17 актеров и актрис, которые идеально сыграли бы персонажей наших любимых сказок

Кино
28.05.2026
Не секрет — мы привыкли ревностно относится к нарисованным нашим детским воображением образам героев сказок. Но иногда смотришь на актёра — и понимаешь: вот он, тот самый Буратино, Кощей или Марфушенька-душенька, которые просто случайно оказались не в той вселенной. Мы решили немного пофантазировать и представить, кто из современных звёзд мог бы так органично вписаться в любимые сказки, будто был рождён именно для этой роли.

Настенька, «Морозко» — Аня Тейлор-Джой

Алиса Селезнева, «Гостья из Будущего» — Дженна Ортега

Принцесса, «Обыкновенное Чудо» — Томасин Маккензи

Мальвина, «Приключения Буратино» — Эль Фаннинг

Буратино, «Приключения Буратино» — Руперт Гринт

Марфуша, «Морозко» — Энн Хэтэуэй

Пьеро, «Приключения Буратино» — Тимоти Шаламе

Синяя Борода, «Сказки старого волшебника» — Венсан Кассель

Анидаг, «Королевство кривых зеркал» — Маргарет Куолли

Царица, «Сказка о Царе Салтане» — Оливия Колман

Суок, «Три толстяка» — Милли Бобби Браун

Любава, «Садко» — Лили Джеймс

Пеппи Длинныйчулок, «Пеппи Длинныйчулок» — Джоуи Кинг

Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина» — Джемма Чан

Марья-искусница, «Марья-искусница» — Рене Зеллвегер

Царь Гвидон, «Сказка о царе Салтане» — Джейкоб Элорди

Хозяйка медной горы, «Каменный цветок» — Кейт Бланшетт

Что думаете, удалось попасть в образ? Если не везде, то кого бы из нынешних актеров и актрис вы «пересняли» бы в роли сказочных персонажей? Расскажите пожалуйста!

