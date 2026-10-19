География в тарелке: 6 знакомых блюд, которые в других странах выглядят так, что их сразу и не узнать

В Австрии есть такое чудесное творожное блюдо — топфенкнедель (сразу и не выговоришь). По сути — это те же прекрасные сырники, только напоминают они больше клецки. Творог, сливочное масло, яйца и муку перемешивают, затем готовят в кипящей воде, а после обваливают в поджаренных на масле панировочных сухарях с сахаром и корицей.

Похожее на сырники блюдо есть в Германии. По форме оно походит на лепешки, а к творогу добавляют тертый картофель. Вот такие вот дела — у всех свои способы готовить сырники.