17 семейных реликвий, за которыми скрываются судьбы, бережно хранимые в маленьких шкатулках

1 час назад
В каждой шкатулке есть «безделушки», которые значат больше, чем кажется на первый взгляд. Эти семейные реликвии становились свидетелями помолвок, рождения детей, ссор и трогательных примирений. Едва заметные царапины, потертости и памятные гравировки хранят истории о наших близких, неподвластные времени.

1. «Ношу обручальное кольцо своей прабабушки. Ахнула, когда увидела точно такое же на маме Розы из „Титаника“!»

Юрий
56 минут назад

Вот ведь мама Розы! На вид приличная женщина, а колечко — попятила.

2. «Прабабушка завещала мне это ожерелье. Я обожала слушать о ее жизни на ферме, о лошадях, о том, как она впервые увидела машину. Прабабушка была невероятно интересной личностью»

3.

  • После смерти бабушки дедушка по ее завещанию купил нам с сестрой по комплекту сережек. Очень дорогих. Мне мои нравились, я их носила. И как-то очень быстро одну потеряла. Расстроилась, долго горевала. И вот спустя 10 лет сестра, зная мое отношение, предложила из оставшейся сережки сделать кольцо, чтобы можно было носить. Отдали ювелиру, он покумекал и сделал идеально. Ношу и вспоминаю бабушку, самого светлого человека моего детства. © juliyagrrr

4. «На Рождество любимая бабуля отвела меня в сторону и подарила мне брошь и кольцо, принадлежавшие моей прапрапрапрабабушке»

5. «Унаследовала старинное рубиновое кольцо»

6.

  • От бабули я унаследовала брошь — тяжелую такую, старомодную. Я покрутила ее в руках и сразу убрала в шкатулку — не в моем стиле. А как-то за чаем мама рассказала историю этой брошки: оказывается, дед дарил ее бабушке каждый раз, когда уезжал в долгую командировку. Прикалывал ее к платью, как обещание вернуться. Брошь всегда была одна и та же — их любовь не нуждалась в постоянных подкреплениях. Теперь надеваю ее редко, но с уважением.

7. «Часы моего дедушки 1962 года выпуска. После смерти отца я получила их в наследство. На часах выгравировано имя дедушки и дата, когда он их купил»

8. «Камни в кольце моей бабушки соответствуют месяцам рождения каждого из ее детей. Кольцо — подарок на ее первый День матери в 1965 году»

9.

  • На 18 лет бабушка подарила мне бриллиантовый набор стоимостью $2500. На тот момент я думала, мол, зачем золото, типа деньгами лучше было бы. Но сейчас это мой самый любимый комплект, который я всегда ношу и вспоминаю бабушку. © kassiopea008

10. «Я не знаю, сколько лет этим кольцам, но ювелир, к которому я их отнесла на чистку, сказал, что им место в закрытой витрине. Кольца достанутся моей будущей дочери»

Олена Л
54 минуты назад

Для начала их надо хорошенько почтистить. Хотя бы помыть от грязи банальной теплой водой с мылом.
То что справа неудачно сфотографировано, его лучи красиво подняты над изделием и расходятся в стороны, изгибаются. Тут этого не видно, увы.
Жаль что люди не умеют ценить то что имеют.

11. «Прабабушка подарила кулон моей тете, а та, в свою очередь, мне, чтобы я надела его на свадьбу. Мы предполагаем, что он из 1920-х годов»

12.

  • Мне от бабушки досталась брошь. Купила она ее, когда дед забыл про их десятую годовщину. Обиделась, нарядилась, вечером спрашивает: «Ничего не замечаешь?» А дед радостно: «Прическа?» Бабушка ничего объяснять не стала и носила брошь каждый день. Прошел год, вдруг дед пригляделся к брошке: «А это откуда?» Бабушка вздохнула и сказала, что на следующую годовщину отведет его к окулисту.

13. «Это кольцо с зеленым камнем моей бабушке подарила семья, в которой она работала няней, в 1936 году в качестве награды за окончание учебы»

14. «Разбирая вещи в доме бабушки, мы нашли эти часы, которые она потеряла около 25 лет назад. Они лежали в коробке с бижутерией»

15.

  • Бабушка оставила мне серьги. Носила я их только на семейные сборища. Как-то возвращалась, хватаюсь за ухо — одной нет. Бегу в метро, шарю глазами по полу и вижу: какой-то парнишка уже заглядывает под скамейку. Я к нему: «Нашел?» А он вытаскивает из-под скамейки наушник. Расстроилась, и тут он пригласил меня на кофе. Мы потом еще вместе поискали мою серьгу, но так и не нашли. Зато нашли друг друга. А оставшуюся без пары сережку я бережно храню в шкатулке как память о бабушке и о первой встрече с моим будущим мужем.

16. «Это кольцо принадлежало моей бабушке. Дедушка забыл про 25-ю годовщину их свадьбы, поэтому бабуля „подарила“ его себе сама»

17. «Очень боялась знакомства с будущей свекровью. А она оказалась невероятной! Ее подарок заставил меня прослезиться»

«Внутри — единственная уцелевшая фотография моей мамы».

Эти истории — доказательства того, что семейные предания живут не только в воспоминаниях, но и в вещах, которые передают из поколения в поколение.

Комментарии

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Мой дед в конце 20-х (офигеть, 100 лет назад!) заказал серебряные кольца для салфеток и подстаканник со своей монограммой.
Это и еще фотоальбом, сделанный для бабушки на годовщину свадьбы с собственноручными подписями (они еще читаются) - все, что от него осталось...

Vrodekot Savsk
50 минут назад

Наш прадед-кузнец, будучи уже наполовину ослепшим после пребывания в лагере, в возрасте примерно 90 лет сделал моей старшей сестре кольцо из серебрянной монеты. До сих пор сестра его носит, оно ей очень дорого

