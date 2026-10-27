У множества известных мне семей дагестанских, еврейских накормить всех детей, пришедших на огонёк, это святое. Я когда впервые это увидел, мне это очень зашло. Стараюсь всегда так поступать. Но детишки сейчас в основном отказываются, не голодные, хвала Всевышнему.
19 человек, у которых свой особый взгляд на гостеприимство
Прием гостей у разных людей вызывает разные эмоции. Одни обожают накрыть полный стол и радушно встретить, и даже если никого не ждали, наготовят 10 блюд, хотя в холодильнике шаром покати. А другие больше любят жить в своем уединенном мирке, и чем меньше раз за год у них окажутся гости, тем для них лучше — ведь им уютнее проводить время с семьей или в одиночестве под любимым пледом.
А в конце вас ждет бонус: история о гостеприимстве, с которым люди вообще не ожидали столкнуться.
- Моей бабуле, щедрейшей душе, в голову не могло прийти не покормить в детстве моих подружек. Мы заваливались на обед: всем — по тарелке пюре и по котлетке. Однажды она узнала, что в гостях у моей подружки Алины меня не кормят и просят «посидеть мультики посмотреть», пока она ест. Тогда бабуля взяла и притащила им пачку муки, макарон, два килограмма фарша и сказала, что вот, мол, продукты, если вы такие нуждающиеся, но не отказывайте детям в еде.
- К нам пришли в гости испанцы. Я всех детей отправила мыть руки. Мои сразу пошли, а испанцы не поняли и взглядом спрашивали у своей мамы: «А зачем их мыть?» Когда пятеро детей ушли в дальнюю часть квартиры и стало тихо, испанская мама восхитилась: «Как вы классно придумали, теперь можно хотя бы спокойно разговаривать. Надо будет у нас тоже ввести такую традицию — мыть руки, когда пришли домой, я смогу спокойно разобрать покупки в холодильник». Для меня это новый уровень погружения в испанскую жизнь.
Испанцы, как и многие западные европейцы, действительно сильно проще относятся ко многим аспектам гигиены, да и воспитания детей в целом. Они не моют руки после каждого возвращения с улицы, водят детей в сад с соплями (если нет температуры), не считают обязательными ежедневные прогулки и т.д.
И, что удивительно, дети у них болеют ничуть не чаще, чем в постсоветских странах
«Когда приезжаешь в деревню к тетушке»
- Пару лет назад зимой не могли добраться домой из-за глухих заторов на трассе. В машине были мы с мужем и его бизнес-партнер — итальянец. Я предложила не мерзнуть, а заехать в поселок к моей маме. Так и сделали.
Мама неожиданным гостям, естественно, рада. Посетовала лишь, что заранее не предупредили. Сельские магазинчики уже закрылись, а гостей угощать надо чем-то. Я ее успокаивала, мол, мы лишь переночевать.
Но мама просто предоставить ночлег не умела, а, затопив печь, стала метать на стол все то «ничего», что в доме имелось. Стол начал ломиться от домашней консервации — овощных солений да закусок. А во главе стола горячее — наскоро приготовленные в чугунке простецкие макароны по-флотски. То бишь перемешанные с тушенкой. Но для разнообразия мама впервые для себя добавила туда еще и томатной пасты.
О нашем третьем госте она знала лишь то, что он иностранец, не имея понятия о его итальянских корнях. Он этой импровизированной маминой «пастой ди болоньезе» весьма увлекся. Мужу и мне втолковывал, что это совершенно неправильная паста, точнее, ее мясной соус. Что не хватает и того и другого, что форма макарон не та.
За разговорами и жестикуляцией навернул три тарелки «неправильных» макарон за милую душу. Естественно, его никто этим не попрекнул. А маме ничего переводить не стали, она и так видела, что ее скорый ужин удался. Переночевали хорошо, душевно.
Утром заметила, как наш гость украдкой сфоткал на свой телефон и чугунок, и печку. Пересчитал ряды кирпичей и даже промерил большим и указательным пальцами ее основные габариты. Не иначе, у себя собрался строить печку. Более того, пытался у мамы, как всегда рано поднявшейся и хлопотавшей на кухне, вызнать ингредиенты, пропорции и время приготовления ее вчерашних макарон, но та его, конечно же, не поняла. Вот тебе и неправильная паста!
Этого итальянского партнёра - прямиком на курсы освоения хороших манер. Срочно!
Где это видано, чтобы людям, которые от всей души приняли тебя на ночлег, внепланово, да ещё усадили за стол, делать замечания любого характера.
А что значит "украдкой сфоткал"? Заявка на промышленный шпионаж?
