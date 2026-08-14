Завались навоза или не завались, но цена товара -неопределённая. Если просто попросить продать, цену выставит продавец, и не факт, что она устроит покупателя.
Лёгкий шантаж -и уже покупатель диктует цену.
20+ жизненных историй от людей разных профессий, которым точно есть что рассказать о своих буднях
Работа — это не только отчеты, смена и инструкции. Иногда кажется, что у каждого мастера есть своя жизненная байка, в которую трудно поверить, пока не столкнешься сам. Уборка элитных коттеджей, обслуживание самолетов, работа в ресторане, выращивание медуз или съемки кино — в каждой сфере кипит своя уникальная жизнь. Перед вами честные, добрые и живые истории специалистов своего дела и людей самых разных профессий.
- У нас конный клуб. Один папаша год возил к нам дочку, оплачивал самого дорого тренера. А вдруг позвонил: «Отмените занятия, мы к вам больше не придем». Я звоню разобраться, а он мне: «Катерина, вы меня уговорите только в одном случае: если весь навоз согласитесь мне продать, что у вас в конюшнях есть. Завтра могу прислать машины». Мы согласились. Правда не понятно, зачем он занятия отменял, мы бы и так пошли навстречу, навоза — завались.
Завались навоза или не завались, но цена товара -неопределённая. Если просто попросить продать, цену выставит продавец, и не факт, что она устроит покупателя.
«Вот так нас кормят на заводе в Корее, г. Чхонан»
- Я электрик. Приехал на вызов — хозяйка жаловалась, что в коридоре искрит розетка. Отключил все, разбираю розетку. Как вдруг из вентиляции прямо мне на лицо падает что-то мягкое и тяжелое. Я там так и сел в опупении! Смотрю, что это было, и вижу: рядом сидит упитанная морская свинка и спокойно жует укроп! Оказалось, соседи сверху потеряли питомца три дня назад, а он пролез в шахту и вывалился прямо ко мне. Розетку я починил, а ушастого беглеца лично вернул счастливым хозяевам.
Ещё бы причинно-следственно связать искрение розетки и найденное животное.
- Мы с мужем оба репетиторы. Это я сижу за его рабочим местом. Свое даже фоткать не буду — это стол, на котором стоит мак, и чисто по наследству мне достался микрофон мужа, когда он захотел себе новый. Несколько лет задавалась вопросом, зачем ему такое рабочее место... Но, когда начали записывать лекции на свою платформу, я как все поняла. Но, признаюсь честно, я все еще не хочу рабочее место, как у него. Его вот прямо прикалывала всегда эта техника, а я за минимализм.
- Работаю официанткой. Вчера мужчина поел на кругленькую сумму и ушел, не оплатив, деньги удержали с меня. Сегодня опять пришел, как ни в чем ни бывало. Подхожу к его столику: «Добрый день. Вы вчера забыли оплатить счет, мы сегодня не сможем вас обслуживать». И вдруг он: «Девушка, ура! Вы не представляете. Я со вчерашнего дня хожу и думаю, что я важного забыл сделать. Всем родственникам позвонил, думал, может, день рождения у кого-то, или по работе что. Я все оплачу и вам вот оставлю денег за беспокойство».
«Работаю авиатехником. Обслуживаю самолеты, а мое хобби — фотограф-анималист»
- Я официант. Обслуживаю столик: сидит пара, явно на романтическом свидании. Парень ужасно волнуется, у него руки трясутся, постоянно проверяет карман пиджака. Я сразу понял — сейчас будет делать предложение! Приношу десерт, парень встает на колено, достает коробочку, открывает ее... и вдруг начинает нервно хохотать. Вместо кольца в бархатной коробочке лежала маленькая деталька от конструктора! Оказалось, его младший брат перед выходом решил пошутить и подменил содержимое. Девушка оценила юмор, сказала «да» даже детальке.
