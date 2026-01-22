20+ светлых историй о бабушках, которые выкрутили режим «забота» на максимум

Наши бабушки — это люди, у которых забота встроена по умолчанию. Они умеют накормить, укутать, выслушать и найти именно те слова, от которых внутри становится спокойнее. Их дома будто знают секрет уюта, а холодильники — секрет бесконечного запаса еды, так что уйти от них всегда сложнее, чем планировалось.

Бабуля знает, как поднять настроение внукам с самого утра

Мне в детстве бабуля с утра в постель цыплят положила. Стоит и ждет, пока они там пищат. Я долго не могла понять, что к чему. Проснулась, пищит что-то, где, кто? Отворачиваю уголок одеяла, вот они, родимые, штук пять было. Я их так ждала, каждый день бегала в сарай, до несушек домогалась. А она мне их принесла. Самое приятное и теплое воспоминание из детства. © ushastiy.master / Pikabu

«Каждые выходные я езжу к бабуле на обед. И она собирает мне еду на ужин. А сейчас она укатила в отпуск. Так что я обнаружил подготовленные ужины»

Ох уж эта молодежь, совсем в свой аппетит не верят

Я как-то попросил бабушку сварить мне «ну штучек 30-35 пельменей, больше не съем». Бабуля сварила, и присела рядышком смотреть, как внучок кушает. Внучок, то есть я, кушал, кушал, кушал, кушал... насилу доел и встать не смог из-за стола. Бабуля: «Ну молодец, доел, а я думала влезет в тебя или нет. Влезло!» Оказывается, она сварила 55-57 штук. С аргументом: «Ну а что оставлять-то 20. Ни уму, ни сердцу, а так — новых налепим». © A**** / Pikabu

«Мой пес очень нервничает в машинах. Поэтому бабуля села с ним на заднее сиденье. Всю дорогу я слышала: „Все хорошо, мы почти приехали, храбрый мальчик“»

«Она в школе нарисовала дизайн свитера. А бабушка связала его для нее»

«Бабуля с гордостью показывает мне подушку, которую заказала для себя онлайн»

«Бабушки такие бабушки»

«Я сказала своей семилетней дочке, что Панди не может пойти с ней в школу, потому что у него нет обуви и шляпы от солнца. В следующий раз, когда я забирала дочь и Панди от бабушки, игрушка предстала в таком виде... Хорошо сработано, ребенок! Не представляю теперь под каким предлогом в следующий понедельник оставить Панди дома».

«Я почему-то думала, что путешествовать с моей 85-летней бабушкой будет не весело. Как хорошо, что я ошибалась!»

Отправить «голодающему» внуку еды — базовый минимум для бабули

Самый ужасный день для моей бабули — это когда ее внуки голодные. Поэтому она всегда приходила к родителям и приносила мне что-то из еды. Каждые два-три дня, то пирожки, то суп какой-то, то сладости, то мясо или колбаски. Но не так давно я переехал в другую квартиру, для бабушки это стало настоящим шоком, настолько большим, что она научилась отправлять посылки почтой! И в первый раз мне пришло примерно 10 килограмм различной еды. Замороженные котлеты, пирожки, вареники, голубцы, банки с вареньем, компотом, огурцами и помидорами... Я был в полном шоке, но бабушка всегда остается бабушкой. И ничего с этим не поделать! © Палата № 6 / VK

«Впервые за 6 лет мне удалось увидеться с прабабушкой»

По ее взгляду на тебя видно, насколько сильно она тебя любит! © emorat***** / Reddit

Видимо, бабушки считают, что внуков, как и детей — чужих не бывает

Возвращалась с корпоратива домой, ноги от каблуков уже просто ломило с непривычки. Бухнулась в автобусе на сиденье, скинула туфли и наконец-то выдохнула. Напротив меня сидела бабуля, смерила меня взглядом, поджала губы и, наклонившись ко мне, достала из своей котомки шерстяные самодельные следочки. Говорит, мол, внучке везла в подарок, но ничего, новые ей свяжу, а ты ноги держи в тепле, а то застудишься босиком, такая молодая-то.

