19 случаев, когда дети выдали такое, что у родителей надолго пропал дар речи
«Устами младенца глаголет истина» — с этим выражением точно не поспоришь. Нашим деткам интересно все вокруг, а порой их реакция выливается в неожиданные заключения, от которых захочется улыбнуться. Герои данной статьи умеют делать приятные комплименты случайным пассажирам в автобусе, а также узнают магических персонажей по их необычному цвету волос. Милые юные дарования делают открытия каждый день — и никто не знает, что их так удивит (а нас рассмешит) в следующий раз!
- Когда дочери было 3 года, пошли с ней в магазин. Грустный дождливый вечер. Заходим в магазин, а там такая же грустная, молчаливая очередь и такой же продавец. И вдруг дочь поднимает руки вверх ладонями вперед и произносит таким глубоким голосом: «Мир вам, земляне!» Вот так маленький ребенок поднял настроение грустным и уставшим взрослым.
- Пришел с работы, переодеваюсь. Тут подбегает сын (2 года), протягивает конфету: «На!» — и уходит. Я разворачиваю и съедаю. Через минуту забегает сын, и оказывается, он просил меня развернуть ему конфету.
- Сын с самого утра был задумчивым, витал где-то в облаках. Позавтракал и потопал в школу. Возвращается через 10 минут и говорит мне: «Я что-то иду по улице, а мне так радостно и легко на душе... Оказалось, что рюкзак забыл, пришлось возвращаться». Последнее выдал серьезным голосом, схватил свой рюкзак и снова ушел. Я ему на телефон еще перезванивала, чтобы он вернулся и переодел пижамные штаны, а то он так быстро выскочил.
«Мой ребенок „отдыхает“ на каникулах (да, это салями)»
«Он вначале хотел положить их мне на глаза, но я попросила не делать этого»
- Ходили с племянником за ягодами. По дороге домой он споткнулся, все ягоды рассыпал. Пришли домой, я их помыла и протянула ему, мол, поставь на солнышко, пусть сохнут. Через 10 минут племянник пришел весь в слезах со словами: «Ну как же я их на солнышко поставлю, оно же высоко-о-о-о-о-о ...» А я в который раз поняла, что очень тонко нужно подбирать слова при общении с детьми!
- Дочке Полине шесть лет. Сама непосредственность. Заходим в автобус. Лето, люди в легких одежках. Доча садится рядом с нарядной дамой (скажем так, солидного возраста, но молодящейся) и, я не успела среагировать, запросто трогает яркие бусы на ее шее... Дама теряет дар речи. А мое сокровище радостно выдает: «Ой, какие же красивые! И вам так обалденно к лицу!»
«Детское творчество. Без Интернета и видеоигр»
- Я маму постоянно просила перечитывать мне, что я в детстве говорила забавного. Один из примеров:
— Мам, а что бы мы стали делать, если б пришли домой, а там все до потолка золотом завалено?
— Ну, наверное, радоваться, доченька.
— Неправильно! Рыть проход!
- Стояли с сыном в очереди, перед нами — дама средних лет. Вдруг у нее падает шарф. Сын спокойно поднимает его и говорит: «Женщина, это ваш шарфик!» А дама как фыркнет: «Я тебе не женщина, мальчик!» Я обомлела. Внезапно мой мелкий на весь магазин выдает: «Извините, бабушка, это ваш шарфик!» Видели бы вы ее лицо... У нее там просто системная ошибка случилась, а очередь начала тихо хихикать.
- У меня фиолетовые волосы. Многие обращают внимание — на что мне побоку, осуждение это или одобрение. Но как же было приятно, когда мимо проходящая девочка лет 3–4, увидев меня, запрыгала, стала дергать мамину руку, показывая на меня пальцем, и чуть ли не кричать: «Мама, мама, смотри, русалка, русалка!» На что я улыбнулась, приложила палец к губам, мол: «Тс-с-с, не выдавай меня». Девчушка на секунду подзависла, кивнула и уже шепотом продолжила: «Ну мам, там русалка». Вот так можно подкрепить веру ребенка в сказки.
«Мой сын любит смотреть видео про рыбок. Вот его реакция, когда он их увидел вживую»
- Мой 9-летний сын — ходячая энциклопедия. Смотрит всякие познавательные программы, а потом выдает мне нехилые лекции. Вчера в школе на трудах лепили осьминогов. Соответственно, осьминог и стал темой дня. Долго и очень обстоятельно мне про него рассказывал, а потом выдал: «Кстати, у осьминога три сердца». Я спрашиваю: «Для чего?» А сын: «Я не знаю, но могу предположить, для того, чтобы было не страшно влюбляться».
- Старшей дочери надо было срочно купить наряд. Играла принцессу. Купили, одели, выдохнули. Мелкая, оглядев сестру, насупившись, недовольно выдала: «Я тоже хочу быть плинцессой!» Пришлось заморочиться. Плинцессой так плинцессой. Зовем сына оценить плинцесс. Заходит суровый тип. Долго изучает взглядом двух танцующих сестер. Я спрашиваю: «Сынок, как тебе твои сестренки?» Сын: «Вредные, но красивые!»
- Когда моя дочь была маленькой, бабушка научила ее отказываться вежливо: «Спасибо, не хочу».
Спустя какое-то время:
— Пора ложиться спать.
Доча отвечает:
— Спасибо, не хочу!
- Дочка в свое время рано заговорила. Диалог между ней (ей годик и 8 месяцев) и мамой:
— Анечка, можно я тебя поцелую?
— Нежелательно!
- Из дневника:
— Сынуля, игрушки нужно убирать? Как ты считаешь?
— Я считаю до десяти!
«Моя 10-летняя дочь обожает устраивать для своих кукол Барби необычные сценки. Вот что мы увидели на заднем дворе на днях»
- Пришли в гости к свекрови. Отношения у нас не очень. Сидим за столом, свекровь спрашивает моего сына: «Костик, мама тебя, небось, одними полуфабрикатами кормит?» Я обомлела. Но тут сынуля спокойно отвечает: «Неа, мама такую вкуснятину готовит! Она подает нам жареные пельмени прямо из пачки. Мы с папой едим их руками прямо из сковородки, пока смотрим мультики!» Дар речи пропал и у свекрови (от культурного шока), и у меня — от того, что наш главный секрет счастливых выходных был так безжалостно сдан.
- В далеких нулевых была у меня ситуация со школьной психологиней. Первое занятие — консультация. Выдается мне листок бумаги и пододвигается банка из-под кофе с разномастными карандашами. Дают задание — нарисовать клоуна. Ну я и нарисовала. Черный клоун с серыми и коричневыми элементами. Вроде еще малиновый использовала. Психолог посмотрела на результат и зовет маму из коридора. «У вас, — говорит, — ребенок в депрессивном состоянии. Смотрите. Это ненормально в таком возрасте». И дальше продолжает. Мама сидит, слушает. Мне надоело, бурчу себе под нос: «У вас цветные поломаны». Психолог замолчала, мама посмеялась. Больше я туда не ходила.
Без наших маленьких героев мир бы не был таким веселым, а их гениальные фразы становятся золотыми мемами на все времена. Их искренняя любознательность нас смешит, а порой заставляет задуматься. Детки воспринимают все происходящее по-своему, не давая заскучать и наполняя нас жизненной энергией и радостью.
В этих подборках собраны другие примеры забавных и неожиданных детских перлов и поступков: