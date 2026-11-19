Осень умеет создавать особенное настроение: за окном ветер играет с последними листьями, дождь тихонько барабанит по стеклу, а дома так и тянет укутаться в плед и согреть ладони о чашку ароматного чая. В такие вечера хочется чего-то светлого — например, историй о любви. О той, что прячется в случайных встречах, заставляет сердце биться чаще и напоминает, что чудеса рядом.