У нас за домом находится детская площадка, ее территорию сделали в виде стены с башенками, в моем детстве там было много горок, всяких избушек, песочница, но ещё в моем раннем детстве башенки стали использоваться как туалет более взрослыми детьми, избушку разломали, стены из бетонных кубиков начали постепенно разрушаться. Кое что конечно там подкрашивают, песок досыпают периодически, но уже не торт
16 светлых историй о людях, чей маленький смелый поступок обернулся большим счастьем
Иногда для большого счастья достаточно одного маленького, но смелого шага. Мы собрали вдохновляющие истории о людях, которые не побоялись прислушаться к себе — отправиться в путешествие, заняться любимым хобби, отстоять собственные границы — и получили в ответ гораздо больше, чем ожидали. Эти трогательные моменты дарят надежду: иногда именно один простой поступок способен изменить целую жизнь.
- Однажды, много лет назад, я упаковала чемодан и купила билет. В аэропорту мне стало не по себе. Я была одна, летела в новую жизнь, в другую страну, в незнакомый город — маленький человек в огромном зале ожидания. Мимо проходила стюардесса, она остановилась, погладила меня по плечу и сказала: «Все будет хорошо, я точно знаю». И все было хорошо. Спасибо, незнакомка, я помню о тебе.
- У нас во дворе стоит старенькая металлическая горка. Как-то пришли подростки, начали эту горку трясти. Я направилась к ним с намерением сделать замечание (а рост у меня 150 см), подлетаю к ним и вдруг, неожиданно для себя, ласково так говорю: «Ребятушки, а кто эту горку поставил?» И тут они, прерывая друг друга, начинают мне радостно рассказывать, что это дядя Женя из того дома, он отец вон того пацана! Я еще послушала их, похвалила того мужика и ушла. Больше никто не трогал эту горку, стоит до сих пор.
- Я один раз осмелела и пригласила молодого человека на кофе. Он был подрядчиком, работал с нашей организацией, мы часто сотрудничали с ним, и мне казалось, что он со мной флиртует. Узнала, что у него есть девушка, отказал мне. Но ничего страшного не произошло, так же продолжили сотрудничать до конца проекта. Но если бы я не предложила, то потом точно кусала бы себе локти, мол, «а что было бы, если бы».
Если парень сам не приглашает вас куда-то, то вы явно не в его вкусе. Не надо первой проявлять инициативу. Если вы нравитесь, парень сам сделает первый шаг. Как по мне, лучше не пробовать и не унижаться. Сама пару раз пыталась первой написать, проявить симпатию. И оба раза мне прямо отказывали. Очень неприятно. Больше не буду.
Иногда решение наконец отрастить седину становится лучшим решением в жизни
Какие женщины самые преданные-- блондинки, брюнетки, шатенки ? Ответ: седые.
- Мне 66. Я в прошлом году Академию художеств закончила. Была самой возрастной студенткой. Все мечтала, мечтала, казалось, что это не для меня. Рисовала бесконечно по молодости и шила. А потом до 50 только вздыхала и за других радовалась. Все думала — ну куда мне, а они — таланты, могут. Вдруг в 50 время для себя нашла, в студии стала ходить, огляделась — я не наравне, но понимаю, что могу. И осмелела.
- Семья мужа любила на застольях шутить: «Ты, Машенька, хорошо устроилась: муж техники накупил, кнопку нажала, все само делается. Вот, отхватила себе сокровище!» Я молча терпела пару лет, а потом решила: с меня достаточно. Родня аж глазами захлопала, когда я написала подруге, что согласна сделать наконец дизайн-проект для дома, который она просила". Вечерами делала, в итоге добавила в портфолио, пошло сарафанное радио и теперь у меня отбоя нет от клиентов.
- 6 лет назад решилась на переезд в Хакасию. Ехала реально в никуда с одной сумкой в руках, ни знакомых, ни работы, ни жилья. За 2 дня нашла квартиру, за неделю работу. Через месяц перевезла дочь и начали обустраиваться. И сейчас понимаю: это было лучшее решение за мои прожитые годы. Каждый раз не перестаю восторгаться красотой Хакасии и Красноярского края. Каждый выходные сажусь за руль и едем напитываться хорошими эмоциями.
То есть бросила ребёнка и с сумкой уехала в никуда. Но деньги были на съёмки жилья, на оплату проезда или бензина, на покушать, на себя... однако...
С переездом в Хакасию жизнь заиграла новыми красками
- Когда мне было 33, мой тесть, которому было 50, начал искать новую работу по тому же профилю, по которому отработал пару десятков лет. И не нашел. Везде получал стандартные отказы вида: «Да, у вас большой опыт, но нам нужен помоложе». Глядя на это, один очень близкий человек спросил меня: «А чем ты будешь заниматься в 50? Осталось-то немного, года пройдут быстро». И я очень сильно задумался. В тот же год принял решение и пошел прочь из привычной профессии туда, куда давно тянуло. Сначала в институт на первый курс, потом и дальше. Теперь, спустя все эти годы, получив профобразование, я ни разу не пожалел о своем решении и выборе.
Странные работодатели - "помоложе" им так накосячит - мама не горюй, замучаются разгребать.
- Обедала возле офиса в недорогой забегаловке. Еда была нормальная и главное — быстро. Однако постепенно качество стало меняться. То хлебушек не положили, то в супе вместо мяса одна вода. В один день не выдержала, позвала управляющую. Эта мадам в пиджаке меня выслушала, а потом попросила мой номер, мол, могу ли я тоже самое с директором обсудить. А то он ее не слышит, а она не может управу на персонал найти. В общем, мы с ней стали такими закадычными подругами, что потом она предложила мне рабочее место в другом ресторане у знакомого, с зп выше, чем моя.
