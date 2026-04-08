16 душевных историй про экзамены, после которых в зачетке остались оценки, а на душе — море впечатлений
Кто из нас не дрожал в ожидании своей очереди вытянуть билет? Студенческая сессия всегда казалась настоящим испытанием на прочность, но если оглянуться назад, именно там разворачивались самые живые и незабываемые жизненные сцены. Экзамены — это ведь не только зубрежка до утра, но и первоклассный юмор, внезапная взаимовыручка и такие повороты сюжета, от которых остается впечатлений на год вперед. Герои нашей статьи докажут, что сдать предмет можно даже если ты потерял голос и можешь только сипеть на профессора, переворачиваешь шпаргалки пальцами ног или заявляешься на зачет целой ватагой в одинаковых красных футболках. А заветная «халява» иногда в прямом смысле залетает под дверь!
- Однажды сдавала экзамен по «Зарубежной литературе» четыре раза за одну сессию! И только потом узнала, что еще в первый раз преподаватель поставил в ведомость"отлично" и сдал ее в деканат. А меня заставлял приходить снова и снова. А все потому, что я уж очень хорошо читаю наизусть стихи немецких романтиков, ему просто нравилось меня слушать.
- Перед экзаменами решила покраситься. Но что-то пошло не так и утром я проснулась с зелеными волосами! Надела шапку и пошла сдавать матанализ. Препод заставил ее снять. Стянула шапку. Он тяжело вздыхает, молча расписывается в зачетке и говорит: «Знаете, я всю жизнь мечтал увидеть настоящую русалку за решением дифференциальных уравнений. Это было незабываемо».
- Сдавали экзамен по автохозяйству. Однокурсник вытянул билет по кольцам. Препод такой: «Что значит обручальное кольцо у женщины?» Студент: «Замужем». — «А перстень?» — «Ничего не значит». — «А если оба сразу?» Тишина. Препод посмотрел на нас и выдал: «Женщина замужем, но это ничего не значит».
Ерунда какая-то. Значит, если ты замужем и любишь носить украшения, то это ничего не значит?! А это точно был преподаватель?! Может быть, как в анекдоте - кто первым надел белый халат, тот и доктор.
- Училась в колледже. У нас был очень строгий препод по технической механике. И вот экзамен. Он в кабинете, мы перед закрытой дверью. Тряслись все. У нас в группе был парень Игорь, над которым мы всегда по-доброму прикалывались. У него упала зачетка. Кто-то из парней поддел ее ногой в сторону двери и зачетка благополучно влетела в аудиторию. Воцарилась тишина. Через несколько десятков секунд она вылетела обратно. Игорь трясущимися руками открыл ее, а там уже стоит тройка в поле сдачи экзамена, а карандашом приписка: «Халява, сэр». Наши парни покидали зачетки на пол и как давай их под дверь пинать. Внезапно открылась дверь и наш препод выдал:
— Халява действует лишь один раз, остальным либо два, либо идем сдавать.
Все решили сдавать! Ни одной двойки тогда никто не получил!
- Коллеги рассказали, как к одному из них (профессор, завкафедры, симпатичная женщина) на экзамен пришел студент в тапочках на босу ногу. Было холодно, профессор поинтересовалась не мерзнут ли у него ноги. Студент успокоил, что он закаленный с детства. А потом она засекла, что он конспект на пол положил и пальцами ноги страницы переворачивает. Заметить-то, заметила, но решила промолчать. А когда у него с переворачиванием страницы затык вышел, страницы слиплись, она ему тихо так, по-дружески: «Ты пальцы-то „послюнявь“».
- Сдавал экзамен. Вытянул билет, понял, что ответа у меня нет. Отвечал так, как мне казалось логичным. Преподаватель слушала меня, подперев ладонью щеку. Задала вопросы. После моих ответов неожиданно заявила: «Вы не правы! Но поставлю вам отлично. А все из-за того, что в вашем ответе все так обосновано, что я не могу вам возразить».
- Договорился с преподом о досрочной сдаче экзамена. Заболел ларингитом: могу только шипеть, как кобра, сам себя не всегда слышу. А сдавал я в перерыве между двумя занятиями в других группах. Пришел, объяснил ситуацию, говорит: «Тяни билет, отвечай». Вытянул, отвечаю. Сиплю, хриплю, а тут еще в аудиторию другая группа пришла: шумят, галдят. А преподша смотрит на меня и головой кивает. Потом говорит: «Хватит, пять». Я в шоке, а она мне: «Ты так уверенно сипел. Я ничего не услышала, но по твоему виду поняла, что учил».
- К экзамену по археологии нужно было прочитать одну монографию по предмету, законспектировать ее и рассказать о выводах. Это был третий вопрос к каждому билету. Я выбрала книгу, которую написал наш преподаватель по археологии.
Экзамен, я рассказываю первый вопрос, второй, препод слушает вполуха. Перехожу к монографии. Где-то на середине моего монолога преподаватель оживляется и спрашивает: «Это кто же такую хорошую книжку написал?» Говорю, что, мол, вы же и написали. А он такой: «А, точно! Какой я молодец!»