По тыковке ему - тем самым чугунком😀
- Мы приехали как-то раз в поморскую деревню, гуляли по улице. Видим: идет мужик навстречу и такой: «О, не местные, откуда вы? Пойдем в гости, чаю попьем!» Начался «чай» с тарелки борща, потом семга здоровенными ломтями, икра красная. Сидели часа три или четыре, просто болтали о жизни. Я, как насквозь городской, был в невероятном удивлении, конечно, это был интересный опыт.
К девушке с ее сестрой приехали друзья иностранцы. Встретили они их таким столом, а те удивленно спросили: «Вы каждый день так завтракаете?»
В Америке — да)
Главное со стола взять 2 виноградины и убежать со словами, что опаздываешь)
- Середина двухтысячных, одна воспитываю двух девиц уже почти старшего школьного возраста. Работаю очень много. На работе по 8 часов, до работы и с работы часа 3 трачу по пробкам. Устаю, готовить не то чтобы не люблю, но искренне считаю приготовление пищи воровством моего драгоценного времени.
Поэтому в воскресенье наготавливаю огромную кастрюлю супа и большой казан второго (плов, голубцы, тушеное что-нибудь) с расчетом, что хватит до четверга, в пятницу едим что-нибудь из полуфабрикатов быстрого приготовления. В субботу и воскресенье — свежеприготовленное, либо кафешки, ресторанчики.
Ну и стала замечать, что еда заканчивается не в четверг, как я планировала, и даже не в среду, что при хорошем аппетите моих девиц тоже было возможно, а аж во вторник!
Я в непонятках, готовить дополнительно ни сил, ни желания нет. Допрашиваю дочек, в чем дело. А они: «Друзья к нам заходят обедать...» Лбы огромные! Мне не жалко было еды, мне было жалко своего времени, стоять ночью у плиты в будние дни — то еще удовольствие. Собственно, благодаря этому мои дочки неплохо научились готовить, потому что я категорически заявила, что угощать своих друзей они могут только тем, что сами приготовили.
- У моего друга был дед, на пенсии уже. Когда я бывал у них в гостях, дед наливал огромную тарелку вкусного супа. Ешь с удовольствием, и наконец, закончив, ставишь эту тарелку с чувством, что лопнешь сейчас. И тут на сцену выходит такая же тарелочка жареной картошечки с мясом. После нее реально уже ничего не надо, а дедушка все приговаривает: «Да что же вы не поели-то совсем».
- Сегодня вечером мне позвонил двоюродный брат Степан. Живет он в тысяче километров от моего городка. Вообще, у меня пять двоюродных братьев, из них для меня близкий, практически как родной, только один брат Илья. Мы одногодки и с детства вместе. Так вот, со Степаном я всю жизнь не общался, просто не было у нас ничего общего, и близким он мне не стал. Только последние десять лет пару раз в году созванивались.
И вот сегодня Степан, позвонив, заявил, что он в отпуске, и собирается приехать ко мне в гости. Ты, говорит, рад? Я ответил, что рад. Хотя, конечно, неискренне. Я ему говорю: тогда надо тебе подыскать удобную и недорогую посуточную квартиру, тебе же надо где-то ночевать. На что он мне сказал, что он едет к родственникам и предполагал ночевать у нас. А я живу со своей женой в однокомнатной хрущевке. Я ему прямо сказал, что я не готов спать втроем в одной комнате, моя жена точно не будет в восторге от этого. Он обиделся, сказал, что я негостеприимный, и бросил трубку.
- Не понимала гостеприимности моей мамы. В доме всегда были толпы людей, которые периодически у нас жили. Мама помогала любому мало-мальски знакомому человеку, если оказывалось, что ему негде ночевать. Но и они в долгу не оставались. Помогали по дому, делали покупки, а я все равно не понимала, зачем. Сейчас живу одна в своей квартире. Помогаю так же, как и мама. Дома всегда весело, чисто и всегда приготовлена еда.
«Это Нельсон. Кажется, он не слишком любит гостей»
- Мой коллега ездил в Грузию и потом очень сочно рассказывал о впечатлениях. В общем, они снимали комнату в доме в какой-то деревушке — недалеко от города и не так дорого. На экскурсии они вышли только через неделю, потому что, говорит, выйдут, и пока по всей деревне их чем-то угостят — уже и вечер.
- В детстве мечтала о своем большом доме, куда я смогу звать всех, кого захочу, каждый день приводить друзей, играть с ними и делать все то, что пожелает моя душа! Я не любила, что мама с папой не разрешали мне приводить домой больше чем одну подругу — я их не понимала. Сейчас уже взрослая тетя, у меня своя двушка, где места вполне хватает. Живу с котом и никогда никого не зову к себе в гости. Теперь я прекрасно понимаю маму и папу, потому что мне самой уже хочется спокойствия и одиночества, а не толпы гостей, горы немытой посуды и всего подобного.
Так это разные типы темперамента.
