20+ рукодельников, которые решили не скромничать и создали вещи с характером
В современном мире, где царит массовое производство, все больше людей, которые решили идти своим путем. Они не боятся выделяться и создают нестандартные вещи, где каждая деталь отражает их индивидуальность. В этой статье мы объединили самые яркие примеры их творчества.
«Сшила одинаковые куртки для моего парня и его собачки Лолы»
- Эти куртки что, прозрачные? Что это за прикольные штучки внутри? © Reddit
- «Мы часто ходим в походы, и Лола легко мерзнет, поэтому я решила сшить ей мини-курточку. Измерила Лолу и сделала выкройку. Под полупрозрачной нейлоновой подкладкой — синтетический наполнитель, смешанный с искусственным мхом. Мне нравится создавать вещи, в которых присутствует влияние природы и экспериментировать с нетрадиционными техниками».
- Это самое милое, что я когда-либо видела! © kyra_julia / Reddit
«Я пришила к штанам аппликации в виде косатки и дельфина!»
«Недавно я узнала, что стаи косаток и дельфинов ежегодно встречаются у берегов Новой Зеландии, чтобы поохотиться и провести вместе несколько дней. При этом отдельные особи завязывают многолетнюю дружбу. Иногда это приводит к появлению очень редкого животного — вольфина. И нет, я это не выдумываю!»
«Вышила цветы и муравьев на джинсах»
«У меня есть вышивальная машина Singer, которой уже 100 лет. Спинку этой куртки я вышила с ее помощью»
«В память о бабуле у меня осталась скатерть. Мне она всегда нравилась, и я сшила из нее платье! Выкройку не использовала, просто обвела детали от другого платья»
Скатерть можно было бы и своим внукам передать, а платье такое долго не поносишь
«У моей бабушки была скатерть, которую я любила с детства и думала, что из нее получится прекрасное платье. Когда она умерла в сентябре прошлого года, скатерть досталась мне, и я таки сшила его!»
- Да это же магия, не иначе!
«После 10-летнего перерыва я снова вернулась к шитью. Сумка для спортзала!»
«Я научилась шить в 14 лет, долго ходила курсы шитья в школе, 6 лет работала в театральной костюмерной, а потом забросила это занятие , и много лет не прикасалась к швейной машине. А недавно я захотела заняться лоскутным шитьем, и это оказалось так здорово! Одежду я шить не хочу, но эту симпатичную сумку сшила с удовольствием!»
«Я сшила и покрасила теннисное платье, вдохновивишись выступлением фигуристки Алисы Лю»
«Закончила свой первый пиджак, и даже не знаю, когда буду морально готова сшить второй! Я также сшила к нему подходящую мини-юбку»
«Пара шапок, которые я связала крючком. Я вяжу шапки в виде животных уже 14 лет. Каждая из них уникальна, и я не записываю схемы — все они у меня в голове»
Хотелось бы понять, есть ли практическое применение этих головных уборов или это только выставочный вариант? 😏
«Я сделала на рубашках вышивку»
«Но моем кашемировом свитере появились дырочки, и я вышила рыбок!»
«Впервые шью одежду полностью с нуля! Перерисовал выкройку с рабочих брюк. Нужно еще поработать над тем, чтобы шов был ровным, но в целом я доволен»
«Моя новая куртка в стиле пэчворк»
«Весеннее пальто для моей дочки. С карманами! Я особенно горжусь петлями для пуговиц: делала их впервые в жизни, полностью вручную»
«Сшил джинсы с подкладкой из японской ткани»
«Моя последняя коллекция одежды ручной работы»
«Расписанное вручную худи на молнии»
«Сделала рисунки на джинсах из секонд-хенда»
«Сшила детскую куртку и вручную вышила единорога на спине»
«Впервые попробовала бисероплетение, и теперь не могу остановиться. Это моя первая работа!»
«Я дала вторую жизнь этой джинсовой куртке, которая пролежала у меня в шкафу 8 лет»
А вот и еще несколько статей с фотографиями необычных нарядов от рукодельников: