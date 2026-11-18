15 учителей, чьи добрые поступки мы помним лучше школьных правил
У каждого из нас был учитель, который оказался больше, чем просто преподавателем: научил не бояться доски, молча вернул записку или вовремя положил руку на плечо. Формулы мы давно забыли, а вот интонацию, с которой нам сказали «садись, пять», помним до сих пор.
А в конце расскажу о бумажном букете, который мои ученики сделали посреди снежной зимы. Прошло уже 8,5 лет, а он до сих пор стоит у меня дома и напоминает о маленькой деревенской школе.
- В 1998 году я пошла в первый класс школы № 23 в Шымкенте. Нашей Татьяне Леонтьевне было 29 лет, и тогда она казалась мне невероятно взрослой. Сейчас мне самой скоро 35, но, вспоминая ее, я по-прежнему чувствую себя первоклашкой и будто все еще младше нее. Удивительно: мы взрослеем, а в моих воспоминаниях первые учителя по-прежнему стоят у школьной доски такими же молодыми.
- Мою первую учительницу звали Анисья Абрамовна. Она редко повышала голос, а забывчивых учеников называла «кукушками беспамятными». Однажды на физкультуре я упала и сильно испугалась. Учительница усадила меня, приложила ко лбу мокрый платок и оставалась рядом, пока я не успокоилась. Наверное, именно благодаря ее спокойствию и заботе первые четыре года я ходила в школу с удовольствием.
В начале года автор начал работать помощником учителя в школе для детей с особыми потребностями. Каждый день он приносит на занятия гитару, играет и поет вместе с учениками
- В восьмом я влюбилась в новенького и никому не говорила. Написала записку, но отдать не решилась, сунула в дневник между расписанием и дежурствами. На классном часе Инна Ивановна вдруг: «Дневники на стол!» Сердце ушло в пятки. Она открыла мой, увидела записку и сказала: «Расписание у Мариновой в порядке. Продолжаем». Записку она мне вернула вечером, когда все ушли, и только добавила: «Почерк у тебя красивый. А мальчик пока подождет, у вас контрольная по алгебре». С тех пор я знала: Ивановне можно доверять!
- Нашему преподавателю обществознания было около 70 лет, и он любил подшучивать над нами. Однажды мы всем классом заходим в кабинет, а его там нет. Садимся и начинаем болтать. Примерно через 5 минут после звонка он внезапно выскакивает из большой картонной коробки, которая с первого дня стояла в углу класса, и как скажет: «Откройте свои книги на странице 102». Я любил его уроки.
Автор со своей ученицей
- Моя классная преподавала литературу. Над первым сочинением я корпела два дня: обсуждала с бабушкой героев, несколько раз переписывала черновик. А получила тройку. На следующий день учительница вызвала маму и заявила:
— Ваша дочь списала сочинение.
Мама объяснила, что текст я написала сама. Тогда учительница позвала меня, задала несколько вопросов и убедилась, что я действительно разбираюсь в произведении. Тройку исправила на пятерку. Не извинилась, правда, зато больше мои оценки не занижала и впоследствии всегда отправляла меня на олимпиады.
- В выпускном классе с нами училась девочка из детского дома. Когда стали заказывать фотоальбомы, классная руководительница сразу предупредила: без альбома не останется никто. Сначала она попросила студию сделать скидку на один экземпляр, а недостающую сумму предложила понемногу разделить между желающими родителями. Фотографы узнали, для кого нужен альбом, и решили изготовить его бесплатно. Учительница потом сказала:
— Я даже представить не могла, что на линейке вручу альбомы всем, а одного человека пропущу.
- После окончания школы наша первая учительница решила не ждать встречи выпускников. Она по очереди навестила каждого из своих бывших учеников и принесла старые фотографии и открытки. Больше всего меня поразило, что спустя столько лет она помнила всех нас. Видимо, для нее мы так и не стали просто одним из многочисленных классов.
Эти школьные фотографии сделаны 70 лет назад. Кажется, по лицам учеников сразу понятно, у какого учителя им было хорошо
- В четвертом классе у меня был непростой период, и учительница, видимо, заметила, что я стала тише обычного. Однажды после уроков она подозвала меня и без лишних вопросов вручила плюшевую собачку хаски. Игрушка «ходила» со мной в школу, спала на моей подушке и еще долго оставалась верным другом.
- Примерно с пятого класса наша классная недолюбливала мальчика, который учился средне, зато великолепно рисовал. В восьмом классе нам дали нового классного руководителя — молодую учительницу, недавно окончившую университет. Она сразу заметила его талант и стала всячески поддерживать: отправляла работы на конкурсы, придумывала для него школьные проекты, помогала развиваться. Сейчас он учится в 11-м классе, уже берет заказы на портреты, и его знают многие в нашем городе. А прежняя классная теперь рассказывает всем, что первой разглядела его талант. Хотя именно при ней он едва не перестал рисовать.
- На выпускном классная руководительница принесла большую картонную коробку. Мы решили, что там грамоты, а она высыпала на стол бумажные самолетики, записки, карикатуры и шпаргалки, которые забирала у нас с пятого класса. Оказалось, она ничего не выбрасывала. Я сразу узнал свой самолет, сложенный из контрольной по геометрии с огромной красной двойкой. Мы до вечера разбирали эту школьную «летопись» и вспоминали, кому что принадлежало. Мой самолет до сих пор стоит на книжной полке. Только теперь двойка на нем почему-то совсем не расстраивает.
Вот такой вы-пуск-ной!
- Школу закончила пару лет назад, в связи с выпускным решила вспомнить былые времена. Запомнился урок музыки, когда учительница играла Linkin Park «Numb» на пианино, а мы все дружно пели. Эта была самая лучшая учительница!
- Работала я в деревенской школе, в такой глуши, что до ближайшего магазина было 40 км. Однажды посреди зимы ученики принесли мне целую охапку ярких цветов. Я даже растерялась: откуда здесь цветы, когда за окном снег по колено? Пригляделась — бумажные. Оказалось, весь предыдущий вечер ребята провели вместе: рисовали, вырезали, клеили, а из картона сделали корзинки для каждого учителя. Этот букет до сих пор стоит у меня дома. За столько лет бумажные лепестки немного выцвели, но стоит взглянуть на них, и я снова вспоминаю ту деревенскую школу, белый снег за окном и учеников с охапкой невозможных зимних цветов.
Иногда после школьных лет остается одна фраза, сохраненная записка или фотография, на которой весь класс улыбается. Такие уроки не записывают в журнал, но именно их мы вспоминаем чаще, чем оценки в дневнике.
А какого учителя вы вспоминаете с особенной теплотой? Расскажите о нем в комментариях.
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