная сестра с мужем и детьми без предупреждения приехали в гости. Я в шоке: что с ними делать, куда селить, где уложить? Жена все решила сама. Сказала, что у нас ремонт, как раз они помогут мебель тащить, обои клеить, красить потолки, в общем, много дополнительных рук. Сестра после этого заволновалась, да и говорит: «Ой, мы, наверное, поедем в отель куда-то... Ремонт вреден для детей и их родителей...» Эх, где моя жена была в моем детстве...
Yush
только что

Что делать, куда селить? В гостиницу, вот адрес. Зачем что-то выдумывать ради того, чтобы в собственный дом не пускать посторонних. Если родственники хорошие, они радостно согласятся помочь с ремонтом. И что тогда?

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Девушка рассказывает, что ее любовь к музыке — это дело семейное. Ни один семейный праздник не обходился без песен в исполнении ее бабушки. Музыка всегда была частью жизни, объединяла поколения и создавала самые теплые воспоминания

vitlikova
  • В детстве тетя из-за границы привезла мне «Барби-морячку». Моему счастью не было предела, я была самая крутая во дворе. Пока старший брат с мальчишками не постригли ей волосы. Какой же концерт я тогда устроила! И каково было мое удивление, когда на следующий вечер этот самый брат протянул мне мою куклу, у которой к коротким волосам были маленькие перышки пришиты от курицы. Мол, она у тебя не просто морячка, а пират. А вообще, в море длинные волосы — неудобно.
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  • Одно из главных впечатлений моего детства — это то, что мои родители и другие родственники постоянно танцевали в квартире. У нас всегда было включено радио, которое почти целый день тихонько играло на кухне. Бывало так, что мама что-то готовила, подходил папа, обнимал, и они начинали кружить по кухне. Любое семейное застолье — включается музыка, и мама с папой опять танцуют какой-то медленный танец. Танцевали дедушка с бабушкой, тети и дяди, и ни одного праздника не проходило без традиционного медляка! Вроде бы совсем ничего такого, но так мне это запало в душу, что и мы с мужем тоже теперь танцуем, когда вместе готовим или просто когда слышим хорошую музыку.

Бонус: семейная традиция из детства, которую я решила продолжить уже в собственной семье

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В детстве каждое 8 Марта вся семья и друзья семьи собирались у прабабушки на обед, который, конечно, плавно переходил в ужин. Не знаю, почему был выбран именно этот праздник. Может быть, потому что начало весны всегда хочется отпраздновать? В гостиной соединялись 2 больших стола, бабушка расстилала скатерть, каждая хозяйка приносила к столу свое коронное блюдо, все дарили друг другу подарки, вспоминали разные истории, пели, делились новостями. В общем, это было очень радостно и душевно, воспоминания на всю жизнь!

Прошло много лет, все внуки разъехались по разным концам мира, видимся нечасто. И вот несколько лет назад я подумала: традиция-то хорошая. Неужели я не могу дать ей вторую жизнь? Так вот, в ту весну я разослала приглашение всем близким, предложила им принести что-то к столу, сама зажарила курочку по маминому рецепту. Кстати, посмотрите, она тогда впервые получилась с той самой корочкой. Мы вкусно ели, смеялись, радовались жизни, а в конце даже спели песню «Ранеток», представляете? Это было забавно, но одновременно очень здорово. Традицию я продолжаю уже три года.

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