15 случаев на экзаменах, которые запомнились лучше выученных билетов
Студенческие годы — это не только бессонные ночи над конспектами, но и чистая лотерея, где вместо выигрыша можно вытащить интересную историю. Никогда не знаешь, что тебя ждет в аудитории: сложный билет, строгий профессор или нелепый случай, о котором потом будешь рассказывать еще много лет. Тут вы найдете рассказы людей, чьи приключения на экзаменах заслуживают отдельного кино. Ведь такие воспоминания согревают лучше летнего солнца и напоминают, какими яркими бывают наши студенческие будни.
- Едем с подругой в маршрутке на зачет, как полагается: я ей читаю вопросы, она на них отвечает. В общем, спрашивала всю дорогу. Начали уже подъезжать к нашей остановке, как вдруг мужик, сидящий рядом, сказал: «Если ты не сдашь конституционное право, то звони мне, я им воду всем отключу». Этот мужик дал счастливые 5 рублей, пожелал ни пуха ни пера и сказал, чтобы в понедельник в 08:00 опять в маршрутке встретились и рассказали, как прошел зачет. А девушка, сидящая впереди, сказала: «Да, девочки, мы будем болеть за вас! Ни пуха!» Вот это я понимаю — поддержка! Спасибо огромное таким людям.
- На 4-м курсе сдавали технологию строительства — про краны, стройплощадки и бетономешалки. Препод гонял всех знатно, и тут к нему садится наш, мягко говоря, не самый умный студент. Препод его и так, и сяк пытается вытянуть хотя бы на тройку. В какой-то момент он уже устал и незаметно кивает нам: мол, подскажите парню тихонько, как называется штука, которая подает бетон из бетономешалки. Мы из угла шепчем: «Бетонанасос!» Он округляет глаза, беззвучно шевелит губами, переспрашивая. Мы активно киваем. Парень собирается с духом, поворачивается к профессору и торжественно выдает: «Бетонанавоз!» Занавес. Препод хорошенько посмеялся, но понял, что на пересдаче с ним будет только хуже, влепил тройку и отпустил с миром.
- Помню как-то сдавал семестровый зачёт. Принимала зав. кафедрой. Сижу в её кабинете, тишина, решаю тест, и на весь кабинет громко заурчал мой живот. 5 секунд спустя слышу урчание ее живота. Она вся покраснела, а я не растерялся. Достаю из сумки шоколадку с пирожками, она это все дело видит и молча идет включать чайник. А после перекуса говорит: «Доставай зачетку, ну и ладно с этим тестом, ты меня и так накормил!» Голодные животики, спасибо вам.
- Наш однокурсник Ваня на зачете вырубился. И ладно бы просто спать, он начал похрапывать. Как назло, это был предмет самого строгого препода. Остальные мысленно попрощались со стипендией. Профессор подошел к нему, все затаили дыхание, и вдруг он молча взял со стула куртку этого парня и аккуратно накрыл его плечи, потому что из окна дуло. Потом повернулся к нам и грозно, но шепотом припечатал: «Если кто-то из вас его сейчас разбудит, пойдет на пересдачу вместе с ним. Пишите молча».
Начиная с 3 курса, наши преподаватели с пониманием относились к спящим студентам. Раз спит, значит с дежурства. В медицинском иначе (только по книжкам) не научишься.
«Извините за плохое качество фото! Но это то, что я подготовила к экзамену»
- Перед первой сессией на первом курсе старшие нам рассказали, что один препод дарит тем, кто сдаёт на отлично, разные вкусности. Мол, у него такая фишка, типа мотивация. Ну мы, естественно, оживились — не каждый день за пятёрку дают такой бонус. Готовились всю ночь писали, зубрили. Пришли на экзамен, выдали всё, что знали, сидим довольные, думаем ну всё, где там наш мясной бонус. И вдруг препод как выдаст в конце: «В этом году решил по-другому — отличники и так стипендию получат, а вот троечники без ничего останутся». И начал раздавать запасы провизии тем, кто еле-еле вытянул. Мы чуть не разревелись.
Жрат давай,слишишь??!? Непонятно почему,столовую в Политехе,-называли рыгаловкой.
- Моя подруга Аня была круглой отличницей, но очень боялась нашу самую строгую Михайловну. Дни и ночи напролет готовимся. День экзамена. Она садится перед Михайловной уверенно и выдает шикарный, глубокий ответ. Преподавательница слушает ее молча, не перебивая, а в конце берет листок с ответом и замирает. Оказывается, подруга в сонном состоянии перепутала номера! На листке написано «Билет № 12», а ответила она от и до «Билет № 21». Препод задала один вопрос из 12-ого и поставила ей отлично.
А что значит, перепутала номера? Сами вопросы не были написаны в билете? Какая-то неувязка...
- У меня были счастливые духи. Небольшая баночка, но я просто так их не использовала, только перед важными событиями. Как раз на 4 курса универа на все сессии хватило. Однажды я сильно запереживала, поэтому нормально так надушилась. Знаете что в итоге? Я устно ответила лишь половину одного вопроса. У препода обострённое обоняние, он попросил меня удалиться, потому что не выдерживает резкого запаха. Поставил 5. Спасибо любимым духам.
