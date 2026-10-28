15 историй от тех, кто вырос среди бесконечной родни — и ни дня не скучал
Частенько случается, что семья — это не только родители и дети, но и множество самых любимых и близких родственников. Так вот, комичные ситуации у них не просто не редкость, а буквально фамильная черта. Шумные семейные застолья, смешные комментарии маленьких детей и даже бабушкины кулинарные изыски — все это легко превращается в семейную байку, которая будет передаваться из поколения в поколение. Кстати, сегодня, в качестве бонуса, я хочу рассказать вам о традиции моей семьи, которую я смогла продолжить во взрослой жизни.
- Когда жил в селе у бабушки с дедушкой, никогда не просыпался по будильнику, потому что будили или петухи, или собаки, или коты, или корова. Однажды просыпаюсь рано утром и, не открывая глаз, слышу тяжелое дыхание, а потом чувствую что-то огромное и влажное на своем лице. Открываю глаза, а у меня возле кровати стоит наша корова. Оказалось, дед забыл закрыть сарай, корова развернулась, пошла туда, где были открыты двери, и таким образом оказалась у меня в комнате. Погладил ее по голове, пожелал доброго утра и отвел обратно!
- В семье моего парня очень много Александров, их там аномальное количество. Его мама — Саша, папа — Саша, младший брат — Саша. Дедушка по папиной линии, бабуля по маминой линии, двое дядей, а еще трое племянников, двоюродные братья и еще несколько дальних родственников — все они Александры. Меня всегда поражал этот факт, особенно во время семейных застолий, когда кто-то говорит: «Саша!» — и оборачивается половина сидящих за столом. Семья у него, конечно, приятная, но сто процентов с приветом. Особенно если учесть, что моего парня зовут Олег.
Вот это всегда удивляет, ведь существует столько красивых звучных имён!
Девушка делится, что в ее семье редко собирались всей семьей на праздники, а вот семья ее мужа — настоящий подарок. Примерно так выглядит стол, когда отмечают покупку робота-пылесоса, или новую посадку на даче, или обычную субботу
- Моя бабушка-татарка всю жизнь прожила в маленьком казахском ауле. И когда к ним однажды приехали гости, она их угощала и вместо того, чтобы сказать на их языке «кушайте, не стесняйтесь», сказала: «Ешьте, ешьте, если вам не стыдно». Мы в семье до сих пор так говорим.
А у нас знакомая бабушка казашка сказала русским гостям: "кушайте бессовестно!"
- В моей семье, где я выросла, все имена на букву «Р». Традиция. И как-то так получилось, что даже мой муж, Роберт, вписался в эту тему. Когда-то я мечтала назвать дочку Роксаной, потому что с детства помнила немного грустную историю о том, как мама хотела назвать меня Роксаной, а папа пошел и назвал как есть. Но так как историю эту знала не только я, то мой самый старший брат успел назвать Роксаной уже свою дочь. Поэтому облом.
Роза, Рита, Регина, Раиса... Вариантов достаточно, на поколение точно хватит.
Мужчина рассказывает, что детство часто проводил у бабушки на даче. Так вот, как-то дед привез в дом необычный светильник. На вопрос «Зачем он нужен?» бабушка ответила: чтобы он не боялся ночью идти в туалет. Парадокс в том, что после этого он, наоборот, старался не вставать зря среди ночи
- Несколько лет назад у меня была свадьба, гости надарили кучу всего — много полезного и интересного. Мама подарила нам замечательное постельное белье. Оно долго пролежало у нас в шкафу без дела, в упаковке, нетронутое. Примерно год назад родная бабуля позвала меня на день рождения. Я долго ломала голову над подарком, пока не вспомнила про то самое белье. Подарила ей, а она потом вручила его моей маме на день рождения. Недавно мама подходит ко мне с ним, улыбается и говорит: «Ну что, дочь, на второй круг пойдем?»
Вот придумали бином Ньютона.Семейным двуспальный комплект,а потом если не надо передарят.
- Однажды, когда я была маленькая, моя бабушка узнала, что существуют фруктовые салаты. И решила «удивить» всех на Новый год. Накромсала разных фруктов и смачно залила их майонезом — салат же. Удивить всех ей действительно удалось. С тех пор я не доверяю фруктовым салатам.
- До недавнего времени деревня для меня была чем-то из рассказов отца, хотя он постоянно твердил, что где-то там меня ждет какая-то бабушка, правда, не совсем родная. И вот мы наконец собрались и поехали. Стоило выйти из машины, как меня тут же начали обнимать, целовать, вокруг слезы, радость, а я стою и вообще не понимаю, кто все эти люди. Дальше отец включился и начал переводить с семейного на человеческий: это двоюродная тетя, это бабушка его двоюродного брата, а это муж сестры моей троюродной племянницы. Я познакомился с кучей совершенно незнакомых людей, немного обалдел, но потом меня усадили за стол, накормили до отвала и напихали денег в карманы, и в этот момент я отчетливо понял: вот она, моя семья. Кажется, в деревню стоит ездить почаще, очень уж там душевные люди.
