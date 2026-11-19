15+ историй из салонов красоты, которые держатся в памяти дольше самой стойкой укладки
«А можно на полногтя короче?», «А давайте попробуем вот так?» — за безобидными просьбами иногда скрываются такие выходки, что мастеру красоты впору писать мемуары. Одни клиентки приходят с фантазиями, которым позавидует даже стилист королевы, другие устраивают целое представление, пока им красят волосы или делают макияж. Визажисты, парикмахеры и прочие специалисты индустрии красоты рассказали о визитах, после которых хотелось то ли смеяться, то ли брать отпуск.
- Сегодня ко мне на макияж и укладку пришла девушка, которая записалась вчера поздно вечером, и говорит с порога: «Я пришла собраться на свидание, но перед тем, как подняться к вам в студию, увидела, что он меня везде заблокировал...» Честно скажу, у меня челюсть упала на пол, но залог успеха в моей работе в том числе и в том, чтобы уметь держать лицо. К слову, девушка решила, что отменять запись прямо сейчас — это очень некрасиво, поэтому все равно пришла. И я сделала ей красивый образ на ужин и свидание с самой собой.
- Работала я администратором в салоне красоты, который находился в торговом центре. Этажом ниже располагалось кафе, и однажды там начался пожар. Мы срочно вывели на улицу всех клиентов и мастеров. И тут я вспоминаю, что через полчаса у нас запись на маникюр. Звоню клиентке, объясняю ситуацию, чтобы она зря не ехала: салон не сможет ее принять. А в ответ слышу:
— А почему меня не предупредили заранее? Вы должны были сообщить об этом еще ВЧЕРА!
- Ох, была у меня одна клиентка! Больше года я каждую пятницу мыла ей голову и делала укладку. С ней она ходила целую неделю. Стриглась и красилась женщина в другом салоне, потому что у нас эта процедура для нее была дороговата. Дома она волосы вообще не мыла, да и шампуня у нее, кажется, никогда не водилось. Опаздывала стабильно на 15–20 минут, но я работала быстро, и ей это очень нравилось. Даже с учетом опозданий я всегда успевала сделать укладку за час. Записывалась она неизменно на середину рабочего дня в пятницу, из-за чего я не могла взять клиентов на сложное окрашивание: времени на них уже не оставалось. И вот однажды она решила вообще не приезжать. В течение всего часа, на который была записана, звонила и уверяла, что уже подъезжает, но в итоге так и не появилась — мол, не успела. Зато попросила принять ее вечером, когда я закончу со всеми клиентами по записи. Я ответила, что в таком случае ей придется оплатить и пропущенное время, и саму укладку. Ох, что тут началось! Она устроила настоящую истерику, пожаловалась администратору, а потом сама примчалась в салон и закатила скандал.
В итоге она перешла к моей коллеге и теперь регулярно опаздывала уже к ней. А я наконец-то выдохнула и смогла нормально планировать пятничные записи.
Опаздывать регулярно или вообще не приезжать - дно, спору нет.
Но если так неудобно брать клиента на короткую процедуру в середине дня, почему не закрыть запись на это время? И помимо сложных длительных окрашиваний есть и другие клиенты с более коротким временем визита, в чем проблема вообще, если салон предоставляет в целом эту услугу.
«Маникюр моей клиентки vs изображение, которым она попросила вдохновиться»
бородавка все портит... Делать маникюр - деньги есть, а удалить бородавку - нет.
- То есть, ты просто взяла и отрисовала ей Моне на ногтях?! Дружище... © PugGrumbles / Reddit
- Родственница ресницы делала, так ей однажды прилетела жалоба на то, что у нее во время процедуры фоном шла программа про путешествия, и клиентка так расстроилась, что она не на Бали, а в Новосибирске, что на полном серьезе требовала вернуть деньги. «Из-за вас сейчас моим детям придется смотреть на расстроенную маму!»
В жизни бы не поверила в эту историю, если бы лично мастера не знала и не видела эти сообщения.
