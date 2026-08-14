18 солнечных примеров того, что отпуск в круизе насквозь пропитан ароматом морского бриза и приключениями

Каждый из нас любит проводить отпуск по-разному. Кто-то хочет просто лениво валяться на пляже, а другого хлебом ни корми, дай только возможность изучить побольше горных маршрутов. А есть отдыхающие, которые влюблены в путешествия на круизных лайнерах. Они запросто заводят новые знакомства на борту, наслаждаются вкусной едой, развлечениями, а по завершению отдыха привозят с собой кучу фотографий и историй.

Пошли с мужем на вечернее шоу на лайнере. В середине представления муж шепчет: «Отлучусь на минутку». Проходит 20 минут, его нет. Шоу заканчивается, выхожу в холл и вижу — сидит мой муж и мило щебечет с юной девицей. Я подлетаю, а он, заметив меня, сразу подскочил и стал объяснять, что девушка не могла найти свою семью и обратилась к нему за помощью, потому что ранее услышала, что бы говорим на ее языке. В общем, она просто палубы перепутала и вся ее семья, оказывается находилась вообще в другом месте. ADME Лидия Петрова только что Как же это мерзко звучит "подлетаю"...так и вижу злобную ведьму на метле...подойти нельзя? Ответить

«Горничные оставили нам слоненка из полотенец, я в ответ сделала для них обезьянку. Они смастерили щенка, я оставила для них этого паренька»

Вернулась из однодневного речного круиза. В целом отдых очень понравился. Кормили в ресторане вкусно, но очень просто. Но не для дамы за соседним столиком. Пять приемов пищи подряд я слышала, как она пела дифирамбы каждому блюду. «О, какая подача!» — восклицала она, когда вынесли рыбу в панировке, уложенную на рис. Справа сиротливо лежали веточка укропа и кусочек лимона. «Божественно, ничего вкуснее не пробовала», услышала я, когда подали маленькую мисочку борща со сметаной. Когда подали блины, подкрашенные свекольным соком, она долго фотографировала их, потом, отрезав кусочек, закатила глаза и сказала: «М-м-м, восторг, наслаждение, вы только попробуйте». Утром мы приплыли домой, завтрак был совсем скромный. В первую очередь подали пшенную кашу. Мы с мужем тихо доедаем нашу кашу. И тут сзади слышится: «О, Боже, что за каша! Ну разве может быть вкуснее? Вы попробуйте, попробуйте!» © Janepro / Pikabu Сергей Алексеенко только что Разве запрещено хвалить блюда в такой ситуации?! Может её дома эта готовка достала?! Пусть хоть здесь душу отведёт. Ответить

«Когда вам очень хочется иметь вид на океан, но денег хватило только на самый дешевый номер»

На круизном лайнере один из официантов в буфете заметил, что я каждый день ем индийскую еду. Мы разговорились, и он рассказал, что большая часть кухни состоит из индийских поваров и они очень гордятся качеством своих блюд. Через пару дней, когда я снова у них обедал, этот парнишка просто подошел, забрал у меня со стола рыбу, которую я собирался съесть, и такой: «Посидите немного». Через 15 минут он принес мне восхитительное рыбное блюдо индийской кухни, а рядом с ним довольно шагал шеф-повар, чтобы посмотреть, как я буду наслаждаться едой, которую он приготовил. © berger3001 / Reddit Elenaki Kavardaki только что Прекрасное индийское блюдо - это посуда такая? Еще и рыбу отобрали. Ответить

В 2005 году, когда мне было 28 лет, я был в круизе и решил сходить на урок танцев, который можно было взять прямо на лайнере. Там я увидел девушку, которой предложил стать моей партнершей на уроке, но она вежливо отказалась. На следующий день, когда мы пришвартовались в Шанхае и можно было погулять по городу, мы с этой девушкой совершенно случайно оказались рядом в одном автобусе. Больше до конца круиза мы не расставались. Я водил ее по всем викторинам и развлекал, как только мог... Недавно мы отметили нашу 20-летнюю годовщину. © negealum / Reddit Лидия Петрова только что Но плясать с вами не захотела Ответить

«А вы сколько рожков с мороженым съедаете во время отдыха на лайнере? Я вот, например, слопала уже 21 за 6 дней»

