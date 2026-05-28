17 душевных историй о дружбе, которая крепче с каждым годом
Друзья на всю жизнь — это настоящий подарок. Что может быть лучше, чем идти по жизни рука об руку с родным человеком, который всегда на твоей стороне? И даже если обстоятельства в какой-то момент нас разводят, тем слаще момент новой встречи: пить чай, делиться добрыми воспоминаниями и от души хохотать над тем, какие же мы были глупые и смешные.
- Звонят в дверь. Открываю — на пороге моя лучшая подруга. Я только рот раскрыла, а она: «Сейчас придет мой Дима. Скажи, что я последние 4 часа была тут». Впустила, не успела даже ничего спросить. Почти тут же звонок. Распахиваю дверь, а там стоит Дима, лицо суровое. Судорожно готовлюсь выдать «легенду», а он вдруг как закричит: «С праздником!» В общем, у нас с подругой «годовщина», 15 лет дружбы. И это был такой дурацкий сюрприз — полностью в ее духе. Торт потом ели все вместе.
- На первом курсе влюбилась по уши в водителя маршрутки. У него такие красивые руки были, и он бабушек бесплатно возил! Ляпнула об этом подружке. Подруженька захотела помочь — взяла и сунула мою фотку между сиденьями. Рассказала мне потом, а я ей: «Как считаешь, какова вероятность, что он подумает что это я сама ее туда спрятала?» Она только ойкнула. И вот как-то села в маршрутку, и вижу, что на приборной панели у водителя стоит мое фото! Вся красная выхожу на конечной, надеялась прошмыгнуть. И тут водитель берет фотку, широко улыбается и говорит: «Наверное, вы обронили». Я что-то промямлила, вроде: «Да, наверное». Взяла фотографию и больше старалась на его маршрут не попадать.
- Вчера жена ушла гулять с подругами. Сидим с младшим, смотрим мультики. Звонок. Друг детства, не виделись лет пять. Кричит: «Братан, я в твоем городе! Давай встретимся!» Уболтал, беру ребенка, еду. Захожу в кафе, и вдруг вижу, как моя жена сидит в той же компании, за одним столиком с моим другом! Увидела нас, глаза круглые. Потом выяснилось, что ее подруга — девушка моего друга. Вот такое совпадение.
Здесь какое-то несовпадение. Как может быть девушка друга, которого не видел лет пять, подругой жены? Подруга тоже проездом в этом городе? А как же тогда они подруги? У меня одни вопросы.
«Мы с моим старейшим другом: слева нам по 13 лет, а справа — 46 и 47»
- Моя сестра с детства говорила — выйду замуж только за того, у кого будет «эта вещь». Прошло уже лет 20. И недавно ей сделал предложение друг детства. Говорит: «Я даже за границу ездил, чтобы их найти». Преподнес коробку: в ней колечко и та самая вещь — полная коллекция бегемотиков из Киндера! Сестра выполнила обещание.
Коллекция бегемотиков из Киндера — это, конечно, достойная причина для замужества. Главный критерий.
- У моего дедушки есть офигенный лучший друг, с которым они дружат еще с раннего детства. Сколько себя помню — они были вместе всегда и везде. На всех праздниках, на выходных, просто у нас дома. На рыбалке, на футболе, на машине катаются за кофе. Короче, настоящие друзья — не разлей вода. У дедули вот день рождения был два месяца назад, юбилей. Так его друг подарил ему золотые вставные зубы! Тоже хочу, чтобы у меня была такая классная подруга, которая в старости подарит мне золотые зубы.
Я ни на что не намекаю, но сейчас нормальные протезы дороже золота. А если охота выпендриться-сделай челюсть с золотыми зубами, как сувенир.
- Приехала к деду с бабушкой. У деда печаль: лучший друг не отвечает уже целый месяц. Говорит, может, случилось чего? Переживает. Я ему говорю: «Дед, точно этот номер?» Дед: «Точно!» Я: «Искал в мессенджерах?» Дед: «Я не знал, что так можно».
Ищу по номеру, там какая-то женщина, говорю: «Это его жена?»
Дед: «Нет, вообще какое-то незнакомое лицо»
Начинаю подозревать, что дед все-таки перепутал номера. Захожу в вызовы, про каждый номер спрашиваю: «Это кто? А это кто?» В итоге спустя 10 минут находим номер, который отличается на 2 цифры от того, на который звонил дед.
Я говорю: «Может этот? Давай позвоним?» Дед: «Давай!» Дело раскрыто! Дед сидит, разговаривает с другом уже полчаса.
С другом ? Ой ли!!! Другу которому пофиг пропажа друга на месяц??? По ходу у них общий друг и зовут его Альхаймер...🤣🤣🤣
«Лучшие подруги почти 30 лет. С возрастом мы поменяли цвет волос, но в остальном ничего не изменилось»
- Хороший ли я друг? Ну как сказать. В 15 лет моей лучшей подруге понравился парень из юношеской хоккейной команды. Но как с ним познакомиться — она не знала. И я не придумала ничего лучше, чем писать ему под фото неприятные комментарии. А она мне на них отвечала, защищая его. В итоге он это заметил и написал ей.