А если бы передача была про королевскую семью, например, то претензия была бы о том, что клиентка не замужем за принцем?
- Угадайте, за что наш салон недавно получил целую охапку негативных отзывов?
Клиентка пришла на маникюр без покрытия. Работой осталась довольна, после процедуры присела на диванчик, и ей предложили меню, чтобы она могла немного отдохнуть. Из напитков девушка выбрала кофе. Ей принесли чашечку кофе и небольшое комплиментарное угощение от заведения на красивом золотом подносе.
Итог: негативные отзывы на всех возможных площадках!
Правильный ответ: на подносе оставалось свободное место и она утверждала, что таким образом мы намекаем ей на чаевые!
- Однажды ко мне пришла девушка на маникюр и уверенно заявила, что мы уже знакомы. Лицо у нее действительно казалось знакомым, но я никак не могла вспомнить, откуда. Тогда она начала рассказывать, что мы познакомились на Новый год у моего бывшего парня — стоматолога Максима. Но тут я совсем растерялась: у меня никогда не было парня-стоматолога по имени Максим, да и Новый год я обычно встречаю дома. Девушка говорила настолько убедительно, что я даже начала сомневаться в собственной памяти. Целых три недели мучилась, пытаясь вспомнить эту загадочную встречу и думая, что у меня какие-то провалы в памяти. А спустя три недели она снова пришла и вдруг заявила: «Я тебя перепутала!» У меня прямо гора с плеч свалилась. Еще через какое-то время я рассказала ей, что пару лет назад работала в другом месте. И тут выяснилось, что она тогда тоже приходила туда — и как раз ко мне на маникюр. Тут-то все встало на свои места!
«Клиентка поначалу была не уверена насчет добавления желтого, а в итоге осталась в восторге именно от этой детали. Как вам такие „осенние“ локоны?»
- Работаю мастером маникюра, свой кабинет. Клиентка пришла на запись, пятница, 14:00. Опоздала на сорок минут. Без звонка, без сообщения. Я сделала ей маникюр, взяла полную цену. Она возмутилась, сказала, что опоздание не ее вина, мол, пробки же. Я ответила, что следующая запись у меня в 15:30, а ее услуга по времени рассчитана на час пятнадцать. Она написала гневный отзыв в тот же вечер. «Мастер не идет навстречу, не проявляет никакой гибкости, работать не умеет». Отзыв набрал 47 лайков за сутки. Но этим дело не закончилось. Под ним появился комментарий от другого мастера, не из моего города: «Я ее узнала. Она так еще у троих девушек писала». Я зашла в профиль клиентки. Пятьдесят с лишним отзывов за полгода. Салоны, стоматологии, автомойки. Везде одна и та же фраза про «гибкость».
Да уже через 15 минут опоздания без предупреждения надо отменять запись
- Ко мне на маникюр пришла молодая девушка. Я спокойно делала свою работу, а она смотрела ток-шоу без наушников. В этот момент у соседнего мастера сидела другая клиентка, которая довольно грубо сказала моей: «Дать вам наушник? Мне такое слушать не хочется». Моя клиентка извинилась и сделала потише. Но самое интересное, что через какое-то время эта же клиентка сама начала громко разговаривать по телефону минут десять. Вот пойди пойми, кто в этой ситуации больше неправ...
Хожу в салон, там такой проблемы не видела. На фоне сериал какой нибудь включает один из мастеров, все смотрим)
Знакомьтесь — профессиональный визажист Маргоша!
Фу! Ну кто так бросает косметику и потом по ней кошка хвостом метёт. И на лицо это всё..
- Недавно ко мне пришла клиентка по рекомендации моей постоянной посетительницы. Дело в том, что незадолго до этого я повысила цены и, как всегда, предупредила всех своих клиенток минимум за месяц. Эта девушка записалась ко мне уже спустя несколько месяцев после повышения, когда я давно работала по новому прайсу. Процедура прошла спокойно, но вот при расчете началось самое интересное. Пока я убирала гели и кисточки, девушка положила деньги на край стола со своей стороны и поспешила обуваться. Сначала я не обратила внимания, что купюры сложены, но, развернув их, увидела, что суммы не хватает. Я подошла к ней и сказала, что она недоплатила: такая цена была два месяца назад, а сейчас действует новый прайс. На что она ответила:
— Мне сказали, что вы берете столько.
