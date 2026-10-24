8 деталей из жизни вокзалов и поездов, которые теряются в гудках и аромате шпал

Когда мы с сыном были в Карелии, то ездили на ретро-поезде с настоящим старинным паровозом. После путешествия мы подошли к машинисту и спросили, как же паровоз развернется, чтобы ехать обратно. Ему сложно ехать задним ходом: из кабины нет заднего обзора, и машинист вообще не видит рельсы. Оказалось, что для этого используют специальный поворотный круг. Паровоз отцепляют от вагонов, загоняют на «карусель» — круглую платформу с рельсами — разворачивают в обратную сторону и перегоняют в начало поезда. Раньше такие поворотные круги были почти на каждой крупной станции.