17 котиков, которых люди приютили у себя дома и полюбили всем сердцем
Подобрать кошку на улице или забрать из приюта — это большая ответственность. Иногда бывает нелегко, особенно если животное взрослое. Когда питомец очередной раз прячется под кроватью или ванной, тысячу раза задаешь себе вопрос: «А не ошибся ли я? Может, ей было лучше там, где она была?» Но спустя время большинство историй заканчиваются хорошо — и пушистики, и новые хозяева привыкают друг другу, а их жизнь начинает играть новыми красками.
- Как-то увидела около помойки в нашем ЖК кота. Вид его оставлял желать лучшего, людей боялся, прятался. Оставила ему еды и побежала домой за переноской, чтобы его забрать. Вернулась, а его нет.
Несколько дней не появлялся, подумала, что с ним что-то случилось. На улице все-таки живет. Написала в домовом чате, что, если кто-то его видел, пусть сообщит мне. Ну и началось... Стали говорить, что я прикормила блохастого, мол, нечего им тут делать — проходу от них нет. Я, естественно, написала, что ищу кота с намерением забрать, но меня проигнорировали.
Через несколько дней написал сосед, сказал, что поймал кота и вечером может мне его передать. Я, радостная и окрыленная, полетела с работы за пушистым, параллельно записывая его к ветеринару на осмотр. Сосед оказался приятным молодым парнем, разговорились. Простой кот, которого назвали Коржик, помог мне встретить моего любимого мужа, с которым мы уже десятый год вместе. Кот за это время отъелся, возгордился и чувствует себя настоящим хозяином квартиры. Единственный человек, которого он слушается и любит, — наша с мужем пятилетняя дочь.
- Взяла котенка на улице, думала: ну что ему нужно? Пачка корма да пакет наполнителя. Выросла туша — 7,5 кг, ветеринар в шоке был. Изначально Васькой назвала. Но теперь он Иван Федорович (Крузенштерн, да). Кот и пароход, потому что оказалось, что он и в ванной любит плавать, и двигатель моей карьеры — такую тушу еще прокормить надо.
- Ехала я как-то по трассе, смотрю: на дороге кошка сидит. Движение неплотное, но машины есть, две полосы, народ ее объезжает, но она боится перебежать. Я понимаю, что ее надо спасать в ближайшие минуты. Скорее останавливаю машину, включаю аварийку, бегу к кошке, а она сидит — как окаменела.
Запихнула кошку в машину, еду на работу. Она села на пол у пассажирского сиденья, глаза вылупила. На работе посадила ее в коробку, купила в буфете сосиску в тесте, налила воды. Кошка в растерянности, но к вечеру поела немного.
Я ее отвезла домой, к ветеринару свозила в выходные. Здоровая молодая кошка. У меня уже были дома взрослые коты, поначалу маленькую они приняли настороженно. Но любовь, ласка и терпение сделали свое дело. Из дикарки получилась ласковая и милая кошка. Назвала ее Трассой, оставила у себя, она со взрослыми подружилась.
- Я подобрала взрослую кошку на улице. Она была такая печальная, что я оставила ее у себя. Ветеринары сказали, что ей от 8 до 10 лет. Это было 14 лет назад.
Я ее откормила, полюбила. Недавно водила ее к ветеринару, и он сказал, что да, она старенькая, но все в норме. У нее зубы почти все на месте, шерсть не сильно свалялась, она даже играет нормально, не спит целыми днями. Спокойно прыгает на диван или на полку шкафа. Это очень большой возраст для кошки! Я, конечно, хочу, чтобы она еще долго жила, но просто интересно, откуда она взялась на пустыре и сколько ей в реальности лет.
Мужчина нашел этого кроху под капотом грузовика, и тарахтит он точь-в-точь как мотор!
«Мы сразу отвезли его к ветеринару. Оказалось, что он здоров как бык и ему всего около 2 месяцев. Но самое трогательное, что у моего сына теперь есть вот такой лучший друг. Мое сердце тает!»
- В одной деревне котята были, хозяйка упрашивала взять хоть одного. Ну, нам с мужем жалко стало, взяли, дав взамен 50 рублей. Ничто не предвещало... Вымахал, стал пушистым, весит 9 кг! Вся родня ходит, смотрит — удивляется. Вот уже 10 лет с нами.
«Я нашла эту кроху в высокой траве. Так что я буквально оказалась первым, что она увидела»
«Это моя первая кошка и всю жизнь она весила не больше 2 кг — совсем пушинка. Она всегда устраивалась спать рядом с моим лицом — сворачивалась калачиком и прижималась ко мне своим лбом».
«Когда мы взяли нашу Дафну из приюта, она была очень робкой, но спустя недели она стала проявлять к нам ласку»
«Поначалу она разрешала нам гладить ее только до шеи, а через пару месяцев она начала спать у нас на коленях, а со временем вообще стала очень ласковой и нежной. Главное, забирая к себе животное, быть терпеливым и не торопить события, пытаясь наладить связь с питомцем».
- Мой сын снял в Москве не квартиру, а половину частного дома. В первый же вечер к нему на порог пришли кот и кошка. Поели, погрелись и ушли. Потом кошка вернулась с подругой. Та внимательно осмотрела жилплощадь, тоже поела, и они опять ушли.
