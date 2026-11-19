"К парикмахеру идут

Петя и Сережа.

Петю за руку ведут

И Сережу тоже.



Парикмахер через миг

Петю наголо остриг.



Голова его теперь

На арбуз похожа.

Только вышел он за дверь,

В дверь вошел Сережа.



Парикмахер говорит:

— Ты ж недавно был обрит!

Я еще твоих волос

Не стряхнул с халата,

А уж ты опять оброс,-

Вон какой лохматый! " (c) С. Маршак