В порту Барселоны у нас было всего четыре часа. А я увлеклась шопингом и потеряла счет времени. Бегу до причала и с замиранием вижу, как лайнер отходит от берега. Я к сотруднику порта, а он сладко улыбается мне и произносит: «Мадам, теперь вам не о чем беспокоиться. Я вижу, что в вашем билете указан другой корабль. Ваш стоит на соседнем причале, и у вас еще есть 10 минут, чтобы успеть!» И все это так томно-томно мне выговаривает! Я его чуть сумочкой прямо там не огрела. Но решила не тратить время и побежала на трап. ADME Elenaki Kavardaki только что Скажи спасибо, что не "маньяна". Легко мог бы сказать - Я подумаю об этом завтра. Ответить

Только вернулась со своего восьмого круиза. Этот вид отдыха — мой выбор навсегда. Впрочем, он не отменяет другие виды самостоятельных путешествий. Мое любимое — это то, что не надо без конца собирать-разбирать чемодан при смене локации. Комфортный сон, не надо думать о еде, ну и вечером покрасоваться в вечерних платьях приятно. А если включаться в тематические вечеринки — это еще и объединяет с другими. cruise_health

«Наше утро во время круиза по Восточным Карибам. Капитан разрешил нам остаться в порту еще на один день, ожидая улучшения погоды. Спасибо, капитан!»

Работаю официанткой на речном теплоходе. Принимаю как- то заказ у иностранца. Он говорит: «Один уши», — и улыбается. Ну я и принесла ему порцию суши. А он смотрит на меня и грустно так повторяет: «Один уши. Прошу!» и тычет пальцем прямо на мой бейджик, на котором нарисован логотип нашего заведения — тарелка с ухой. Тут до меня дошло, чего он хочет. Принесла ему уху на судаке. Он увидел свою тарелку и радостно так, как ребенок: «Уши! Уши! Пасиба!» Пожалуйста, дорогой! Кушай на здоровье! ADME Наталья Стрельцова только что Из бульона виден кончик рыбьего хвоста. Ответить

Я и работаю на круизах и отдых для себя выбираю там же. Когда работаю, то понятное дело, мне все равно, что сколько стоит, потому что для меня это бесплатно, плюс еще денежка за труд. А когда сама отдыхаю на круизе, то просто выбираю подходящее время, когда все не дорого. Иметь свой собственный панорамный балкон или даже просто французский балкон в каюте — это роскошь. Открываешь полностью панорамное окно, садишься в удобное мягкое кресло — таких на верхней палубе нет, — и кайфуешь, попивая вкусный напиток и любуясь красотами. © Julia Germ / ADME EGASD только что Я б не смогла на корабле. Меня в автобусе укачивает Ответить

«Мой папа написал картину по мотивам нашего прошлогоднего путешествия на лайнере»

Мой 3-дневный круиз на Багамы в сентябре совершенно неожиданно превратился в 5-дневный круиз по Мексике, когда ураган «Дориан» обрушился на Карибские острова. Две дополнительные ночи бесплатно на полупустом корабле! © rwalczak / Reddit

Во время круиза по Гавайям, наш корабль ночью проплывал мимо лавовых потоков, впадающих в океан. По громкоговорителям рассказывали историю Пеле (богини вулканов и огня), а когда мы оказались прямо перед лавой, свет на этой стороне корабля выключили. Мы с восторгом наблюдали, как лава падает в океан, а в небе над нами сияли звезды. У меня до сих пор дух захватывает, когда я вспоминаю этот момент. Фотографировать и снимать видео не было возможности, поэтому мы просто сидели на балконе и наслаждались зрелищем. Никаких доказательств не осталось. Только воспоминания. © Go_Bayside_Tigers / Reddit Бруннера только что Зрелижем 😲 Неужели программа не подчеркивает это красным? Ответить

«Мне посчастливилось увидеть северное сияние во время недельного круиза по Аляске»

Когда я была маленькой, то отправилась в круиз со своей семьей. Во время обеда на борту, меня спросили, что я хочу на десерт. Я сказала «Ничего». Когда всем остальным за столом принесли их десерты, то передо мной поставили тарелку, на которой шоколадным соусом было написано «Ничего». Жалко только, что моя бабушка не разрешила мне облизать тарелку и весь шоколад пропал впустую. © mamstercheif / Reddit Дарлинг ))))) только что - Дорогая, что у нас на ужин?

-Ни хрена!

- Так вчера ж было ни хрена!

- Так я на два дня наготовила! Ответить