17 умельцев, которые преобразили старую мебель и наполнили дом теплым уютом

Девушка заказала на маркетплейсе самоклеящуюся пленку, взяла фен для волос и тряпочку для разглаживания. Сначала она хотела покрасить гарнитур, но ей это не разрешили. Тогда она ловко выкрутилась из ситуации. «Только не говорите, что раньше было лучше, это только одна дверка, остальные очень старые, грязные и обшарпанные, плюс комната у нас в серых тонах», — утверждает она.