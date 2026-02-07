15+ домашних пекарей, которые приготовили такую красоту, что повара попросили бы рецепт
Фотоподборки
46 минут назад
Торт по мотивам сказки, который папа приготовил для театрального кружка своей дочери; шоколадное лакомство, на чье приготовление ушло аж 150 часов; хлеб в виде индейки, в котором заподозрили творчество ИИ — все это плоды труда домашних пекарей, которыми они поделились с интернетом. А мы собрали их и делимся с вами. Осторожно, на голодный желудок смотреть не рекомендуется.
Немного цветов для грандиозного юбилея
Лимонное песочное печенье
«Испек торт, вдохновленный „Золушкой“, для театрального кружка моей дочери. Ее друзья не поверили, что он настоящий»
- Боже мой, это определенно один из тех моментов, которые ваша дочь будет нежно хранить в памяти. Выглядит просто невероятно! © celinebg / Reddit
«Ван Гог мной бы гордился»
«Для своей первой попытки испечь торт я выбрал тот, что готовится 150 часов!»
«Торт для моей сестры»
«Я испекла ремесленный хлеб в виде индейки, а моя сестра подумала, что это картинка, созданная искусственным интеллектом»
Тоже захотелось что-то подобное испечь,только тесто,оно капризное. Но это-шедевр!
-
-
Ответить
«Мой муж испек для меня торт на день рождения. Он совсем не кондитер и никогда не работал с масляным кремом»
«Мой первый „профессиональный“ торт»
«30 часов, 7 яиц и 2 пачки масла спустя у меня получилась моя первая бриошь»
«Моя первая попытка сделать торт в стиле гиперреализма»
Угадаете, где торт?
«Моя 18-летняя племянница испекла этот торт на свадьбу моей мамы»
«Моя дочь захотела испечь хлеб в стиле „Холодного сердца“»
- Я доверил ей сделать все этапы, кроме двух финальных складываний, растяжки и отправки в духовку.
«Мой сын попросил на свой день 12 день рождения торт в виде кролика»
«Моя попытка сделать желатиновый торт. Я вдохновлялась местечком, где часто рыбачила в детстве»
Шоколадно-ванильные коровы
«Торт в виде кошки, который я испекла на день рождения сестры»
Мне вспоминаются видяшки, где такие торты режут на глазах животных. Вроде, смешно, но нет.
-
-
Ответить
- Выглядит обалденно, но в то же время и жутковато... © Shinypurplestar / Reddit
А вы любите выпечку? Или, может, вы тоже создаете подобные кулинарные шедевры? Если да, поделитесь в комментариях. А если хотите еще полюбоваться на торты, загляните сюда.
Фото на превью sukoshibear / Reddit
