15+ домашних пекарей, которые приготовили такую красоту, что повара попросили бы рецепт

Торт по мотивам сказки, который папа приготовил для театрального кружка своей дочери; шоколадное лакомство, на чье приготовление ушло аж 150 часов; хлеб в виде индейки, в котором заподозрили творчество ИИ — все это плоды труда домашних пекарей, которыми они поделились с интернетом. А мы собрали их и делимся с вами. Осторожно, на голодный желудок смотреть не рекомендуется.

Немного цветов для грандиозного юбилея

Лимонное песочное печенье

«Испек торт, вдохновленный „Золушкой“, для театрального кружка моей дочери. Ее друзья не поверили, что он настоящий»

Боже мой, это определенно один из тех моментов, которые ваша дочь будет нежно хранить в памяти. Выглядит просто невероятно! © celinebg / Reddit

«Ван Гог мной бы гордился»

«Для своей первой попытки испечь торт я выбрал тот, что готовится 150 часов!»

«Торт для моей сестры»

«Я испекла ремесленный хлеб в виде индейки, а моя сестра подумала, что это картинка, созданная искусственным интеллектом»

«Мой муж испек для меня торт на день рождения. Он совсем не кондитер и никогда не работал с масляным кремом»

«Мой первый „профессиональный“ торт»

«30 часов, 7 яиц и 2 пачки масла спустя у меня получилась моя первая бриошь»

«Моя первая попытка сделать торт в стиле гиперреализма»

Угадаете, где торт?

«Моя 18-летняя племянница испекла этот торт на свадьбу моей мамы»



«Моя дочь захотела испечь хлеб в стиле „Холодного сердца“»

Я доверил ей сделать все этапы, кроме двух финальных складываний, растяжки и отправки в духовку.

«Мой сын попросил на свой день 12 день рождения торт в виде кролика»

«Моя попытка сделать желатиновый торт. Я вдохновлялась местечком, где часто рыбачила в детстве»

Шоколадно-ванильные коровы

«Торт в виде кошки, который я испекла на день рождения сестры»

Выглядит обалденно, но в то же время и жутковато... © Shinypurplestar / Reddit