«Я стараюсь следить за калориями, но у моей бабули были другие планы»

«Бабуля учила меня вязать когда я была в 6 классе. Недавно вон решилась вспомнить ее уроки»

Бабули всегда готовы жертвовать ради внуков

Обычно всегда когда планировал проведать бабулю, то звонил ей за пару дней.

По приезде полный стол. И мясо в духовке сделала как я люблю, и салатик, и соленья, и компот домашний. Я на все это смотрю и мне ее жалко становится. Ей 86 лет, руки все от артрита перекошены, с давлением постоянная беда, а она столько сил на готовку потратила.

Теперь уже как год я звоню ей лишь за час до приезда, чтобы уточнить что из продуктов требуется, и чтобы не было у нее времени на суету и на готовку. © maxsway / Pikabu

«Моя младшая сестра обожает крыс, но у нее аллергия. Так что бабушка связала для нее крыску и даже наряды, чтобы сестра могла играть»

Друг к дружке они проявляют столько же внимания, сколько и в своим внукам

Бабуля у меня медсестрой работает, поэтому часто приносит домой разные шоколадки, коробки конфет и всякое такое, что ей приносят в благодарность клиенты. Две недели назад у них была пожилая женщина на приеме, опять же, принесла шоколад, чтобы выразить благодарность, а коллега бабушки сказала ей: «Ой, у нас уже животы болят от этих сладостей. Вот баночку огурчиков бы, это было бы отлично!» Уже на следующий день та женщина принесла каждой медсестре по баночке домашних огурчиков. Все они были на седьмом небе от счастья, ведь правда устали от сладостей. Секрет того, как осчастливить целый отдел в больнице. © Палата № 6 / VK

«Мы с бабушкой вместе приготовили яблочный пирог! Она меня научила и теперь мы всегда печем вместе»

«Моя бабушка готовит лучшие завтраки!»

С ума сойти. Мне кажется, только твоя бабуля додумалась до такого завтрака. © Unknown author / Reddit

«Я спросила бабушку о ее коте, которого раньше никогда не видела. Она ответила: „О, это Тед. Он усыновил нас примерно год назад“»

«Моей бабушке 91 год. Только посмотрите, какой свитер она мне связала!»

«Вдогонку к последнему посту. Вот фотография моей бабули со свитером, который она связала! Она была очень тронута вашими комментариями»

Бабушки помнят про нас все в мельчайших деталях. Даже то, что мы сами давно забыли

Перед родами мы с мужем не могли определиться с именем для сына. Списки составляли, спорили, вычеркивали, возвращались к началу. Вроде бы и красивые варианты были, но не «цепляли». После родов муж приехал в палату, я еще уставшая, но с улыбкой говорю: «Матвей. Его зовут Матвей». Он удивился — такого имени мы даже в списках не обсуждали. Но спорить не стал, сказал, что ему нравится, раз я так уверена. Через пару дней к нам в роддом приехала бабушка — моя. Заглянула в колыбель, посмотрела на малыша и сразу сказала: «Ну конечно Матвей». Мы переглянулись с мужем, немного в шоке. Она засмеялась и сказала: «Ты же все детство мечтала, что у тебя будет сын Матвей. Даже на школьных тетрадках писала: ’Мама Матвея’». И вот тогда меня прям затопило каким-то родным, теплым чувством. Видимо, сердце помнит то, что разум забыл. © Мамдаринка / VK

Бабушкам никогда ничего не жалко для внуков

В юности собралась на свиданку с парнем мечты. Нервничала жутко, крутилась перед зеркалом, ничего не нравилось. Бабуля понаблюдала за моими метаниями, покачала головой, и ушла в свою комнату. Вернулась с какой-то маленькой коробочкой. Я подумала: сейчас даст брошь старомодную. А она протянула мне свой новенький, ни разу не распечатанный флакон дорогущих французских духов, который берегла лет 20 «для особого случая». Говорит: «Пшикнись, внуча. Платье — это ерунда, а вот шлейф должен быть таким, чтобы он за тобой хоть на край света пошел». Так я и очаровала моего мужа.

«Бабуля всучила мне немного меда с семейной фермы»

От бабуль можно ждать заботы обо всех и всегда