«Мой друг написал это на экзамене по химии»
«Акуна-Матата!»
- Экзамен по сложнейшему предмету, препод — легенда, к которому на пересдачу ходили как на работу. Я открываю билет и понимаю, что знаю только фамилию автора учебника. В этот момент у профессора звонит мобильный, он отворачивается к окну и начинает бурно выяснять отношения с кем-то из деканата. Я за эти три минуты, на чистом адреналине, пишу на листке уверенным почерком схему: «Тезис, Антитезис, Синергетический эффект». Сама придумала термины на ходу. Он кладет трубку, поворачивается, смотрит на мой листок, потом на меня и говорит: «Ну, логика вашей концепции ясна. А первоисточник как аргументируете?» И я с самым честным, уставшим лицом отличницы выдаю: «Вы знаете, я всю ночь сравнивала их подходы, и мне кажется, автор слишком категоричен. В жизни всё сложнее». Профессор завис секунды на три, вздохнул, сказал: «Мыслите глубоко, коллега, уважаю». И влепил «отлично» в зачетку. Я из аудитории не вышла, а вылетела, боясь, что он прямо сейчас откроет учебник и вспомнит, что никакой «синергетической концепции» там в помине нет!
- Экзамен. Заходим по очереди, курс большой: человек 70. Первые 20 спокойно сдали, все идет как по маслу. И вдруг преподаватель вылетает из аудитории красный как рак и кричит, что сейчас поставит всему курсу незачет и пойдет к декану. Мы заглядываем в кабинет, а там сидит наша однокурсница, которая недавно приехала из Германии, и вообще не понимает, что произошло. Оказалось, она отвечала про состав какого-то средства и вместо слова «отдушка» три раза сказала: «от души вам». Преподаватель решил, что это какой-то прикол. Оставшиеся 50 человек одновременно и были в ярости, и хохотали как раз от души. Потом, к счастью, все объяснили, препод остыл, а слово «отдушка» у нас до конца учебы стало запретным.
Ну, во-первых, весь курс никогда ни зачёт, ни экзамен не сдаёт.
Во-вторых, уважаемый автор, определитесь уже что это - зачёт или экзамен.
- У нас на прошлых пробных экзаменах один чувак буквально провалился сквозь стул. Пришлось искать ему новый, и он минут пять стоял посреди аудитории прямо во время экзамена. Так вот, сегодня абсолютно другой парень снова провалился сквозь стул! Прямо рухнул вниз, на перемене только это все и обсуждали. Теперь мы с друзьями гадаем, кто следующим проломит стул на истории. Похоже, это какое-то историческое проклятие.
- Сидели на зачете, преподаватель одну студентку все мурыжил и мурыжил. Она грустная села ко мне, я ей все рассказал-показал. Иришка идет снова отвечать — ставит ей препод зачет, а мне говорит: «Давайте-ка, Фаттяхетдинов, вашу зачетку, вам можно не отвечать!»
- Сдавала философию на удаленке. Мямлила и понимала, что несу ерунду. Препод уже начала тянуться к мышке, чтобы отправить меня на пересдачу. И тут краем глаза замечаю движение. Смотрю на препода: у нее глаза размером с блюдца. В этот момент прямо на мою клавиатуру запрыгивает мой огромный кот. Он усаживается спиной к экрану, полностью закрывая меня от камеры, и начинает громко-громко мурлыкать в микрофон. Препод на пару секунд завис, а потом как рассмеется: «Ладно, ваш адвокат крайне убедителен. Ради кота ставлю зачет, свободны. Идите кормите спасителя!»
«Я помогаю! Вижу, у тебя тут важный экзамен на носу, так что я просто прилягу здесь и буду заниматься своими кошачьими делами!»
- Я вытянул на экзамене счастливый билет. Преподаватель задумчиво посмотрела в журнал и говорит: мол, тебя много не было, тяни еще, ответишь на один из двух вопросов — и все. Ну и я, конечно же, потянул еще. На мою радость, это был опять счастливый билет. Препод в недоумении: как так-то? И молвит: «Ну-ка давай ради научного интереса тяни еще!» Конечно, как вы наверняка догадались, я снова вытянул счастливый билет. В итоге мне поставили 3 автоматом, а билеты вернули на место. Вот так-то!
Три счастливых билета на одном экзамене? Пипец препод ленивый, даже миксовать вопросы не захотел - и так три раза.
PS. У них на кафедре билеты никак не заверяют?
- Мы с одной девочкой из класса написали контрольную на 100 баллов. Радоваться бы, но была одна проблема: ответы у нас оказались абсолютно одинаковыми, хотя сидели мы в разных концах кабинета.В школу вызвали родителей и сказали, что тест придется переписать. Нас посадили в разные аудитории, вопросы немного изменили, и мы снова все написали. Когда работы проверили, оказалось, что у нас опять по 100 баллов. Родители сияли от гордости, а учителям пришлось извиняться.
Эти истории еще раз напоминают: студенчество — это прекрасная пора, когда даже из самой непонятной ситуации можно выйти победителем, вооружившись лишь харизмой, верным котом или пачкой носовых платков. Ни пуха ни пера всем, кому зачеты только предстоят!
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