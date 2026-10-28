17 котиков, которых люди приютили у себя дома и полюбили всем сердцем

Подобрать кошку на улице или забрать из приюта — это большая ответственность. Иногда бывает нелегко, особенно если животное взрослое. Когда питомец очередной раз прячется под кроватью или ванной, тысячу раза задаешь себе вопрос: «А не ошибся ли я? Может, ей было лучше там, где она была?» Но спустя время большинство историй заканчиваются хорошо — и пушистики, и новые хозяева привыкают друг другу, а их жизнь начинает играть новыми красками.