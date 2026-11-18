У каждого из нас был учитель, который оказался больше, чем просто преподавателем: научил не бояться доски, молча вернул записку или вовремя положил руку на плечо. Формулы мы давно забыли, а вот интонацию, с которой нам сказали «садись, пять», помним до сих пор.

А в конце расскажу о бумажном букете, который мои ученики сделали посреди снежной зимы. Прошло уже 8,5 лет, а он до сих пор стоит у меня дома и напоминает о маленькой деревенской школе.