А через пару часов эта самая подруга пришла уже на ПМЖ с двумя крохотными котятами. Еще через день пришел черный пушистый котенок месяцев трех от роду. Оказался кошечкой. Стали они жить впятером — мой сын и четыре пушистых. Кошка, кстати, не отказывалась кормить и черного котенка.
Когда котята подросли — два котика, серый и рыжий, сын сводил их мать и черную кошечку в ветклинику. В начале лета пришла еще одна кошка, худущая и тоже с маленьким, едва открывшим глаза, котенком. Их тоже приняли в семью.
Сейчас все, кроме самой маленькой, предпочитают проводить время во дворе дома — район тихий, машин нет. Домой приходят поесть и оставить хозяину подарки — лягушку, например, или ящерицу. Сын, конечно, следит за их здоровьем, чтобы не подхватили блох или что-нибудь еще. Пристроить не пытается — просто кормит и заботится.
- Мы кошечку подобрали в нашем дворе, когда ей было около 6 месяцев. Скорее всего, ее туда подкинули. Она сама нас с дочкой выбрала — пошла за нами. Но где-то же она все это время находилась?
Поначалу думала, что пристрою ее в хорошие руки. Даже объявление выложила, но никто не откликнулся. Я и забыла уже, что выкладывала. Прошло несколько месяцев, написала одна девушка: спрашивала про уже ставшую нашей кошечку. Я сказала, что просто забыла снять объявление. Так и живет у нас 2 года самое милое и нежное, главное самое любимое существо.
«Кот Масик, которого я подобрала на улице еще котенком, но теперь он царь и лев. Это мой лучший друг и член семьи, хоть и считает меня слугой»
- Люсю мы подобрали в подъезде, когда поднимались по лестнице. Она просто подошла и стала смотреть мне в глаза, я взял ее на руки, и она по-человечески обняла лапами за шею и прижалась!
Жена сразу поняла, что эту кошку мы не оставим! У нас к этому моменту уже была кошечка, не чистопородная бенгалка Анфиска. Люсю она встретила недружелюбно.
Люся оказалась троянской кошкой — так у нас появилось еще четверо котят! Было интересно наблюдать, как котейки росли, как поменялось отношение Анфисы. Она стала помогать Люсе с котятами, играла с ними и вылизывала их. Мы потом отдали их хорошим людям. Они год присылали нам фото и отчеты, как растут питомцы! А Люся и Анфиска как сестры: играют вместе, едят и спят рядом!
«Знакомьтесь — Сибас. Бродил около остановки в лютый мороз. Знакомые забрали, я взяла на передержку. Оставила себе, а теперь он живет лучшую жизнь с моей сестрой»
- Кошки считаются одиночками. Мои это опровергают. Был у меня кот — милый общительный пончик, а потом на улице прибилась кошечка. Я ее подобрала, приютила, сначала хотела пристроить — не уживутся же. Как бы не так! Эти проказники подружились: едят и пьют из одной миски, спят в обнимку, играют, резвятся, а апофеозом их близости стала картина, как они вдвоем залезли в лоток! Вот она, дружба!
«Подобрала котенком на придорожной заправке. Был ноябрь, мороз. Потом мы ехали еще 1000 км домой, но уже вместе. Прошло 5 лет как мы счастливы вместе и сын его просто обожает»
- Полгода назад я принесла с помойки кота Гороха. Он быстро привык к приличной жизни и дорогому корму, но продолжает считать себя бездомным. Иначе я не знаю, как объяснить его патологическую любовь ко всему дешевому.
Коту были куплены разные игрушки: летающие птички, перья, мышки, мячики. Все красивое, все от лучших умов человечества, которые работали над одной задачей — разработать игрушку, с которой коту будет интересно.
- Я около года уговаривала мужа завести кота, но все упиралось в то, что я хотела черного кота, а муж — белого. Разрулила ситуацию моя бабушка, которая углядела в приюте серого полугодовалого кота и принесла его к нам. В итоге души не чаем в нашем друге — поразительно ласковый и умный. Когда зовешь, всегда приходит к тебе. А когда вырос, увидели, что внешне вылитый русский голубой, но глаза желтые и есть белый галстучек. Наверное, за это и отдали такого чудесного кота в приют. Нам повезло с ним.
Эту кошечку нашла в подъезде старая бабушка, она у неё жила 4 месяца. А потом бабушка искала, кто её возьмет на передержку, пока сама будет в больнице. Мы взяли. А потом бабушка не стала её забирать, сказала что всё равно скоро умрёт, а соседи кошку выкинут. И вот мы её 8ой год любим, а она, наверное, - нас)
Забрать животное домой — это, конечно, большая ответственность. Но благодарность в виде теплых лапок на коленях и уютного мурчания точно того стоит.
Комментарии
Дуся. Бывшая дачная скиталица. Ветеринар решил, что ей лет 6-7. Уже год дома.
Моя бусечка-котюсечка Шепа. Дачный подобрыш. Кто-то выкинул котяток - брата и сестричку. Мне досталась девочка. Четвертый год вместе😊