Я еще раз объяснила, что цены изменились и теперь процедура стоит дороже. Но девушка продолжала настаивать, что ее никто не предупредил и она не знала о повышении. Этот диалог продолжался еще какое-то время, но в итоге она ушла, так и не доплатив 300 рублей — ту сумму, на которую я и повысила цену.
И знаете, дело вовсе не в этих 300 рублях. Просто было очевидно, что девушка прекрасно знала настоящую стоимость процедуры. На это намекало хотя бы то, как она торопилась оставить сложенные купюры на столе и поскорее уйти, пока я не успела их пересчитать.
Из-за 300р хотела обмануть и сбежать? Если реально не знала, могла уточнить сразу, ведь проще спросить стоимость услуги, чем потом спорить "кто-то, где-то, когда-то сказал".
- Однажды ко мне на макияж для выпускного пришла девушка лет семнадцати. Она заранее выбрала образ и даже принесла фотографию: яркие фиолетовые смоки-айс с россыпью блесток. В общем, работы предстояло немало! Все время, пока я делала макияж, девушка не выпускала из рук зеркало и внимательно следила за каждым моим движением. Я несколько раз спрашивала, нравится ли ей результат, но в ответ — ни слова. Наконец, оставалось только нанести фиксирующий спрей. Я на секунду отошла за ним, а когда вернулась, едва не потеряла дар речи: девушка вовсю терла глаза ладонями, словно пыталась стереть макияж! Блестки разлетелись по всему лицу, тени размазались, да и весь остальной макияж оказался испорчен. Она заявила, что ей так не нравится, и потребовала переделать работу. А следом еще и возмутилась, что теперь опоздает на праздник, раз уж мне придется начинать все с самого начала.
«Клиентка работает врачом — им нельзя ходить на работу с яркими волосами. Но мы сделали так, чтобы она могла просто пшикнуть немного сухого шампуня коричневого цвета по линии роста волос — и никаких претензий!»
- Я управляю небольшим спа-салоном, и однажды к нам пришел мужчина на часовой расслабляющий массаж. Раньше он никогда не делал массаж, но сразу предупредил, что ему очень нужно расслабиться. После процедуры он вышел из кабинета с недовольным видом. Я спросила, что случилось. Он говорит: «Я как-то не так себя чувствую».
Я предложила ему присесть, спросила, не хочет ли он воды, но он отказался. Оказалось, мужчина был возмущен тем, что слишком расслабился и теперь чувствует себя странно. По его словам, мышцы стали чересчур расслабленными, буквально «размякли».
Дело было в том, что после обеда он собирался играть в гольф, а теперь сомневался, что у него это получится. И злился на нас за то, что получил именно то, что было обещано в рекламе — расслабляющий массаж!
- Моя жена — визажист, работает на выезде, и иногда ей попадаются весьма интересные клиентки. Однажды поступил заказ на вечерний макияж: нужно было закончить к 19:00. Жена приехала, выполнила работу, все шло прекрасно. Но когда дело дошло до оплаты, клиентка вдруг включила режим «мне не нравится, поэтому платить не буду». Хотя во время макияжа ее все полностью устраивало.
У жены сразу возникло подозрение, что это какая-то хитрая схема. И она спокойно предложила:
— Хорошо, если вам не нравится, можете не платить. Давайте сейчас смоем макияж, и я поеду.
— В смысле, смоем?
— Ну, вам же не понравился образ. Значит, вернемся к вашему естественному виду и на этом разойдемся.
Клиентка призадумалась, а потом ответила:
— А хотя в принципе, ничего, оставляйте.
