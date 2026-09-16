17 историй из кафе и ресторанов, от которых веет теплом свежей выпечки и уютом в зябкие осенние дни

Официанты и посетители ресторанов нередко сталкиваются с ситуациями, которые заранее не предскажешь. Здесь и чек, оплаченный незнакомцами, и видеопоздравление от известной группы, и приятное дополнение к ужину, и нестандартные заказы от клиентов. В нашей подборке — искренние истории о доброте, маленьких чудесах и поводах для улыбки за ресторанными столиками.