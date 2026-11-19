16 случаев, когда чья-то забота и сердечность сделали обычный день незабываемым
Добро
19.11.2026
Иногда для того, чтобы перевернуть чей-то день, не нужно совершать подвиг — достаточно вовремя остановиться, протянуть руку помощи или сделать маленький подарок без повода. Герои этой подборки не ждали благодарности: они просто поступали по совести, спасали животных, выручали соседей и превращали обычные будни в маленькое чудо.
- Камчатка, февраль. Иду сегодня на почту, время 15 дня. Прохожу остановку, тормозит бабуля:
— Сынок, посмотри расписание, что на остановке висит, не вижу, когда будет 106? Мне до Малинок добраться.
— В 19:05, бабуль.
— Как в 19? Это что, сколько мне сейчас стоять ждать.
Попрощался с ней, иду и думаю: «Ничего не буду предпринимать!» Потом разворачиваюсь, иду к ней:
— Бабуля, а давайте я вам такси вызову, прям куда вам надо.
— Такси? Да упаси, сынок, это очень дорого!
— Нет, все, давайте пакеты, пойдемте на остановку от ветра, прямо туда и вызову.
— Да как я тебе верну.
— Никак, бабуль, ничего не надо.
— Но как же так-то, это же очень дорого.
— Время важнее, бабуль.
Вызвал такси прямо на остановку, 1100 рублей, усадил ее, закрыл дверь, машина тронулась.
- Рассказала знакомая. Она работает уборщицей в одной организации. И тут ей понадобилось уехать — здоровье проверить. Но денег в семье нет, поэтому муж и сын берут кредит на проезд, проживание. Директриса же, узнав о проблеме и несмотря на то, что знакомая проработала всего три месяца, предоставила ей оплачиваемый отпуск с оплатой проезда туда и обратно и выплатила материальную помощь в размере трех зарплат. Всем бы таких человечных руководителей! Спасибо ей.
- Сегодня шел с работы, и на моем пути оказалась толпа ребятни с воспитателем, у каждого в руках были самодельные фонарики. От группы отделился бойкий карапуз, он подошел ко мне и, поздоровавшись, торжественно объявил: «Сегодня праздник фонариков, и в честь этого дня примите в дар один». От такого неожиданного презента я немного опешил, приняв подарок, я похвалил всех ребят и пожелал им доброго вечера. Оставшийся путь до дома я широко улыбался, бережно держа в руках самодельный фонарик.
- На прошлой неделе заметила, что ученику очень сложно заниматься по пятницам вечером. Предложила маме перенести это занятие на выходные (в будни некуда) или отменить.
В ответ мама прислала голосовое. Ребенок сказал: «Никогда не откажусь от занятий со Светланой Юрьевной. И на выходные переносить не надо, чтобы она могла отдыхать».
Моя ж ты бусинка. Ученику всего 8 лет.
zyrjanova_svetlana
«Мой спасеныш. Приехала как-то за рыбой, а там на улове вот эта кроха сидит. Говорю продавцу: „Жалко же“. Она говорит: „Да, жалко“. Взяла его, доехала до моря, выпустила»
mara366
- В студенчестве денег вечно не хватало. Однажды дошло до того, что на Новый год пришлось остаться в общаге — банально не было денег даже на билет домой, не говоря уже о гирлянде или праздничном столе. И вот предпраздничный вечер, бреду я грустная мимо рынка, и тут меня окликает продавец: «Купите елку». Я буркнула что-то про то, откуда у студентки деньги на такую роскошь, и пошла дальше. И вдруг этот мужчина догоняет меня: «Тогда пойдемте, подарю». Я отнекивалась как могла, но он все же вручил мне крошечную елочку. Сказал, что такая ерунда, как деньги, не должна портить волшебную ночь. До сих пор помню его лицо и то счастье, которое он мне подарил.
Как-то грустно, что даже родители не смогли ребенку возвращение домой на праздники организовать(
Ответить
- Так вышло, что на четвертом месяце моей беременности мужа отправили в командировку на полгода. Но меня выручали соседи. Один мужчина каждое утро чистил от снега не только свою, но и мою машину. Соседка возила меня за продуктами и доставала все с нижних полок. Третий сосед, у которого жена тоже была беременна, всякий раз спрашивал, не привезти ли мне чего, когда ехал за вкусняшками для своей половинки. И ведь никто их об этом не просил, отказываться от помощи они не желали.
- Выхожу с работы и обнаруживаю, что у машины спущено колесо. А я в неудобных туфлях на каблуках. Возвращаюсь на работу, чтобы переобуться, а там уже дверь закрыли. Стою на крыльце и пытаюсь хоть кому-то позвонить. Вдруг непонятно откуда к крыльцу подъезжает белый джип, стекло опускается, и мужчина интересуется, не помочь ли с колесом. Возвращаемся к машине, он накачивает колесо, и я доезжаю до шиномонтажа. Откуда он возник, как увидел? Спасибо тебе, мил человек!
stroy.web
Наклониться и вставить наконечник компрессора - для этого прям переобуваться надо??
