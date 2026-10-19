Боже упаси! Сама я не готовлю, мама готовит на Пасху. Потом нам даёт. Мы грустим.
География в тарелке: 6 знакомых блюд, которые в других странах выглядят так, что их сразу и не узнать
Такие знакомые и родные блюда — окрошка, селедка под шубой, ароматные сырники... Мы привыкли к ним с детства и даже представить не можем другой вариации полюбившихся яств. Но ведь во Франции и Китае есть свой холодец, а в Австрии готовят неплохие сырники! Правда, вряд ли вы сразу узнаете эти блюда. Давайте вместе полюбопытствуем, какие варианты знакомых нам лакомств есть за границей, а заодно узнаем парочку советов по приготовлению привычной еды. Только не забудьте пообедать перед прочтением статьи.
Холодец
Полка в холодильнике, заставленная судочками с холодцом, — это уже классика. Застывший мясной бульон с мясом и хрящиками обязательно готовят в каждой семье хотя бы пару раз в год: сытно, полезно и недорого. Кто-то для красоты добавляет морковку и веточку петрушки, но нечасто. А вот в других странах холодец немного отличается от привычного нам.
«Знаю, что многие называют это блюдо холодец, но мне с детства привычнее говорить студень. И открою маленький секрет — чтобы угощение вышло вкуснее, нужно использовать три вида мяса. Я, например, к говядине и свинине добавляю индейку».
В Италии в качестве холодца подают что-то вроде сальтисона — блюдо с красивым названием Коппа ди теста. Делают его просто: очищенную свиную голову и кости отваривают, начиняют массу в натуральную оболочку. На выходе после охлаждения получают желейную эластичную колбасу. Что-то похожее готовят и в Германии, только называется лакомство зельцем.
«Японский токоротэн».
В Японии распространено интересное желейное блюдо. Токоротэн — желейная лапша — вегетарианская версия холодца, приготовленная из водорослей. Едят ее обычно с рисовым уксусом, соевым соусом и зеленым луком.
«Стеклянное мясо».
В Корее, Вьетнаме и Китае тоже есть свой холодец — так называемое «стеклянное» или «кристаллическое мясо». В различные вариации добавляют красное мясо, рыбу, грибы, яйца. Желейную массу прессуют в аккуратные блоки. Любопытно, что в азиатских странах холодец тоже считается праздничным блюдом, как и у нас.
«Аспик».
У французов студень называется аспик. Готовят его на крепком мясном или рыбном бульоне, при необходимости добавляют желатин, а затем — мясо или рыбу. Конечно, главное отличие французской версии — подача: это вам не тазик, из которого холодец надо черпать ложкой, а желе самых разных форм, да еще и прозрачное: его тщательно процеживают и осветляют. Ну что поделать, эстетичная кухня — недаром сама Джулия Чайлд готовила такое блюдо.
Между прочим, этот аспик-в вариации "ланспик"-составляющая оригинального рецепта салата Оливье. Очень мне когда-то хотелось попробовать его приготовить, но поняла, что не справлюсь))
- Подруга вышла замуж за китайца. И вот прихожу к ним на новоселье, а она хвастается: «Мой Цян так готовит хорошо! Я теперь и на кухню не захожу! Специально для тебя холодец сделал вчера». Думаю, ничего себе угощение! И вот выносят они маленькое блюдо, а там аккуратненькие кусочки, будто их линейкой отмеряли и шлифовали. Похоже на заливное, но вместо мяса или рыбы там куча всего: гриб какой-то, хрящики. Я попробовала — вроде ничего, но у мамы из тазика вкуснее.
Вот честно, блюдо очень на любителя. Праздничное - потому что возни с ним много, ему нужна определенная температура - пониженная, и потому на НГ лучше всего идёт. Главное, не забыть в суматохе, что на балконе тебя ждут 2-3 тазика.
Ну и после 50 такие коллагеносодержащие блюда должны быть в рационе обязательно. Так что придется полюбить...
Сырники
Меня всегда поражало, что за 2 сырника в кафе (на завтрак) какие-то баснословные деньги требуют. Типа рублей 200.
А дома ты эти 2 сырника в рот запихал и даже не заметил) И кто этим наесться?))
Мне кажется, сырники — это одно из немногих творожных блюд, которое любят практически все дети. Да если еще со сметаной и вареньем! И кто бы мог подумать, что даже у них есть заграничные аналоги.
Не люблю и никогда не любила.. Термически обработанный творог-не моё.
В Австрии есть такое чудесное творожное блюдо — топфенкнедель (сразу и не выговоришь). По сути — это те же прекрасные сырники, только напоминают они больше клецки. Творог, сливочное масло, яйца и муку перемешивают, затем готовят в кипящей воде, а после обваливают в поджаренных на масле панировочных сухарях с сахаром и корицей.
Похожее на сырники блюдо есть в Германии. По форме оно походит на лепешки, а к творогу добавляют тертый картофель. Вот такие вот дела — у всех свои способы готовить сырники.
