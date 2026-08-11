16 светлых историй о людях, чей маленький смелый поступок обернулся большим счастьем

Если парень сам не приглашает вас куда-то, то вы явно не в его вкусе. Не надо первой проявлять инициативу. Если вы нравитесь, парень сам сделает первый шаг. Как по мне, лучше не пробовать и не унижаться. Сама пару раз пыталась первой написать, проявить симпатию. И оба раза мне прямо отказывали. Очень неприятно. Больше не буду.