16 нянь поделились моментами из своей практики, которые превратили их работу в увлекательный квест

Работа няни — это не просто присмотр за детьми, это билет в первый ряд театра человеческих судеб. За закрытыми дверями роскошных особняков и уютных квартир скрываются удивительные тайны: здесь строгие бизнес-леди тайком едят лапшу под стендап, а «трудные» дети оказываются гениальными инженерами. Мы собрали самые светлые, ироничные и трогательные истории о том, как одна няня может стать для семьи тем самым человеком, который принесет в дом долгожданный уют и понимание.