15 случаев на экзаменах, которые запомнились лучше выученных билетов

Эти истории еще раз напоминают: студенчество — это прекрасная пора, когда даже из самой непонятной ситуации можно выйти победителем, вооружившись лишь харизмой, верным котом или пачкой носовых платков. Ни пуха ни пера всем, кому зачеты только предстоят!

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