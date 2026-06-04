19 случаев, когда дети выдали такое, что у родителей надолго пропал дар речи

Без наших маленьких героев мир бы не был таким веселым, а их гениальные фразы становятся золотыми мемами на все времена. Их искренняя любознательность нас смешит, а порой заставляет задуматься. Детки воспринимают все происходящее по-своему, не давая заскучать и наполняя нас жизненной энергией и радостью.

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