Эстетичные снимки обеденных столов многих уже утомили. Вот тут автор поделилась кадром с обычного семейного застолья
- Моя двоюродная сестра вечно ныла, что ей не нравится ее имя. Мол, слишком обычное — Таня. В 21 взяла и поменяла на более редкое. Прошло 2 года. Семейное застолье, мой сын (5 лет) обращается к сестре: «Тетя Розаля». Она поправляет: «Розалия». Сын: «Розаляля». Сестра снова поправила: «Ро-за-ли-я». Сын, обиженно: «Короче, теть Тань, хотел что-то спросить у вас, но уже неважно».
- Как и у многих людей, у меня есть «бесцеремонные родственники», которые любят за каким-то семейным застольем вспомнить постыдную историю, которая происходила со мной в детстве. Я помню, как мы с женой только съехались после свадьбы, а ко мне родная сестра с мужем и детьми без предупреждения приехали в гости. Я в шоке: что с ними делать, куда селить, где уложить? Жена все решила сама. Сказала, что у нас ремонт, как раз они помогут мебель тащить, обои клеить, красить потолки, в общем, много дополнительных рук. Сестра после этого заволновалась, да и говорит: «Ой, мы, наверное, поедем в отель куда-то... Ремонт вреден для детей и их родителей...» Эх, где моя жена была в моем детстве...
Что делать, куда селить? В гостиницу, вот адрес. Зачем что-то выдумывать ради того, чтобы в собственный дом не пускать посторонних. Если родственники хорошие, они радостно согласятся помочь с ремонтом. И что тогда?
Девушка рассказывает, что ее любовь к музыке — это дело семейное. Ни один семейный праздник не обходился без песен в исполнении ее бабушки. Музыка всегда была частью жизни, объединяла поколения и создавала самые теплые воспоминания
- В детстве тетя из-за границы привезла мне «Барби-морячку». Моему счастью не было предела, я была самая крутая во дворе. Пока старший брат с мальчишками не постригли ей волосы. Какой же концерт я тогда устроила! И каково было мое удивление, когда на следующий вечер этот самый брат протянул мне мою куклу, у которой к коротким волосам были маленькие перышки пришиты от курицы. Мол, она у тебя не просто морячка, а пират. А вообще, в море длинные волосы — неудобно.
- Одно из главных впечатлений моего детства — это то, что мои родители и другие родственники постоянно танцевали в квартире. У нас всегда было включено радио, которое почти целый день тихонько играло на кухне. Бывало так, что мама что-то готовила, подходил папа, обнимал, и они начинали кружить по кухне. Любое семейное застолье — включается музыка, и мама с папой опять танцуют какой-то медленный танец. Танцевали дедушка с бабушкой, тети и дяди, и ни одного праздника не проходило без традиционного медляка! Вроде бы совсем ничего такого, но так мне это запало в душу, что и мы с мужем тоже теперь танцуем, когда вместе готовим или просто когда слышим хорошую музыку.
Бонус: семейная традиция из детства, которую я решила продолжить уже в собственной семье
А что за традиция-то? Фоткаться с едой? Тогда у вас очень большая семья, инст@гр@м называется 😂
В детстве каждое 8 Марта вся семья и друзья семьи собирались у прабабушки на обед, который, конечно, плавно переходил в ужин. Не знаю, почему был выбран именно этот праздник. Может быть, потому что начало весны всегда хочется отпраздновать? В гостиной соединялись 2 больших стола, бабушка расстилала скатерть, каждая хозяйка приносила к столу свое коронное блюдо, все дарили друг другу подарки, вспоминали разные истории, пели, делились новостями. В общем, это было очень радостно и душевно, воспоминания на всю жизнь!
Прошло много лет, все внуки разъехались по разным концам мира, видимся нечасто. И вот несколько лет назад я подумала: традиция-то хорошая. Неужели я не могу дать ей вторую жизнь? Так вот, в ту весну я разослала приглашение всем близким, предложила им принести что-то к столу, сама зажарила курочку по маминому рецепту. Кстати, посмотрите, она тогда впервые получилась с той самой корочкой. Мы вкусно ели, смеялись, радовались жизни, а в конце даже спели песню «Ранеток», представляете? Это было забавно, но одновременно очень здорово. Традицию я продолжаю уже три года.
А какие интересные истории случались в вашей семье? Делитесь в комментариях.
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