А отчего ж управляющая забегаловкой сама не пошла в ресторан работать ?! Скорей всего, послала к конкурентам скандалистку.
- Сегодня собрала всю свою смелость в кулак и оформила возврат некачественного салата, который привезли с доставкой. Целых 200 рублей. Никогда на такие поступки не осмеливалась, раньше просто расстраивалась и выкидывала. Я уже могу считать себя взрослой? Яна, 45 лет.
Молодец, я тоже только недавно стала возвращать некачественное возмущаться из-за неправильных ценников. Сегодня в магазине попросила проверить ценник, я помнила, что товар дешевле. Старшая смены где-то ходила минут семь, а потом принесла мне наличкой переплаченные 10 рублей:) тут еще главное не потерять лицо, не начать кричать как тетка на базаре, а быть максимально корректным и вежливым.
7 месяцев назад автор фото начала жизнь с чистого листа, а сегодня вечером будет есть салат из своего собственного огорода
А это не "Яна, 45 лет" начала выращивать ? ) Зато свои салаты всегда свежие.
- На прошлой работе стало совсем тяжело. Условия с каждым днем становились все более дикими, нагрузка — больше, а обстановка в коллективе — напряженнее. Держалась за мнимую стабильность. Не выдержала, уволилась. Впервые за долгое время нормально отдохнула. Решила последовать давней идее и закончить курсы маникюра. Так и сделала. Вот тогда ощутила разницу, что было до, а что после. Стало гораздо легче и физически, и морально, и финансово. Еще удобно совмещать с учебой, что для меня важно. Это не дело моей жизни, просто возможность выдохнуть, немного расслабиться, но продолжать зарабатывать и быть самостоятельной. Потому рада, что однажды рискнула и получилось наладить свою жизнь.
Lisenok22 - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали🎉 Искренне рада за Вас🌹
- В 2024-м году я попросилась спеть на сцене с любимым музыкантом во время концерта, и он согласился! Вот я офигела! Да что там я, все офигели, что так можно было!
- Моей дочери (17 лет) понравился мальчик из соседнего подъезда. Год она пыталась с ним познакомиться: выводила собаку, когда он со своей гулял, «проходила мимо», когда он возвращался домой. В общем, мозолила ему глаза. Дочка даже у меня спросила, как с ним познакомиться? Отвечаю: «Возьми и подойди к нему, и прямо в лоб предложи познакомиться!» Набралась смелости, подошла и познакомилась! Скоро год, как встречаются.
Женщина в 38 лет окончила среднюю школу. Возможность наконец закрыть эту главу и перейти к следующей заставляет ее гордиться собой
В прошлом году в вечерней школе был 57-летний выпускник 9-го класса. Человек работал всю жизнь автослесарем, все было норм. Однажды решили отправить его на курсы повышения квалификации, а аттестата никакого не имеется. Вот и пришел сдавать огэ.
- У бабушки-соседки сломалась деталь на мясорубке. Она все сокрушалась: «Как же котлетки? Мясорубка — твоя ровесница, таких уже не сыщешь». Я нашла эту нужную деталь, заказала. Так бабуля в благодарность принесла мне таз котлет и пельмени! Но это еще не все. Через два дня мне позвонил какой-то дед и говорит, мол, знакомая дала номер, закажи мне тоже деталь. Я тебе еще за помощь денег заплачу. В итоге по сарафанному радио прошел слушок, что я умею «выписывать» из интернета, за лето я накопила нормально денег приодеться к универу (я тогда была студенткой). К слову, дело было еще до того, как маркетплейсы открылись и пункты выдачи на каждом углу.
- Все время слышала, что я недостаточно много занята, что при таком хорошем муже должна соответствовать. То, что двое детей на мне, не считалось. Неожиданно все поменялось после разлада с мужем. Мы начали жить отдельно, я пошла искать новую работу, начинать с нуля. Сначала платили мало, приходилось очень скромно распределять бюджет. Сейчас на хорошем счету. Когда увидела цифры зарплаты, не поверила. Долго вчитывалась, искала опечатку.
Вообще, при любом муже - хорошем или плохом, богатом или бедном, женщине хорошо бы работать и иметь свои деньги. Это поднимает самооценку, ты не просто домохозяйка, обслуживающая домашних, но и человек со своим доходом. В жизни всё может случиться, и начинать работать не сразу после окончания универа, а в солидном возрасте очень непросто. Эти выводы я сделала наблюдая за жизнью родственников и знакомых.
Фото без макияжа. В следующем месяце женщине на снимке исполняется 50 лет
- Как-то в зале услышала нереально крутой мужской аромат. Нашла его обладателя — эдакий качок с брутальной внешностью. Минут 30 набиралась смелости подойти. Подхожу. Он смотрит и сразу такой: «У меня еще 3 подхода». Отвечаю: «Я не за этим. Вы так прекрасно пахнете. Что это за аромат?» Никогда не видела, чтобы мужчина так быстро превращался из тигра в котейку. Улыбнулся и сказал: «Это мне жена сама намешала. Такой только у меня есть». Прекрасная женщина его жена.
- Мне 41. Я пару лет назад собрала чемоданы и поехала по всему миру. Меня от этого поступка ничего не остановило. Я объехала полпланеты, выучила несколько языков, выкинула розовые очки и снесла все ограничивающие барьеры. Я построила свою новую реальность согласно своим интересам, мечтам и потребностям. Я переехала жить на другой конец света!
Иногда именно смелое решение становится началом самых ярких путешествий и приводит туда, куда не решился бы шагнуть никто другой. Пусть эти вдохновляющие истории подарят вам надежду, заставят улыбнуться и напомнят: настоящее счастье порой начинается с одного решительного поступка.