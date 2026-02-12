17 семейных реликвий, за которыми скрываются судьбы, бережно хранимые в маленьких шкатулках

В каждой шкатулке есть «безделушки», которые значат больше, чем кажется на первый взгляд. Эти семейные реликвии становились свидетелями помолвок, рождения детей, ссор и трогательных примирений. Едва заметные царапины, потертости и памятные гравировки хранят истории о наших близких, неподвластные времени.

1. «Ношу обручальное кольцо своей прабабушки. Ахнула, когда увидела точно такое же на маме Розы из „Титаника“!»

2. «Прабабушка завещала мне это ожерелье. Я обожала слушать о ее жизни на ферме, о лошадях, о том, как она впервые увидела машину. Прабабушка была невероятно интересной личностью»

3.

После смерти бабушки дедушка по ее завещанию купил нам с сестрой по комплекту сережек. Очень дорогих. Мне мои нравились, я их носила. И как-то очень быстро одну потеряла. Расстроилась, долго горевала. И вот спустя 10 лет сестра, зная мое отношение, предложила из оставшейся сережки сделать кольцо, чтобы можно было носить. Отдали ювелиру, он покумекал и сделал идеально. Ношу и вспоминаю бабушку, самого светлого человека моего детства. © juliyagrrr

4. «На Рождество любимая бабуля отвела меня в сторону и подарила мне брошь и кольцо, принадлежавшие моей прапрапрапрабабушке»

5. «Унаследовала старинное рубиновое кольцо»

6.

От бабули я унаследовала брошь — тяжелую такую, старомодную. Я покрутила ее в руках и сразу убрала в шкатулку — не в моем стиле. А как-то за чаем мама рассказала историю этой брошки: оказывается, дед дарил ее бабушке каждый раз, когда уезжал в долгую командировку. Прикалывал ее к платью, как обещание вернуться. Брошь всегда была одна и та же — их любовь не нуждалась в постоянных подкреплениях. Теперь надеваю ее редко, но с уважением.

7. «Часы моего дедушки 1962 года выпуска. После смерти отца я получила их в наследство. На часах выгравировано имя дедушки и дата, когда он их купил»

8. «Камни в кольце моей бабушки соответствуют месяцам рождения каждого из ее детей. Кольцо — подарок на ее первый День матери в 1965 году»

9.

На 18 лет бабушка подарила мне бриллиантовый набор стоимостью $2500. На тот момент я думала, мол, зачем золото, типа деньгами лучше было бы. Но сейчас это мой самый любимый комплект, который я всегда ношу и вспоминаю бабушку. © kassiopea008

10. «Я не знаю, сколько лет этим кольцам, но ювелир, к которому я их отнесла на чистку, сказал, что им место в закрытой витрине. Кольца достанутся моей будущей дочери»

© FriendlyDay6**7 / Reddit Олена Л 54 минуты назад Для начала их надо хорошенько почтистить. Хотя бы помыть от грязи банальной теплой водой с мылом.

То что справа неудачно сфотографировано, его лучи красиво подняты над изделием и расходятся в стороны, изгибаются. Тут этого не видно, увы.

Жаль что люди не умеют ценить то что имеют. - - Ответить

11. «Прабабушка подарила кулон моей тете, а та, в свою очередь, мне, чтобы я надела его на свадьбу. Мы предполагаем, что он из 1920-х годов»

12.

Мне от бабушки досталась брошь. Купила она ее, когда дед забыл про их десятую годовщину. Обиделась, нарядилась, вечером спрашивает: «Ничего не замечаешь?» А дед радостно: «Прическа?» Бабушка ничего объяснять не стала и носила брошь каждый день. Прошел год, вдруг дед пригляделся к брошке: «А это откуда?» Бабушка вздохнула и сказала, что на следующую годовщину отведет его к окулисту.

13. «Это кольцо с зеленым камнем моей бабушке подарила семья, в которой она работала няней, в 1936 году в качестве награды за окончание учебы»

14. «Разбирая вещи в доме бабушки, мы нашли эти часы, которые она потеряла около 25 лет назад. Они лежали в коробке с бижутерией»

15.

Бабушка оставила мне серьги. Носила я их только на семейные сборища. Как-то возвращалась, хватаюсь за ухо — одной нет. Бегу в метро, шарю глазами по полу и вижу: какой-то парнишка уже заглядывает под скамейку. Я к нему: «Нашел?» А он вытаскивает из-под скамейки наушник. Расстроилась, и тут он пригласил меня на кофе. Мы потом еще вместе поискали мою серьгу, но так и не нашли. Зато нашли друг друга. А оставшуюся без пары сережку я бережно храню в шкатулке как память о бабушке и о первой встрече с моим будущим мужем.

16. «Это кольцо принадлежало моей бабушке. Дедушка забыл про 25-ю годовщину их свадьбы, поэтому бабуля „подарила“ его себе сама»

17. «Очень боялась знакомства с будущей свекровью. А она оказалась невероятной! Ее подарок заставил меня прослезиться»