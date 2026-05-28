17 душевных историй о дружбе, которая крепче с каждым годом

Друзья на всю жизнь — это настоящий подарок. Что может быть лучше, чем идти по жизни рука об руку с родным человеком, который всегда на твоей стороне? И даже если обстоятельства в какой-то момент нас разводят, тем слаще момент новой встречи: пить чай, делиться добрыми воспоминаниями и от души хохотать над тем, какие же мы были глупые и смешные.