20+ мастериц, из-под швейной машинки которых шедевры вылетают так же стремительно, как опадает листва в сентябре
Хотя от обилия разнообразной одежды и голова может закружиться, не все женщины могут подобрать себе что-то по вкусу. Иногда все эти стильные платья и брюки просто не садятся по фигуре, или некачественно сшиты, или слишком дорогие. Поэтому у некоторых дам просто не остается другого выбора, кроме как самим сесть за машинку и сшить себе что-то улетное.
«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»
«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»
«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»
- Я бы купила это платье не задумываясь. © GingerReads / Reddit
«Я сшила комбинезон в трендовом для этой осени цвете. Не могу поверить, что он так хорошо получился!»
- Я бы в жизни не осмелилась такое надеть, но на тебе смотрится классно. И цвет отличный. © Snooberry62 / Reddit
«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»
Цвет потрясающий!
Поняла, что мне напоминает - наряды бояр в таких псевдоисторических фильмах, ещё шапку меховую и образ готов :)
«Впервые в жизни шью платье и сразу бахнула свадебное. Еще и из китайской ткани»
«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»
«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»
Шнуровку надо было сделать одну по центру. Две еще больше расширяют фигуру.
«Мой первый купальник на косточках! Я прошла онлайн курс „Сшей купальник своей мечты“. В следующий раз попробую сделать плавки не такими широкими»
«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»
Милое платье) У меня было похожее в саду в младшей группе. Концептуальное) мне нравится
«Идеальная юбка для учителя рисования. Это моя первая вещь, которую можно носить!»
«Самодельный купальник в стиле пин-ап с вырезом на спине»
Отличный купальник! В нем всего в меру: и открытости, и закрытости.
- Для меня это идеальный купальник. Вроде и кожи много видно, но все нужное прикрыто, да и жирок наружу не вылезает. Замечательно! © explainittomeplease / Reddit
«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»
«Сшила это платье в конце осени. Так я столько комплиментов собрала, даже незнакомцы его нахваливали. Спасибо классной ткани»
«Юбка для прохладной погоды»
Клетку очень сложно шить, раскрой должен быть идеальным, тут раскрой и подкачал
«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»
«Мой первый блейзер! Одна проблема — работаю из дома, мне даже некуда в нем пойти»
Значит надо чаще выходить из дома за покупками и в магазин подальше.
«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»
«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»
«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»
"Я учитель начальных классов. Сшила платье для 1 Сентября"
- Вау, оно идеально! Удачи тебе в школе. © Brilliant_Baseball34 / Reddit
«Летнее платье моей мечты»
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Комментарии
Есть пара очень неплохих вещей. Особенно понравилось платье, которое сшила сестра. И азиаточка в высоких плавках очень мило смотрится, винтажненько так. А вот дама в розовом дальтоник, походу
Понравилось платье ,которое сшила сестра,с вышивкой. действительно особенная вещь, жаль мы не увидели ее целиком. джинсовое тоже выглядит интересно. А так много сомнительных "шедевров", вызывающих в лучшем случае смех , а блестящий плащ непонятного назначения , уже давно кочует по подборкам.