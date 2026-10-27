19 человек, у которых свой особый взгляд на гостеприимство

Прием гостей у разных людей вызывает разные эмоции. Одни обожают накрыть полный стол и радушно встретить, и даже если никого не ждали, наготовят 10 блюд, хотя в холодильнике шаром покати. А другие больше любят жить в своем уединенном мирке, и чем меньше раз за год у них окажутся гости, тем для них лучше — ведь им уютнее проводить время с семьей или в одиночестве под любимым пледом.