- У меня самый лучший друг. Как-то раз сказала ему, что осталась голодной на смене — потому что не было денег. И теперь каждый раз, когда я на работе, он спрашивает: «Ты поела? Привезти тебе что-нибудь? Или скинуть на еду?» Такая забота друзей бесценна.
- У меня есть лучший друг, мы дружим уже почти 20 лет. Когда-то давно я познакомила его с моей младшей сестрой, и они начали общаться. В шутку называли друг друга «любимый» и «любимая». С того времени прошло точно больше 10 лет, друг переехал в другой регион, 10 лет прожил на юге, но его всегда тянуло обратно к нам в Сибирь. Тут друзья и тут его душа. 2 года назад он решил переехать снова сюда, ну и моя сестра, инициативная натура, решила, что надо встретиться всем вместе. Не буду долго ходить вокруг да около. 17 апреля эти двое расписались, и теперь мой лучший друг еще и мой зять. А все начиналось с шутки!
Такое работает!!! Называл в шутку одноклассницу Лильку - Любовь моя!!! Ну и уболтал наверное...🤣🤣🤣
«Мы с лучшей подругой дружим с детства, и Новый год отмечаем вместе. И вот наши фото с праздника с разницей в 14 лет»
- На днях в соцсетях мне написал друг детства. Сказал, что хочет со мной поговорить. Мы созвонились. И оказалось, что 24 года назад я ему одолжил денег на телефон, а он долг так и не вернул. Очень хотел это сделать, но так и не смог. И вот в этом году он решил закрыть этот вопрос и вернуть мне деньги.
Он волновался, прямо слышно было, что для него очень важно, чтобы я простил его за этот поступок. Во-первых, я был очень удивлен. Если бы он не напомнил, я бы никогда в жизни про это даже не вспомнил. А во-вторых, я испытал к нему чувство благодарности и был очень рад, что он смог наконец-то сбросить с себя этот груз. После звонка я аж весь наполнился энергией, настолько это был настоящий и искренний разговор.
Вернул сотню, про которую я и забыл за 25 лет ! Я так обрадовался, а потом попросил 10 000!!! Ну как я мог отказать самой честности...🤣🤣🤣 Он такая душка...может лет через 30 вернёт...🤣🤣🤣
- Есть у меня друг детства, буквально с пеленок. Но лет в 11-12 в компаниях начались шуточки вроде «тили-тили-тесто». А так как мы реально были всегда как брат с сестрой, мы придумали фишку: стали всегда представляться как брат и сестра. Вопросы отпали, годы шли, а у нас это вошло в привычку.
И вот настал момент Х. Мой названный брат женится и зовет на свадьбу. Веселимся на свадьбе, и тут конкурс от тамады: командам жениха и невесты задаются вопросы о новобрачных — кто больше ответит. И вопрос нам: «Как зовут бабушку жениха?» Тамада добавляет: «Ну это не совсем честно, так как в команде жениха его сестра», и указывает на меня. И тут офигевшая мать друга на весь стол: «Кто?! Она ж ему не сестра!» Наступает звенящая тишина.
И тут я по взглядам от стола семьи невесты понимаю: этот гений и его невеста забыли всем сказать, что я не настоящая сестра. И, судя по реакции, меня приняли как минимум за его наглую пассию. Пауза длилась долго. Тамада попытался сменить тему, но шептались гости весь вечер.
- Мне очень повезло: у меня две близкие подруги. С одной вместе 16 лет, с другой — 13. Мы дружим семьями, наши дети — тоже друзья. Я всегда покупаю тарелки, бокалы, салатники в количестве не меньше 6 штук — из расчета на нас всех. И да, они лайкают мои посты.
Одна 16 лет лайкает мои тупые посты - друг рознаётся в интернете !!!🤣🤣🤣
«Подруга прислала подарок. О дизайне речи не было вообще, в гостях здесь она у меня не бывала. Слева ложка из старого набора. Справа — из нового!»
На нашей фабрике столовых приборов один штамп-пресс работает уже целую вечность...А чё? Нам всем нравится такой дизайн!!!🤣🤣🤣
- Год примерно 2002. Мне лет 8. Просыпаюсь ночью от радостного маминого и еще чьего-то незнакомого визга. Топаю сонная на кухню. Мама обнимает красивую длинноволосую женщину, обе счастливые и с влажными глазами.
— Это Галя, моя студенческая подруга, — говорит мама.
С Галей они были лучшими подругами, учились в одном городе, сами из разных деревень. Учеба закончилась, разъехались обратно. Первое время общались письмами. Потом, как это бывает, все реже и реже стали писать. У обеих семьи, дети.