Студенты нашего лицея к выпуску подготавливают дипломные проекты по специальности. Хочу поделиться с вами одной из работ в японской стилистике
- Сдавала экзамен по истории искусств в художественной школе. Было три вопроса. Третий — самый легкий, рассказать про любимого художника. Я начинаю свой рассказ: «Мой любимый художник — Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали-и-Доменек маркиз де Дали де Пуболь». А препод округлили глаза и выдал: «Пять, дальше можешь не рассказывать. Я понял ты и так все знаешь».
Кстати, дворянский титул маркиз де Пуболь был создан специально для С.Дали.
Не знаю, был ли в истории аналогичный случай....
- Третий курс, зачет. Одна из однокурсниц беременна, уже на приличном сроке. Но ее не было среди нас.
— Где Ольга?
— Она беременна!
— Отлично! Зачет автоматом.
— За что?
— За то, что беременна! Пусть лучше родит здорового ребенка, чем тратит нервы на всякие зачеты.
Чудесный был препод, всегда лояльно к нам относился. Но и Ольга тоже старалась учиться.
Всегда прошу две категории: 1.беременных студенток 2.сотрудников сесть на первые парты, потом собираю зачетки и - автомат
- Учусь на третьем курсе, а после пар подрабатываю официанткой в ресторане. На прошлой неделе у нас был банкет, человек 30. День рождения, веселье до глубокой ночи. Среди гостей заметила знакомое лицо. Поняла, что это один из моих преподов. Он меня тоже узнал, даже первый заговорил. После трех ночи добралась домой, а утром уже экзамен. Подхожу к аудитории, вся группа в сборе, обсуждают, кто в комиссии и насколько все будет жестко. Тут появляется куратор, зачитывает список тех, кому поставили автомат. И в конце мое имя. Я удивилась, но сделала вид, будто так и надо, чтобы никто не начал лишних вопросов задавать. Собралась ехать домой, по пути пересеклась с тем преподавателем. Поздоровалась, а он мне в ответ: «Спасибо, что так хорошо обслужили вчера. Автомат — это моя благодарность за это». Я аж дар речи потеряла. Но на душе сразу тепло стало. Приятно, что есть такие люди.
- У нас очень дружная группа, а это очень бесит одного из преподов. Мы всегда вступимся друг за друга, прикроем, отметим, поможем на зачете. Перед последним экзаменом он предложил нам пари: если мы придем на экзамен все в одинаковой одежде, то всем поставит «отлично». Если не справимся, то всем «удовлетворительно». Он сказал нам об этом за день до экзамена, да еще и вечером. Думаете, мы сдались? Нет, мы выбрали одну сеть магазинов, объездили весь город (все магазины сети) и собрали 30 одинаковых красных футболок. Преподаватель был очень удивлен, но обещание выполнил.
- Был у нас в университете невероятно добрый профессор. Он вытягивал даже тех, кто ничего не знал, ему было жаль портить их зачетки или просто расстраивать. Как-то раз он принимал у нас экзамен. В группе была одна девочка, которая понятия не имела, что делать. Это и не удивительно, ведь она и не ходила на пары. Подходит эта бедняга к профессору, объясняет ему ситуацию, просит помочь и вытянуть ее. Он говорил тихо, но я все равно услышала все на первом ряду: «Хорошо. Ставлю вам три. Балл за то, что пришли. Балл за то, что взяли билет. И балл за то, что уйдете ровно через час, делая вид, что что-то пишите!»
Ай-ай-ай, а ещё преподаватель! Правильно будет пишете, а не пишите!
- Когда сдавали госы, я лежала в больнице. Один экзамен поставили автоматом, а перед вторым мне позвонили и сказали: «У тебя билет номер 6». Ну ладно. За два дня до экзамена меня выписали. Пошла в библиотеку, набрала книг, выучила и пришла на экзамен. Зашла, подхожу тянуть билет. Говорю преподу, мол, мне нужен шестой билет. Взглянув на меня обалдевшими глазами, она дала нужный билет. Я сдала. А потом выяснилось, что у студентов была схема раскладки билетов и тянуть нужно было самой!
- Получала второе высшее. Сдаю экзамен, а препод — бывший замдекана, у меня с ним стычки были 7 лет назад. Я перекрасила волосы, нацепила очки. Сдала на 5! Он говорит группе: «Ответите как (моя девичья фамилия) — сдадите». Посмотрел на обалдевшую меня и добавил: «А ты зря покрасилась, блондинкой тебе лучше было».
- Всю ночь зубрила сопромат. Залила волосы сухим шампунем и побежала в универ. Сажусь к профессору. Отвечаю без запинки, а он смотрит на меня с грустью. Ставит «отлично», протягивает зачетку и вздыхает: «Деточка, вы поберегите себя. Сопромат тяжел, но поседеть в двадцать лет из-за экзамена... Это уже слишком». Выхожу, смотрю в зеркало — а я забыла вычесать шампунь, и вся моя голова была абсолютно белой!
Студенческие годы пролетают быстро, и формулы по сопромату или даты по истории со временем стираются из памяти. Но именно такие забавные казусы, неловкие ситуации и неожиданно теплые поступки строгих профессоров остаются с нами навсегда. Ведь за серьезными лицами экзаменаторов часто скрываются чуткие люди с потрясающим чувством юмора, готовые оценить не только знания, но и смекалку.
А какая история со времен вашей учебы до сих пор вызывает у вас улыбку? Расскажите о своих самых ярких студенческих провалах и триумфах в комментариях!