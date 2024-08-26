20+ мастериц, из-под швейной машинки которых шедевры вылетают так же стремительно, как опадает листва в сентябре

Хотя от обилия разнообразной одежды и голова может закружиться, не все женщины могут подобрать себе что-то по вкусу. Иногда все эти стильные платья и брюки просто не садятся по фигуре, или некачественно сшиты, или слишком дорогие. Поэтому у некоторых дам просто не остается другого выбора, кроме как самим сесть за машинку и сшить себе что-то улетное.

«Сшила себе наряд для мероприятия и получила массу комплиментов. Чувствую себя просто обалденно»

«Мое дерзкое джинсовое платье для поездки»

«Мое последнее творение — платье в стиле бэбидолл»

«Я сшила комбинезон в трендовом для этой осени цвете. Не могу поверить, что он так хорошо получился!»

Я бы в жизни не осмелилась такое надеть, но на тебе смотрится классно. И цвет отличный. © Snooberry62 / Reddit

«Закончила свое первое пальто как раз к праздникам. Очень уж хотелось добавить блеска в свой гардероб»

«Впервые в жизни шью платье и сразу бахнула свадебное. Еще и из китайской ткани»

«Топ oversize для осенней погоды. Так круто получилось!»

«Лучшая подруга сшила мне свое первое платье. Я его обожаю и ношу с гордостью»

«Мой первый купальник на косточках! Я прошла онлайн курс „Сшей купальник своей мечты“. В следующий раз попробую сделать плавки не такими широкими»

«Посмотрите, какие уникальные платья шьет моя сестра»

«Идеальная юбка для учителя рисования. Это моя первая вещь, которую можно носить!»

«Самодельный купальник в стиле пин-ап с вырезом на спине»

Для меня это идеальный купальник. Вроде и кожи много видно, но все нужное прикрыто, да и жирок наружу не вылезает. Замечательно! © explainittomeplease / Reddit

«Только что закончила шить этот осенний пуловер на молнии!»

«Сшила это платье в конце осени. Так я столько комплиментов собрала, даже незнакомцы его нахваливали. Спасибо классной ткани»

«Юбка для прохладной погоды»

«Вот платье в стиле 70-х годов, которое я сшила по винтажной выкройке»

«Мой первый блейзер! Одна проблема — работаю из дома, мне даже некуда в нем пойти»

«Как же долго я искала нужный цвет ткани, чтобы он подходил к моим глазам и коже»

«Я сшила это платье с нуля для званого ужина в японском стиле»

«Не могу дождаться, когда наступит осень. Когда увидела эту ткань, поняла, что просто обязана была сшить из нее юбку»

"Я учитель начальных классов. Сшила платье для 1 Сентября"

Вау, оно идеально! Удачи тебе в школе. © Brilliant_Baseball34 / Reddit