И вот в деревню Гали попал по работе наш сосед, на грузовике что-то перевозил, познакомился с ее семьей. Разговорились, и выяснилось, что он не просто из нашей деревни, а очень даже живет в соседнем доме. Предложил поехать с ним, отвезти в гости. Ехать часов 8.
И вот Галина, долго не раздумывая, собирается за полчаса и едет к нам. Ехать долго, человек малознакомый, телефонов нет. Отложила все дела и в путь. Сейчас мне сложно представить, чтобы кто-то так мог сделать. Без предварительных звонков, согласований по времени, договоренностей. Взяла и приехала.
Болтали они с мамой дня три без остановки, такие девчонки счастливые были. Все истории свои смешные рассказали, смеялись много, чуть-чуть всплакнули. Потом гостья уехала, а мама еще долго светилась, и много чего еще вспоминала и мне рассказывала. И так тепло мне на душе от этого воспоминания до сих пор.
Поколение смартфонов... Я приехала в отпуск к подруге с документами, отпускными и кошкой в рюкзаке. (кошь пришлось переправить потом маман,первое и единственное животное, которое она полюбила)
После этого я пропала с радаров мамочки на полтора года. После её визитов - ещё на три. Это были лучшие годы...
- Мне никогда не везло на чудеса, но я очень надеялась: возможно, через пятнадцать лет я найду свою подругу. Разместила пост в соцсетях, люди помогли. И вот как-то приезжаю домой из командировки, поставила чайник, взяла телефон. Захожу в соцсеть — и слезы градом.
«Теть Олеся, здравствуйте. Мне подруга скинула ссылку на пост, я бы даже не увидела. Я маме рассказала, она так обрадовалась! Вот ее номер. Мы сейчас в Москве живем».
Набрала сообщение. А через семь минут мы уже созвонились и пару часов смеялись, пили чай и говорили, говорили, говорили. Потом целый день были в переписке или на созвоне, и никак не могли наговориться. Эти годы не стали преградой, как будто мы недавно расстались.
Спустя четыре месяца встретились. Мне кажется, что мы ничуть не изменились. По крайней мере, так думаем мы и наши семьи.
- Муж знакомой начал замечать, что мелкий ремонт по дому делается — там подкрашено, тут привинчено. Жену спрашивает — она говорит, что сама сделала. Он не поверил, жена у него принцесса-белоручка. То ли сыщика нанял, то ли сам следил, но ничего не обнаружил. В итоге выяснилось, что у нее лучшая подруга квартиру купила в новом доме. И из-за постоянного ремонта у соседей стала часто в гости ездить.
Подружка рукастая, сама ремонт доделывала да мебель собирала, поэтому вместо гостинцев знакомой по дому помогала, да и инструментом пользоваться научила. А мужу знакомая про это не рассказывала: он в свое время к подруге подкатывал, поэтому в разговорах старалась пореже ее упоминать.
Лучше бы соседям помогла быстрее ремонт закончить! Не пришлось бы по чужим квартирам шляться...🤣🤣🤣
- Моя бабушка вообще не умеет принимать подарки. Раньше в ее подъезде жила Галина Семеновна, соседка. Они дружили, а затем Галина переехала в другой город и создала цветочный бизнес. Моя бабушка тоже увлекается цветочным делом, у нее весь огород в васильках, хризантемах, астрах. Так вот, моя бабушка сделала заказ на 800 рублей у Галины Семеновны, а та никак не посылала ей реквизиты, хотя посылку уже отправила.
Моя бабушка позвонила по телефону, чтобы напомнить о деньгах. Галина Семеновна сказала, что не нужно никаких денег, это подарок старой подруге. Так моя бабуля нашла реквизиты на сайте магазина Галины Семеновны и все равно перевела средства. Ох, как же она ворчала, когда открыла посылку и увидела, что там куда больше семян, чем она заказывала!
А есть способ сделать заказ в интернете без предоплаты??? Не для себя спрашиваю...🤣🤣🤣
- У меня с подругами есть одна очень крутая привычка, которую мы соблюдаем уже семь лет подряд. В первое воскресенье зимы мы обязательно встречаемся вчетвером. Мы знакомы еще со школьных времен, но по-настоящему сблизились уже после университета. У этой встречи есть четкие правила: никаких жалоб, никакого нытья и обсуждений других людей. Только хорошие новости, радостные события, достижения и теплые воспоминания о том, что мы пережили вместе, ведь каждый прожитый день — уже огромный подарок.
Комментарии
Читала и по-доброму завидовала тем, кто смог сохранить дружбу 20-30 лет. Я пришла к выводу, что для дружбы, как и для любви, нужны физическое присутствие и равные обстоятельства. Мне оказалось сложно поддерживать дружбу с подругой, с которой дружили всё студенчество и потом еще долго. Сказались как раз расстояние (мы в разных странах) и угасание интереса из-за разных жизненных обстоятельств. К сожалению.