17 случаев, когда детский лепет сначала поставил в тупик, а потом вызвал бурю смеха
Истории
1 час назад
И почему еще никто не устраивает детские стендапы? Честное слово, фантазия ребенка определенно собирала бы полные залы и вызывала бы волны аплодисментов. Вот вам хотя бы 17 историй о том, как дети выдали просто космические умозаключения и задали каверзные вопросы.
- Сидит моя кошка на подоконнике, теребит воздушный корень у орхидеи. Я прохожу мимо и делаю ей замечание. Потом иду к дочке, целую ее и говорю кошке: «Видишь, я Лизу люблю, она не трогает мои орхидеи». Дочь смотрит на кошку и говорит: «Не переживай, Тара, мы все в ее любовной иерархии ниже орхидей». Занавес. © alsutrener
- На днях дочка, 6 лет, подходит ко мне:
— Мам, ты письмо Деду Морозу отправила?
— Да.
— А бабушке, дедушке и тете Наташе сказала, что я хочу?
— Да.
— А няня Мира подарит мне куклу, да?
Киваю.
— Мам, а может еще кто-нибудь спрашивал, что мне подарить? У меня просто еще подарки остались.
- Моя маленькая племянница стоит со своей мамой на кассе и говорит:
— Мама, я хочу варенье из курицы. Купи мне.
— Даша, не бывает варенья из курицы.
— Бывает. Я видела.
— Даша, из курицы варят суп, ее жарят, но варенье не варят.
— Варят! Вот же!
И Даша показывает на леденец — петушок на палочке. © liveprooff
- Сегодня сын в магазине придержал дверь и пропустил бабушку. Она его похвалила. А он с гордостью ей вслед сказал:
— Полуживых надо пропускать.
После беседы с ним я выяснила, что он имел в виду пожилых. © e.gavrilova.story
- Подходит ко мне 5-летний сын, отводит от всех гостей, которые были тогда у нас дома, и тихо шепчет на ухо: «Мам, пожалуйста, никогда больше возле людей не называй меня солнышком, чтобы никто не думал, что я ребенок. Называй меня лучше Сергей Викторович». Я сделала максимально серьезное лицо и согласилась на эти условия. Где-то через полчаса сын опять прибегает, уводит ото всех и говорит: «Мам, папу тоже так не называй, он же взрослый, а сам тебе этого не скажет». © Мамдаринка / VK
- Супруг не мог найти телефон. Я ему звоню со своего. Сын заявляет: «Папа, тебе тут какая-то любимая звонит. Ты только маме не говори...» И добавляет: «А! Это и есть мама». © natalimiaw
- Приходил мастер чинить холодильник. Позвал меня принимать работу. Сыну было 5 лет, бежит к отцу: «Пап, а почему тот дядя маму называет „зайка“?» Муж сначала не понял, а потом догадался: «Сына, не зайка, а хозяйка». © lion.amika
- Ребенок предложил оптимизировать расходы на праздничные подарки:
— Закажу самый дорогой набор Лего Деду Морозу! Тогда для нас это будет бесплатно!
— Да, сынок, классная идея. © katya.lopatina
- Мой старший сын, скоро ему 13 лет, заработал денежку и сразу немного перевел. Потом позвонил и сказал: «Мам, потрать на себя, купи себе что-нибудь вкусненькое». © olik_magic
- Старший сын ходит не в садик, а к няне. Вечером спрашиваю, как у них день прошел. Ответ: «По бабам ходили: к бабе Шуре, к бабе Маше». © darikosya
- Недавно сын с обидой выдал: «Воспитательница говорит нам слово „тупой“!» Мы с мужем в недоумении, как так? Уточняем, как именно она это сказала. Сын рассказывает: «Мы носились в группе, а воспитательница звала нас на прогулку. Мы все побежали к ней, она и крикнула: „Ну куда, тупой!“» Оказалось, там было «толпой», от смеха мы удержаться не смогли! © dina.omirbekova
- Недавно сын меня жестко подставил! Утро, собираемся, и вдруг прилетает вопрос: «Мам, а где Василий, с которым ты на танцы ходишь?» Муж замер и смотрит на меня в напряжении, а у меня даже вариантов ответа нет. Что за Василий? А сын с невинным видом продолжает: «Ну он разный, то синий, то черный». В этот момент до меня доходит! Я с облегчением говорю: «Лосины?» Он, конечно, кивает: «Точно, лосины! Перепутал слова!» Вот так вот, папа с облегчением выдохнул, а я сложилась от смеха! © nina_mirnykh
- Отдали младшего (2,5) в садик. Поначалу все шло прекрасно, на второй неделе начались капризы. Пришлось старшего (4,7) в пример ставить: мол, вот, смотри, какой он молодец, не плачет. Хотя старший сам не прочь с утра покапризничать, но после таких слов старается соответствовать. Сегодня утром малой опять заупрямился, на что старший вздыхает и говорит: «Опять мне придется быть мужчиной!» © Мамдаринка / VK
- Дочь училась в первом классе, пришла со школы и спрашивает:
— Мама, чем болен учитель физкультуры?
— Почему ты так думаешь?
— Он на каждом уроке говорит, что у него что-то болит.
Я в ступоре. Спрашиваю:
— И как он об этом говорит?
— Равняйсь! Смирно! Больно! © beautybox_from_usa_
- Вчера едем в лифте: муж, я и младшая дочка (9 лет). Муж спрашивает: «Доча, ты какое поколение?» Она отвечает: «Альфа!» — «А мама?» — «Мама у нас миллениал». И тогда муж с интересом: «А я из какого поколения?» Доча не задумываясь: «Поколение скуфов!» © n_temirkulkyzy
- У нашей дочки есть подруга в садике, которая живет в другом конце города от нас. Наша Вика иногда ездит к ней в гости. Обычно отвозил ее папа, тут пришлось мне. Включаю навигатор, а моя пятилетняя дочь как закричит: «Никакого навигатора! Я сама покажу дорогу». Все 20 километров мы ехали и дочка своим детским голоском без остановки комментировала: «На следующем повороте поверните направо. Поворот налево». Когда добрались, она сказала: «Вы достигли пункта назначения». И наконец-то вздохнула с облегчением. © Не все поймут / VK
- Мой муж учит сына, что девочек обижать нельзя. И вот сегодня повздорили с супругом. А сын подходит к нему и говорит: «Папа, с девочками так не обращаются. Нельзя их обижать, их нужно защищать. Извинись». Кажется, обучение проходит успешно. © tkonstantinova_brand
Если у вас есть примеры историй, где в главной роли — дети, пишите! Еще немного интересного и уморительного вы найдете здесь:
Про ребёнка-навигатор. Это на самом деле прикол. Моя так запоминает дорогу. Я в детстве такой не была
