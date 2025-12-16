17 случаев, когда детский лепет сначала поставил в тупик, а потом вызвал бурю смеха

И почему еще никто не устраивает детские стендапы? Честное слово, фантазия ребенка определенно собирала бы полные залы и вызывала бы волны аплодисментов. Вот вам хотя бы 17 историй о том, как дети выдали просто космические умозаключения и задали каверзные вопросы.