Старая мебель переживет новую,кто выбрасывает,тот дарит ее другим людям,они обновляют и польза,экономия средств от покупки новой мебели.
17 умельцев, которые преобразили старую мебель и наполнили дом теплым уютом
Кажется, что бабушкины буфеты, старые тумбочки и шкафы уже отжили свой век. И все-таки выбрасывать их жалко, ведь они буквально пропитаны историей и теплыми семейными воспоминаниями. Но стоит этой мебели попасть в руки человеку, который умеет работать с деревом, как у нее начинается вторая жизнь. Получается, что порой для домашнего уюта нужны не дорогие покупки, а немного фантазии, терпения и умелые руки.
Девушка случайно нашла одинокий полуразвалившийся венский стул. Она попробовала восстановить его, и вот какая красота получилась
Новая хозяйка даже не представляла, каких усилий будет стоить отчистить его от многочисленных слоев лака. Сиденье по периметру удалось привести в нормальный вид, но его центральная часть совсем стерлась. Тогда на помощь пришла эпоксидная смола, а перед заливкой мастер выложила композицию из плоских сухоцветов, чтобы прикрыть потертости. И вот как стал выглядеть стул.
Как красиво. А эпоксидка не сотрётся? А то потом встанешь с ромашкой на попе))
Мужчина купил в комиссионном магазине стол за 11 долларов, отреставрировал его и поставил в спальню своей семилетней дочери
Для этой работы мастер использовал краску и полиакриловый лак, а сверху сделал пластиковое покрытие, которому не страшны карандаши и маркеры маленькой художницы. «Это, конечно, не идеальный стол, но он прекрасно вписывается в пространство, и дочке очень нравится,» — говорит довольный отец.
Хороший письменный стол,для занятий дочке в самый раз,много ящичков для письменных принадлежностей,книг и тетрадей.
Это кресло было куплено по объявлению. Кажется, оно попало в заботливые и умелые руки
Мастер восстановил дубовое кресло конца XIX века. Чтобы заполнить трещины в деревянном каркасе, он взял березовые зубочистки, поэтому на одном из этапов реставрации кресло походило на ежика. На эту работу ушло три пачки зубочисток по 200 штук в каждой. Ну а потом у кресла появилась новая обивка.
Этот сервант приехал на реставрацию в рыжем цвете и облупленном состоянии. Ему было уже 59 лет
У меня 65 лет исполнилось шкафу и двум тумбочкам,новые не купила,жаль их выбросить..
Мастер, которая принялась работать над сервантом, отметила, что бывшие хозяева относились к нему хорошо. Нужно было только убрать старый лак и отшлифовать дерево. Кстати, все замки на дверцах оказались в рабочем состоянии, и их было решено сохранить для аутентичности.
Этот литой металлический столик достался девушке от родителей. Мама отдала ей его в новую квартиру, чтобы поставить на балкон
«Ну зачем же на балкон?» — подумала девушка. Она выкрасила столик белой краской из баллончика, а потом сделала чернение, как на серебре, и сверху покрыла лаком. После этого новая хозяйка нашла контакты мастера по перетяжке мебели и купила у него обрезок белого кожзама. Этим материалом она обтянула столешницу и нижнюю полочку. Коту понравилось.
кожзам поверх натурального дерева?!! На металл белую краску из баллончика?!! Фуу
Мужчине жаль было выбрасывать старый комод, и он попробовал поэкспериментировать с ним
Без верхнего топа этот предмет мебели выглядит каким-то незавершенным, недоделанным.
Чтобы сделать интересную столешницу и фасады, он использовал орех. Мастер выбирал куски древесины с корой — чем больше коры, тем лучше. Теперь эти срезы очень необычно смотрятся на фоне белого покрытия.
Девушка попробовала придать старому зеркалу более современный вид
Вы лучше объясните, как она из мутного зеркала сделала нормальное?
Я думаю, без мастерской по зеркалам не обошлось.
Для этого ей понадобились два баллончика белой краски и еще один золотистого цвета, баллончик аэрозольного грунта, а также малярная узкая лента. Когда основной слой краски высох, мастер наклеила полосы из малярного скотча и нанесла золотую краску. После высыхания ленты сняли. И вот что получилось.
В одной квартире 10 лет стоял диван и жили двое котов. По словам хозяина, это несовместимые вещи. Поэтому с диваном уже пора было что-то делать
Сначала хозяин квартиры позвонил в мастерскую, где перетягивают мебель. Но там ему выставили такой ценник, что он все сделал своими руками. Он рассказывает: «Обдирать собирался до пружинного блока, но все, кроме верхнего поролона, оказалось более-менее целым».
Я специально диван не меняю, потому что кошка не признает когтеточку, тут уже ничего не поделать - ей уже 15 лет...
Студентка обновила кухонный гарнитур в общежитии
Кухонный гарнитур из ореха в общежитии?🤔
Где учится эта дива просвещения, если в общежитии такой интерьер?🫢
Девушка заказала на маркетплейсе самоклеящуюся пленку, взяла фен для волос и тряпочку для разглаживания. Сначала она хотела покрасить гарнитур, но ей это не разрешили. Тогда она ловко выкрутилась из ситуации. «Только не говорите, что раньше было лучше, это только одна дверка, остальные очень старые, грязные и обшарпанные, плюс комната у нас в серых тонах», — утверждает она.