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- Я курьер. Пару недель назад была доставка из магазинов «Раки» в другую их же точку. 3 огромных пакета мне поместили в багажник, чтобы я их доставила. Готово. Из пункта «А» в пункт «Б». Следующая доставка. Едем в Рязань из аэропорта Домодедово. Ожидание 3 часа. Решаю разобраться в машине. Залезаю в багажник, а там он! Ну куда уже его девать? Запихиваю в термокороб и еду дальше.
Мужу потом говорю: «Все, он живет с нами!» И сегодня настал тот день, когда я смогла купить аквариум, фильтр, песок, домик и еще трое соседей к нему (изучала, кого можно подселить). Знакомьтесь — это Гоша!
grunilz
grunilz
был у нас рак аквариумный и как мы воды налили чуть больше, он залез на фильтр, с фильтра на стол, со стола на пол, а там его собака съела
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- Таксовала. Весна, везде колея и гололед. И вот застряла в частном секторе. Пассажир уже ушел, ночь. Улица глухая, ждать, что кто-то проедет — мало шансов. И вот со двора выходят две девчонки-подростка, радостные, с лопатой: «Сейчас мы вам поможем, у нас мама тут тоже застревала уже». Девчонки быстро помогли. Оставила им денег на кино.
lyubov.inlife
- В пятницу сообщили, что наша контора закрывается. Сегодня позвонили бывшие коллеги со словами поддержки и начали массово искать мне работу. Я приятно удивлена.
sv.vasileva
- Сегодня на улице я шла за девушкой, у которой на черном пальто была белая ниточка. Я спросила разрешения и убрала ее. Социальный долг выполнен.
leomushro
- Почти 20 лет искала игрушку, которую потеряла в садике. Она была мне очень дорога. За все это время — как ни искала — никто такого не продавал. И буквально недавно зашел разговор про эту игрушку, и мой мужчина предложил мне обратиться за помощью в соцсети.
И один мужчина прислал мне ссылку с сайта, где была та самая моя игрушка. Я сразу же связалась с человеком, кто ее продавал. Прошло 5 дней, и я получила посылку. Я обняла этого крота и ревела. Может, для кого-то это детский сад, но для меня это не описать даже словами, как важно и дорого. Такие дела.
- Сейчас вспомнила, как у меня оставалось 350 рублей, до зарплаты 3–4 дня, я судочек забыла, на смене в другом магазине, и заходит мужичок: «Девушка, я тут торгую обедами, 250 р. Не переживайте, ваша сменщица всегда у меня берет». Я отказываю, честно признаюсь, что не могу себе сейчас позволить. Он предлагает скидку, но я понимала, что это деньги мне на дорогу, и честно в этом призналась.
Он ушел, я думала, что на этом история кончилась, но через минут 10 снова заходит он. Принес мне бесплатно — картошечка, котлетка, салат с огурчиками и помидорчиками и 2 ломтика хлеба сверху. Ела и чувствовала огромную благодарность.
- Новый год 2003, мы, студенты, скинулись на новогодний стол, кто сколько может, отмечали на квартире товарища. Время 22:00, все решили, что надо чая взять на утро. И вот я отправляюсь в магазин. Иду, никого не трогаю, и тут передо мной останавливается белый «Мерседес», выходит дядька в пальто. Сует мне $400 и говорит: «С Новым годом, красавица, будь счастлива». И уезжает. Сказать, что я в афиге, — вообще ничего не сказать. Новый год в итоге был веселый!
yakubovskayaoxi
- Вы не поверите, но своего друга я встретил, когда убирал с асфальта улиток. Одну за одной. Просто они выползли после дождя на дорогу, и мне было их жалко. Меня увидел парень с другой группы, но с моего потока, и поинтересовался, что я делаю. Я честно все объяснил. Вместо ожидаемой насмешки я встретил задумчивый взгляд и услышал: «Блин, их очень много, один ты не управишься. Да и реально жалко». И, закатав рукава рубашки, он начал помогать. Вот так просто.
- В 20 лет подрабатывала ассистентом ТВ. На запись ходила в костюме и на каблуках. После съемки вечером иду дворами к метро. Спотыкаюсь, ломаю каблук. Вдруг откуда-то появляется парень и говорит, мол, давайте помогу? Спрашиваю: «Чем же?» А он достает из кармана какой-то футляр с маленькими инструментами, берет туфлю и чинит каблук. Отдает мне обувь и говорит: «Всегда мечтал оказаться в такой ситуации, чтобы помочь незнакомой девушке, которая ломает каблук». И пока я в афиге стою, он исчезает так же внезапно, как и появился. Ни попыток познакомиться, ни проводить дальше. Просто появился, помог и ушел.
tatka_filatka
А вот еще подборка добрых историй о людях, для которых помогать другим — это образ жизни.
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