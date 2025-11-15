Мы представили, как выглядели бы персонажи славянской мифологии, если бы были людьми
Мифология полна ярких и загадочных образов — от могучих драконов до хитрых ведьм. А что, если взглянуть на них по-новому и представить... как обычных людей? Мы решили оживить героев древних славянских сказаний и заодно показать, как бы они выглядели в нашей реальности.
Волкодлак
Где-то посередине между человеком и зверем, вой его знает весь лес до опушки. Он живёт по подлунным законам, и никто не смеет их нарушать.
Жар-Птица
Вообще-то птицы летают и у них тонкая, легкая кость. Это у страусов, индюков, пингвинов упитанные тушки. И что девушка такая насупленная, уголки губ опущены. Жар-птица это радость.
Она сияет, будто сама заря, и каждый её перо стоит целого царства. Поймать можно — удержать очень сложно.
Ярило
сноп в опущенных руках, вне кадра остался, а череп лицом прикрыт
Он приносит утро на плечах и разливает свет по полям. От его шагов тает снег, а сердца вдруг вспоминают, как биться свободно.
Кикимора
Вот тут я запуталась! Это она же пряжу хозяйкам путает? И пакостит в доме? Тогда почему она в болоте?
Болотная хозяйка, чьи шаги звучат, как капли дождя по мху. Никто не знает, плачет ли она по ночам, смеется ли, или вовсе поёт лягушкам колыбельные.
Вазила
Завсегдатай конюшен, чьи шаги похожи на перестук копыт. Покровитель лошадей и ремесла, он делает свое дело честно и надёжно, и скакуны доверяют ему, словно старшему брату.
Алконост
Птица радости, чьё пение заставляет забыть обо всём на свете. Её лицо прекрасно, но глаза полны тайной грусти. Говорят, даже ангелы замирают в небе, чтобы послушать, как она поёт.
Кот-Баюн
Может убаюкать кого угодно — его голос сладок, как мёд, а слова опасны, как сон в поле в полдень. Не всякому по силе дослушать иную его сказку до конца.
Полудница
Полудницей меня в детстве пугали, чтобы я к колодцу-журавлю не подходила (а то "утащит"). И чтобы мы картошку не топтали в огороде, когда играли. Такая бы меня точно не напугала!))
Когда солнце стоит в зените и воздух дрожит от зноя — она выходит в поля. Крестьяне знают: встретишь её — молчи и не смотри в глаза. Её улыбка мила, но обжигает сильнее полуденного солнца.
Змей Горыныч
Три головы, три взгляда — и от каждого стынет кровь. Он не просто чудовище, он сама ярость древних земель, ведь там, где он пролетает, реки вспыхивают огнём.
Вила
Легкая, как ветер, и переменчивая, как сама буря. Она смеётся — и трава колышется на лугах. Но стоит рассердить Вилу — и небеса над полем потемнеют в одно мгновение.
Полевик
Я, видимо, начитавшись Белянина, представляла его малышом 🤔
Соломенная шевелюра, глаза-угольки и крепкий загар — вот он, истинный дух лета. Появляется, когда поля начинают дышать теплом, и исчезает с первым инеем. С ним хорошо молчать, слушая, как созревают посевы.
Марена
Не то. Эта девица наследит. Чересчур фигуристая и моложавая. Одежда не похожа на русскую и слишком облегающая. В ней нет покоя. Её заботят какие-то думы.
Идёт по снегу, не оставляя следов. Холод — её дыхание, тишина — её спутница, и вечный покой для неё не враг, а бессменный напарник, вместе с которым они ведут отсчёт временам.
Хозяйка Медной Горы
Опять девица на выданье, а не взрослая женщина. И лицо у нее не зеленое, только платье меняется,
В её глазах отражается блеск самоцветов и холод подземных недр. Она хранит богатства земли, но не прощает смертным жадности.
Конек-Горбунок
Маленький, взъерошенный и на первый взгляд смешной — но только пока не заговорит. Ум у него острый, а сердце честное и преданное. Он знает тропы, что скрыты от простых глаз, и всегда скачет туда, где начинается чудо.
Лихо
Одноглазое, тощее и вечно голодное. Не бежит — подкрадывается, тихо и неотвратимо, как внезапное ненастье.
Соловей-Разбойник
У меня со свистунами ассоциация как с оперными певцами - должна быть бочкообразная груди и стать королевская))). Поэтому с моей точки зрения у Соловья-разбойника не перья нужны, а запасник для воздуха 🤷🏻♀️
Cвистит так, что деревья гнутся и птицы падают c ветвей. Его песня — предупреждение и вызов одновременно. Никто не знает, где его логово, но на большой дороге путникам лучше поостеречься.
Комментарии
Домовой, Овинник, Банник с Обдерихой, Леший, Водяной, сёстры-Лихоманки, Русалы и Фараонки, Семаргл, кто там ещё...