Чё тут выговаривать-то! Топ фен кнедель. Кнедлики чешские все знают? Вот вам вторая половина слова. А топ фен - это дайсон распиаренный.
«Использую для сырников рисовую муку. Творог беру с жирностью поменьше. Сначала держу тесто в холодильнике, потом формирую сырники, обжариваю с двух сторон и отправляю в духовку».
Селедка под шубой
«Шуба. Сам сделал».
Салат, с которого начинается каждый новый год. И нет, я не про «Оливье» — о нем будет ниже. Селедка под шубой — блюдо, которое понимают с возрастом и, распробовав однажды, уже не могут разлюбить. А уж как его только не подают на стол — фантазия кулинаров просто безгранична. Да и некоторые хозяюшки любят внести свои коррективы: добавить тертое яблоко, как Ольга Рыжова в «Служебном романе», или заранее замариновать лук. Но одно остается неизменным — аккуратно уложенные слои, пропитанные майонезом.
Дожила до вполне солидного возраста, но "шубу" так и не полюбила.
Зато изобрела свой салат с маринованной свеклой, он был хитом лета)
А вот в Германии так сильно не заморачиваются. Все ингредиенты — маринованную сельдь, лук, яблоки, красную свеклу, соленые огурцы — нарезают кубиками, перемешивают, заливают сливочным соусом и добавляют укроп. Любопытно, что картофель и яйца в некоторых регионах подают отдельно, а в других — добавляют в общую массу. Примерно такой же рецепт используют и в Скандинавии. Селедочный салат упоминала даже Астрид Линдгрен в сказке «Эмиль из Леннеберги».
Кстати, в этих странах тоже принято готовить салат из сельди на Новый год. А все потому, что употребление этой рыбы, по поверью, приносит удачу! На праздник салат подают обычным способом, на брускетте и в виде рулетов.
«Сельдь под шубой».
На самом деле, от того, как люди умудряются оформить привычный, казалось, салат, диву даешься! Поглядите только на эту буханочку!
«Проба пера. Хлеб „ржаной“, очень нежный и воздушный. Вкусно!»
- Сельдь под шубой хороша именно контрастом вкусов. Сама «шуба» — это винегрет под майонезом. Нечто сладковатое и жирноватое. Ничего особенного. А вот с селедочкой — сразу появляется определенная пикантность. Я раньше этот салат не ценил, пока не пожил 3 года в Грузии. Здесь нет «сельди под шубой» — только «шуба». И когда у них спрашиваешь про селедку, они недоуменно на тебя смотрят. Теперь сами делаем правильный салат.
Чокопай
Печеньки чокопай — отличный перекус на работе, который поднимет настроение. Но что, если их можно не просто есть с чаем или кофе вприкуску? В Южной Корее такой вариант вряд ли поймут.
Дело в том, что корейцы чокопай не просто покупают, а еще и готовят! Печеньки заливают молоком или сливками и отправляют ненадолго в микроволновку. Говорят, это любимое лакомство корейских школьников.
- Я репетитор, есть у меня мальчик-кореец. Пришел как-то на занятие, принес с собой коробку чокопаек. Я открываю печенюшку, собираюсь есть, а он вдруг из рук хвать и спрашивает: «А вы их не подогреете?» Я не поняла сначала. А он мне объяснил, что в Корее чокопай едят теплым, прямо в микроволновке разогревают (иногда аж 3 сразу стопочкой), и при этом поливают сливками. Вкуснота!
Окрошка
«За окном — +28. Пришло время окрошки на квасе».
Окрошка — любимое многими летнее блюдо. Хотя и круглый год им можно полакомиться, было бы желание. И даже среди соседей ходят споры, так на чем все-таки делать окрошку — на кефире, квасе или минералке. А ведь аналог этому освежающему супу есть и за границей.
У нас в семье чёткое понимание - на кефире холодник, на квасе окрошка.
В Китае в жаркую погоду часто готовят яньцзи лэмянь — холодный кисло-сладкий суп с лапшой, например, с гречневой. Это родственник корейского блюда нэнмен — только в китайском супе вы сможете насладиться холодной лапшой по-яньцзиски. Туристы, которые посещают город Яньцзи, с удовольствием пробуют этот суп.
«Окрошка на кефире».
Оливье
И мы сейчас не будем сравнивать наш классический «Оливье» с оригинальным, где нужно как минимум иметь рябчиков, отварных раков и пикули. Просто вариант «новогоднего шедевра» хорошо знаком в Швейцарии, но с одним отличием. Внешне вы блюдо признаете, но вот вкус вас удивит. Во-первых, майонез разбавляют молоком или заменяют сметаной с уксусом. Во-вторых, некоторые швейцарцы предпочитают не добавлять в оливьешку колбасу! Хотя, скорее, это сродни спору о том, класть ли в «Оливье» морковку: кому-то она нравится, а кому-то — нет.
Без мясной составляющей это уже не оливье. Я иногда вместо варёнки добавляю ветчину или балерон из индейки, но без мясного ингридиента ну никак.
О вкусной и необычной еде можно говорить вечно, поэтому — вот еще несколько статей: