15+ домашних пекарей, которые приготовили такую красоту, что повара попросили бы рецепт

46 минут назад
15+ домашних пекарей, которые приготовили такую красоту, что повара попросили бы рецепт

Торт по мотивам сказки, который папа приготовил для театрального кружка своей дочери; шоколадное лакомство, на чье приготовление ушло аж 150 часов; хлеб в виде индейки, в котором заподозрили творчество ИИ — все это плоды труда домашних пекарей, которыми они поделились с интернетом. А мы собрали их и делимся с вами. Осторожно, на голодный желудок смотреть не рекомендуется.

Немного цветов для грандиозного юбилея

Лимонное песочное печенье

«Испек торт, вдохновленный „Золушкой“, для театрального кружка моей дочери. Ее друзья не поверили, что он настоящий»

  • Боже мой, это определенно один из тех моментов, которые ваша дочь будет нежно хранить в памяти. Выглядит просто невероятно! © celinebg / Reddit

«Ван Гог мной бы гордился»

«Для своей первой попытки испечь торт я выбрал тот, что готовится 150 часов!»

«Торт для моей сестры»

«Я испекла ремесленный хлеб в виде индейки, а моя сестра подумала, что это картинка, созданная искусственным интеллектом»

«Мой муж испек для меня торт на день рождения. Он совсем не кондитер и никогда не работал с масляным кремом»

«Мой первый „профессиональный“ торт»

«30 часов, 7 яиц и 2 пачки масла спустя у меня получилась моя первая бриошь»

«Моя первая попытка сделать торт в стиле гиперреализма»

Угадаете, где торт?

«Моя 18-летняя племянница испекла этот торт на свадьбу моей мамы»

«Моя дочь захотела испечь хлеб в стиле „Холодного сердца“»

  • Я доверил ей сделать все этапы, кроме двух финальных складываний, растяжки и отправки в духовку.

«Мой сын попросил на свой день 12 день рождения торт в виде кролика»

«Моя попытка сделать желатиновый торт. Я вдохновлялась местечком, где часто рыбачила в детстве»

Шоколадно-ванильные коровы

«Торт в виде кошки, который я испекла на день рождения сестры»

А вы любите выпечку? Или, может, вы тоже создаете подобные кулинарные шедевры? Если да, поделитесь в комментариях. А если хотите еще полюбоваться на торты, загляните сюда.

Фото на превью sukoshibear / Reddit