В итоге она полностью оплатила работу. Позже жена узнала от коллег, что эта дама давно известна подобными фокусами. Правда, до предложения смыть макияж никто из коллег не додумался!
«Недавно исправляла вот такое окрашивание. Бедняжка проходила с ним больше месяца!»
- Работала я мастером маникюра в салоне. Однажды вечером ко мне пришел мужчина на мужской маникюр. Сделала ему все как положено. На следующее утро администратор снова приводит его ко мне. Тот садится, протягивает руки, а там — нетронутые ногти и заросшая кутикула. Я в панике пытаюсь сообразить, как такое вообще возможно, но машинально начинаю делать маникюр. А тут в зал заходит парикмахер, который накануне после меня должен был стричь этого мужчину. И как вылупится на клиента, ведь стрижки как не бывало, тот волосатый весь. Мужчина замечает его взгляд и невозмутимо поясняет: «А! Так это у вас вчера мой брат здесь был!»
"К парикмахеру идут
Петя и Сережа.
Петю за руку ведут
И Сережу тоже.
Парикмахер через миг
Петю наголо остриг.
Голова его теперь
На арбуз похожа.
Только вышел он за дверь,
В дверь вошел Сережа.
Парикмахер говорит:
— Ты ж недавно был обрит!
Я еще твоих волос
Не стряхнул с халата,
А уж ты опять оброс,-
Вон какой лохматый! " (c) С. Маршак
- Я визажист, все друзья пользуются моими услугами, но не моя свекровь! С первых дней знакомства она меня люто ревнует к своему сыну. Как-то у нее намечался корпоратив, она заранее записалась к визажисту, но та заболела ангиной за день до нужной даты. Даже не знаю, каких усилий ей это стоило, но свекровь обратилась ко мне. Я прекрасно понимала, что это мой шанс. Пожалуй, это была лучшая из моих работ. Свекровь сказала: «Никогда не ходила к тебе, считала, что ты назло мне все испортишь! А тут прямо удивила. Спасибо, дочка!» Первый раз она назвала меня дочкой, а раньше-то и по имени не дождешься.
«Сказала мастеру по маникюру: „Твори что вздумается!“ — и она не подкачала!»
О, это же стиль "цыганское барокко"! Верх вкуса, пример утонченности!
АбАжаю🥳😄
- Как-то раз я сидела в салоне на стрижке. Было начало лета, как раз шел сезон школьных выпускных. Вдруг в салон буквально вбегает женщина, а за ней — девушка в красивом выпускном платье. Обе на грани паники, у девушки глаза на мокром месте, а на голове настоящий кошмар! Оказалось, незадолго до этого ей сделали прическу в другом салоне: длинные волосы завили щипцами и собрали в красивую укладку. Но не прошло и часа, как все распалось: локоны раскрутились, повисли, и от праздничного образа не осталось и следа. Вернуться в тот салон они уже не успевали, а в этом все мастера были заняты. Мама с дочкой чуть не плакали от отчаяния. Я посмотрела на них и сказала своему мастеру:
— Я подожду, возьмите девушку.
Мастер согласилась и исправила прическу настолько, насколько это было возможно. В итоге мама с дочкой ушли уже без слез.
- Пришла девушка кардинально состригать длинные волосы под короткое пикси. Уж и не знаю как у меня рука тогда поднялась: волосы роскошные, длина до пояса, жалко. Срезаю хвост, клиентка смотрит на свои короткие пряди, выдыхает, решительно лезет в карман куртки и достает небольшую коробочку. Шлепает ею перед зеркалом, та открывается, а там пара явно дорогих, но увесистых сережек-колец. «Вот. Подарок от бабули — три года ждали в шкатулке, пока я решусь открыть шею!» — пояснила клиентка. Итоговая стрижка ей пошла невероятно, с сережками она вообще преобразилась на глазах и ушла, сияя как новая монетка.
А вот еще несколько историй от людей, чьи рабочие будни звучат как готовый сценарий для мастеров саспенса.