Кстати, почему обязательно "толпы"? Несколько близких и дорогих людей. И совсем не обязательно устраивать пир на весь мир, можно пригласить на чашку чая, небольшой фуршет. И упростить дело с посудой. Купить разовую. Есть праздничные красивые наборы. Мне кажется, иногда стОит пойти на компромисс, и отказаться от того, что мешает общению.
- Ездила недавно жена в другой город по делам, снимала посуточно жилье. Друзья, у которых в этом городе квартира, когда узнали, сильно ругались: «У нас квартира стоит пустая, а ты зря деньги тратишь!» В следующий раз друзья друзей встретили, ключи передали, покатали.
Внезапно.
Правильно, не только же черными красками рисовать идею гостеприимства. Это хорошее в целом дело.
- Подслушала разговор младшего брата с мамой. Он спросил, можно ли пригласить к нам своих друзей в гости, а наша достаточно строгая мама всегда была против такого и, понятно, не разрешила. Брата это очень сильно расстроило, хотя он, спрашивая, уже знал ответ. Мама аргументировала свой запрет тем, что вот я выросла без друзей в гостях и ничего со мной не случилось. Тогда брат помолчал-помолчал и выдал: «Ну так именно поэтому я этого и хочу! Я потом вырасту, гостей можно будет приглашать, а друзей-то у меня больше не будет, ведь у взрослых их нет!» Не знаю, в кого он такой умный удался, но мама поразмышляла и все ему разрешила.
- В моем детстве был случай: поехали мы с папой отдыхать в пансионат в Абхазии. Заведовал пансионатом друг папиного брата, и нас должны были встретить в аэропорту и привезти на место. Но случилась какая-то накладка, встречающих мы не нашли, а дело было уже к ночи. В итоге ночевали дома у совершенно постороннего абхазца, с которым папа познакомился в самолёте. И приняли нас там так, как никакие родственники сроду не принимали.
- У сестры свадьба была в деревне. Все гости на машинах, иначе там передвигаться никак. Кто без авто, тот, соответственно, распределялся по машинам. Друг жениха моей сестры на свадьбу приехал просто на такси, за 200 км, точнее, знакомого, попросил отвезти. С работы не мог отпроситься и уехать заранее с кем-то из гостей. Так вот, этот друг приехал в разгар веселья, его водителя усадили за стол, накормили, с собой завернули кучу еды и отправили обратно.
Самого друга тетки наши сразу взяли в оборот. Для всех гостей заранее обдумали ночлег: у родни по домам и рядом дом свободный сняли. Сам этот друг и повеселился от души, а потом еще и помогал свернуть веселье и всех по домам сопроводить.
Это закон человеческих отношений - гостеприимство, товарищество, помощь.
- Когда я окончательно устала от родственников, приезжающих погостить ко мне в курортный город, я поставила в отдельной комнате две двухъярусные кровати, шкаф и холодильник. Свой холодильник перенесла в кабинет, на двери которого, как и на спальню, поставила замки. Приезжайте, гостите, сколько влезет! Пользуйтесь кухней и ванной. Отдыхайте на веранде и во дворе. Берите любые вещи из кладовки. Стиралка, плита, микроволновка, утюг, посудомойка — все к вашим услугам. Только в спальню и кабинет не заходите.
Поток гостей начал иссякать! Оказалось, не такая уж и большая экономия выходит, если, помимо бесплатного жилья, не подъедать из хозяйского холодильника. А жить со своими детьми в одной комнате невыносимо. У всех резко нашлись деньги съездить на море в условия получше.
- Моя мама была очень гостеприимной, поэтому всегда разрешала приглашать друзей в гости и оставаться у нас на ночь. Так что моя подружка ночевала у нас пару раз в неделю, так как жила далеко. Ее родители были не против. Моя мама накрывала большой стол, носила нам в комнату перекусы, соки и компоты в неограниченных количествах. Я же за весь год была у подруги всего четыре раза. Они жили в огромном коттедже, я даже не знала, где у них кухня. Мама подруги звала ее, и та возвращалась через полчаса с печеньем.
Она думает, что девочка полчаса ходила до кухни? Ее там кормили, а гостью не считали нужным.
Бонус: кот, который, похоже, нашел родственную душу
- Наш котофей никого не любит, кроме самих хозяев. На детей всегда шипит. А тех, кто пытается его погладить, может и цапнуть. Недавно у нас в гостях была семья с девочкой лет пяти. Неулыбчивая, никогда не смеялась. Сидим, разговариваем. Думаю: «Что-то кот не выходил из комнаты долго». Я понеслась быстрее туда, ожидая увидеть всякое, но застала лишь сидящую на полу девчонку, а к ней на ноги залез наш кот! Нежился в ее объятиях, просил гладить, а она улыбалась.
Вывод напрашивается только один: радушное гостеприимство — дело добровольное, важно, чтобы и гостям, и тем, кто их принимает, было комфортно.