Если бы она знала,как тяжело эту пленку потом сдирать 🤦🏼клей остаётся на поверхности 🤷🏼( из собственного опыта 🤪)
Терраса в частном доме — это особенное место. А уж если ее украсить мебелью ручной работы...
Хозяева загородного дома постарались сделать свою террасу необычной. Эпопея с отделкой длилась несколько лет. В итоге здесь появилось много предметов, сделанных с любовью — в том числе и старая рама от зеркала. Хозяйка отреставрировала ее и покрасила, заменив несколько деталей. И получилась вот такая красотища, сразу приковывающая к себе все внимание.
Мужчина пошел выбрасывать мусор, увидел стул, решил забрать его и восстановить
Стул был в неважном состоянии — со сломанным сиденьем и без деревяшек между ножек. Мастер выточил из бруска недостающие детали, обработал стул морилкой на водной основе и покрыл воском. Вполне возможно, вскоре у стула появится еще и мягкое поролоновое сиденье.
Я смотрю, там еще и одна ножка была сломана.
Палки между ножек поставить это самое правильное решение.
Однажды к мастеру обратились мать с дочерью, которые хотели вернуть солидный внешний вид дубовому столу
Этот стол раньше стоял на кухне и был в довольно потрепанном состоянии. Чтобы вернуть его к жизни, мастер убрал слои старых покрытий и залакировал все детали. А еще он заменил столешницу и обтянул ее зеленым сукном.
Теперь мать с дочерью организуют вечера преферанса.... Ставки, господа... А стол классный!
Мужчина купил две антикварные прикроватные тумбочки за 40 долларов.
Чтобы добраться до орехового дерева, ему пришлось удалить три слоя краски. Затем ему пришлось поработать со шпатлевкой и скрыть все неровности. «Купил новую фурнитуру, и вуаля! Очень доволен результатом», — говорит мастер.
Девушка взялась за переделку комода и теперь гордится результатом
Она выложила фотографии в сети и получила массу комплиментов от пользователей. «Это невероятно мило с вашей стороны, огромное спасибо! Я надеюсь, у меня будет еще много подобной работы в этом году», — радуется девушка.
Хозяйка этой кухни считает, что старую мебель всегда можно покрасить, и та будет как новенькая
Покраска хорошее дело, но на кухне краска быстро истерается, особенно возле ручек. Так что это решение временное
На обновление гарнитура у нее ушла всего одна банка краски, а пленку со шкафчиков она снимала с помощью строительного фена.
Мужчина уже 13 лет занимается реставрацией мебели
Как же достали "серые" люди превращающие все настоящее и живое в свое серое подобие.
За это время через его руки прошли сотни предметов, включая антиквариат и винтажную мебель. Только посмотрите, как преобразился попавший к мастеру старый буфет!
Девушка взяла на реставрацию стул викторианской эпохи
Получилось красиво, только я не понимаю, зачем на спинку натягивать материю, если ее там не было?
Этот стул она купила по дешевке в плохом состоянии — просто ей понравился каркас. «Мои знания о стульях на тот момент были на уровне того, что на них сидят. Сколько сюрпризов меня ждало! Оказывается, мебель той эпохи набивали конским волосом и соломой. Столько всего было пересмотрено и прочитано по теме! Но в итоге получилось красиво», — рассказывает она.
Бонус: неожиданные находки в старой мебели
«Недавно взяли в работу шкаф XIX века. Нашли в тайнике фото».
- Купили мы старый сервант за копейки. Стали ставить его на даче, и вдруг я мужа за руку ухватила: «Погоди, внутри что-то шуршит». Неужели мыши? Открыли, а там между слоями фанеры лежит сверточек. Я еще думаю: «Ого, нашли семейные драгоценности». Развернули, а внутри были припрятаны старые фантики от конфет, детский рисунок с надписью «Мама, не открывай» и две копейки. Наверное, какой-то мальчишка много лет назад тут хранил свои сокровища. Фантики мы выбросили, а рисунок до сих пор хранится в том серванте.
- Купили мы дачу. На кухне стоял древний буфет. Говорю мужу: «Выкинем эту рухлядь». А он уперся, мол, я его починю. Стал разбирать и как завопит: «Ленка, беги сюда!» Гляжу, там за двойной стенкой спрятано 200 тысяч мелкими купюрами. А сверху — пожелтевшая записка: «Теперь вы, мои дорогие внучки Катенька и Настюша, должны жить дружно. Это вам, чтобы дачу отремонтировать и вместе отдыхать тут». Мы, естественно, позвонили предыдущей хозяйке, это и была та самая Катенька. Она и сама не знала, что у бабушки была такая заначка.
А вот еще 25 светлых историй от мастеров рукоделия, чьи будни полны маленьких радостей, спрятанных в корзинке с клубками и нитками.
Комментарии
Так интересно...
То "купил крашеный в розовый/ белый / вставьте свой цвет комод, потратил кучу времени чтобы очистить краску, добраться до оригинального дерева, отшлифовать и залакировать",
то "нашел старый ободранный комод, потратил кучу времени, чтобы его отшлифовать и покрасил в розовый/ белый / вставьте свой цвет"....
Главное - процесс.