- Я моряк. У нас на корабле суровые мужики. Однажды вечером захожу в трюм взять запасы мешков с мукой. Вдруг слышу — в полной темноте кто-то тихонько поет детскую песенку про облака. Включаю свет, подхожу ближе к ящикам, а там наш боцман — двухметровый дядька с татуировками укачивает на руках крошечного рыжего котенка, который случайно запрыгнул на борт в последнем порту! Кота, конечно же, оставили на корабле и назначили главным корабельным мышеловом.
«Я иногда участвую в полярных экспедициях»
- В молодости работала в охране предприятия. Там по периметру стояли будки для защиты от снега и дождя. Девчонки молодые, озорные. Ночью тишина, кругом пустые цеха, любой звук слышно на десятки метров. Фильм ужасов! Одна затейница в будке поставила швабру, накинула свою куртку на нее, а сверху водрузила шапку — в темноте человек сидит! Пришла сменщица, визгу было! Но в охране трусы не работают! Вместо того чтобы сбежать, девчонка бросилась в бой. Распахнула дверь, тут швабра и свалилась.
Будки и девочек в соседних предложениях было бы неплохо хоть как-то связать по смыслу. А то будто куска текста нет
«Я — биолог, сейчас занимаюсь выращиванием медуз»
- Вышла из автобуса, со мной вышли 3 мужчин, видимо, приезжих. Спрашивают, как пройти до гостиницы. И тут «Остапа понесло»: «Слушайте меня внимательно! Идите по левой стороне этой улицы до перекрестка...» В конце инструкции добавляю: «Поняли?» Ответили хором: «Поняли. Вы учитель?»
«А я — стеклодув. Украшения из стекла выплавляю»
Вот именно эта лягушка мне не очень, но профессия - огонь! Смотрела видео, как это все делают - восхищает!
- Я однажды по работе убирала загородный дом у очень богатого человека. Элитный поселок в пригороде. Этаж под землей, четыре этажа в высоту, огромная столовая, кухня, куча спален и ванн. Отдельно стоящий крытый бассейн с подземным коридором из дома к нему. Дом для прислуги. Но он бывает там в основном только для того, чтобы распоряжаться уходом за ним: уборка, садово-ландшафтные работы, обслуживание домового оборудования. Отдыхать и жить он там не может, потому что очень много работает и чаще всего он в разъездах. Зарабатывает деньги, чтобы содержать дом, в котором не живет. У богатых свои причуды.
Это не причуда. Если у него не будет такого дворца, партнёры по бизнесу не поймут. С возможными потерями в деловых отношениях.
Один преуспевающий компьютерный бизнесмен ездил на "классических" Жигулях или типа того. Ну не нужно ему это, ездит авто, и порядок.
Однажды он подписал большой договор с одной бизнесвумен, но вдруг она сразу же отказалась от договора. Оказалось, она узнала, что стоявшее во дворе скромное авто ему и принадлежало. Пришлось для таких ситуаций купить джип.
- Работаю в туристическом агентстве. Клиент ходил, названивал неделю и хотел тур, чтобы каждый день по несколько экскурсий. И главное, в Турции. Таких насыщенных туров нет для туристов. Поэтому я отправила его в ознакомительный тур для работников этой сферы, а там посещение по 20–30 отелей в день с информацией, рассказами и экскурсиями по отелю и территории. Думала, ругать будет. В итоге приехал довольный, сказал: «Теперь только в такие!»
Ему не экскурсии были нужны, а решить, в каком из 100500 турецких отелей лучше отдыхать.
«Я — креативный продюсер съемок»
- Я работаю в Arctic World Archive в Норвегии. Аналог Хранилища семян («Судного дня»), но мы про культурные ценности мира. Например, храним 3D-съемку Тадж-Махала, манускрипты Ватикана, рукописи Шопена, документы ЮНЕСКО и другие вещи, представляющие историческую ценность для будущих поколений всего мира.
/и другие вещи, представляющие историческую ценность для будущих поколений всего мира./
Если будет кому их показывать.
