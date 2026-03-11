16 душевных фото, на которых у наших юных бабушек все впереди

Наши бабушки для нас — улыбчивые женщины, на кухне которых всегда пахнет пирожками и свежезаваренным чаем. Но ведь когда-то они были совсем юными девушками: стильными, яркими, задорными. Мы бережно отобрали простые и живые фотографии из открытых источников, в которых внуки и внучки делятся частичкой своей семейной истории.

«Моя бабушка была большой любительницей котиков. Фотографии примерно конца 60-х годов. Снимки делал мой дедушка»

Очень интересная была девушка! Внучка в нее? © wizok.2020 / Pikabu

«На этом фото моей бабулечке 16 лет. Она родилась в 1940 году в глухой деревне»

«После школы пошла в техникум, потом работала на стройке. Дальше судьба занесла ее в школу библиотекарем. Бабуля прожила насыщенную жизнь: постоянно участвовала в различных конкурсах самодеятельности, долго пела в хоре и даже занимала почетные места, организовывала внеклассные занятия и классные часы для ребятишек».

Какая абсолютно естественная красота, хочется разглядывать и разглядывать! © Unknown author / Pikabu

«Разбирал комод в деревенском доме и нашел фото бабушки⁠ в молодости»

«Моя бабушка в 19 лет во время медового месяца в Мексике, 1945 год»

«Бабуля родилась в 1922 году, до сих пор жива, здорова и по-прежнему прекрасна»

«Моя бабушка по материнской линии, примерно 1950 год. Она не спала всю ночь, чтобы сшить этот купальник»

«Моя бабушка на отдыхе в 1976 году, ей тогда было 19 лет»

«Моя бабушка родилась в 1926 году. Во время летних каникул она присматривала за мной и братом»

«Если мы хорошо ели, она давала нам монетки, чтобы сходить за мороженым на соседнюю улицу».

«Моя бабуля в 17 лет. На улицу она выходит только с полной защитой от солнца. Сейчас ей за 80 и она все еще прекрасна»

«Мама, бабушка и я как две капли воды похожи друг на друга. Но бабушка все равно красивее».

Так, срочно расскажите, как она ухаживает за кожей! © chiefflare / Reddit

«А моя бабуля родилась в 1928 году. Танцевала твист, дед забрал ее из труппы. У нее всю жизнь ножка была 35 размера и рост 150 см. Маленькая и легкая»

«Моя бабушка Джен»

«Бабушка меня воспитывала и всегда была скромной и консервативной. Увидеть, что она участвовала в фотосессиях, было настоящим сюрпризом»

«Моя бабушка, 1957 год»

«Бабушка Эстель, 1920-е годы»

Ну до чего же дерзкая! © Me2373 / Reddit

«Моя бабушка зажигает с каким-то мужиком во время поездки в Грецию. Это примерно 1984 год»

Там все, наверное, обалдели от такого танца! © grogger132 / Reddit

«Июнь 1944 года. Бабушка накануне своего 22-го дня рождения. Незадолго до этого она вышла замуж»