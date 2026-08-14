20+ жизненных историй от людей разных профессий, которым точно есть что рассказать о своих буднях

Это не причуда. Если у него не будет такого дворца, партнёры по бизнесу не поймут. С возможными потерями в деловых отношениях.

Один преуспевающий компьютерный бизнесмен ездил на "классических" Жигулях или типа того. Ну не нужно ему это, ездит авто, и порядок.

Однажды он подписал большой договор с одной бизнесвумен, но вдруг она сразу же отказалась от договора. Оказалось, она узнала, что стоявшее во дворе скромное авто ему и принадлежало. Пришлось для таких ситуаций купить джип.