- Недолго работала риелтором. Самый мой любимый случай был, когда пришла пара с жестким бюджетом в 5 миллионов, что уже тогда в Питере было тяжело. Через месяц просмотров бабушкиных клоповников жена сказала, что смотрим получше, она добавит. Еще через месяц сказала, что смотрим новостройки, родители тоже решили помочь. Через неделю они взяли квартиру за 18 миллионов за наличные.
Вторая моя любимая история была о том, как девушка просто позвонила по одной квартире и сказала: «Беру». Потом начала спрашивать, как оформить ипотеку, сколько денег нужно на взнос, какие документы. Я предложила сначала посмотреть квартиру, но она настаивала, что точно ее купит. До последнего думала, что невозможно быть настолько наивной. Но через две недели мы вышли на сделку. После бывшая хозяйка передала ей ключи, а она попросила написать точный адрес на листочке. Больше я ее не видела.
/пара с жестким бюджетом в 5 миллионов/
Пара жлобов, надеявшихся на чудо.
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/девушка просто позвонила по одной квартире и сказала: «Беру»/
Дева знала заранее, что из себя эта квартира представляет. А выйти на прямую сделку с продавцом не удалось.
«А я — петситтер в Белграде. Нянчу котиков и песиков»
Я знаю, как буду зарабатывать, когда стану слишком старый. Котситтером, разумеется.
- Бывших кинематографистов не бывает. Все — сбывшиеся. В мою пору — со слов препода курсов ВГИКа Натальи Сац — нас, ассистентов по актерам, раньше было всего 15. «А режиссеров, — добавляла она, — очень много. И потому не они вас, а вы их выбирайте!» Шутила, поди. Но я работала лишь с теми, кого выбирала — сердцем. И уж точно не сравнить нынешний подход к профессии кастинг-директоров. Мы бороздили страну, искали звездные россыпи вживую — в театрах, училищах-институтах... Э-эх!
- Пеку торты на заказ. Звонит клиент и заказывает строго оформленный торт для шефа на 50-летие: «Никаких цветочков, только строгие линии и шоколад!» Выполняю все идеально. На следующий день открываю холодильник, чтобы отдать заказ курьеру, и каменею: на полке торта нет! До меня доходит, что я перепутал коробки и отправлял детский торт на юбилей для шефа, а тот — на детский праздник! Срочно набираю заказчика, а тот смеется в трубку: «Спасибо! Наш босс впервые за пять лет улыбнулся и полчаса разглядывал мастичного трицератопса!» С детским праздником, конечно, получилось не очень. Но я сердечно извинился и перевел обратно деньги за заказ.
- Как-то приехали мы на уборку в частный дом. Клиентка сразу предупредила: «Только муж не должен знать, что я заказала клининг». Ну не должен, значит не должен. Работаем спокойно. Дом большой, девочки разошлись по комнатам. Кто окна моет, кто санузел убирает, кто пылесосит. Везде стоят ведра, швабры, химия — обычный рабочий процесс. И тут клиентка забегает с испуганными глазами: «Девочки, быстро прячьтесь! Муж едет домой на обед». Мы сначала даже не поняли, что происходит.
А потом как начали носиться по дому. Кто со шваброй, кто с ведром, кто с пылесосом — лишь бы успеть. Представьте картину: пять взрослых женщин, пылесос, ведра, швабры, химия... и все это в одной комнате. Сидим тихо-тихо. Нам самим уже смешно, но смеяться нельзя. Муж спокойно зашел, пообедал и уехал. Он даже не заметил, что мы были дома. Через несколько минут клиентка приоткрывает дверь и шепотом: «Все, выходите». И мы друг за другом начали выходить из комнаты. Когда уборка закончилась и мы вышли из дома, мы с девчонками еще очень долго смеялись, вспоминая, как несколько минут назад бегали по всему дому со швабрами, ведрами и пылесосом, лишь бы успеть спрятаться. Вот такие неожиданные истории иногда случаются в клининге.
Муж -жмот. Денег на клининг жалко, заставляет жену убираться, а она хитрит.
А вот еще подборка кондитеров, у которых ярких историй и фото больше, чем розочек на торте.